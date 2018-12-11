3 con giáp chẳng có gì ngoài tiền, sung sướng nhất năm Kỷ Hợi 2019

Tâm linh - Tử vi 11/12/2018 16:38

Nếu có tên trong danh sách sau, chỉ cần bước chân vào năm 2019 bạn sẽ tha hồ hái lộc, tiền đổ vào túi ào ào như thác.

Nhờ trúng quả trời cho, bề trên nâng đỡ 3 con giáp sau sẽ làm một hưởng mười, giàu sang tột đỉnh trong năm Kỷ Hợi 2019.

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Bước vào năm Kỷ Hợi 2019, Thìn sẽ trúng quả lớn, làm đâu thắng đó, kinh doanh thành công vang dội - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Thìn

Người tuổi Thìn dù là đàn ông hay phụ nữ thì từ khi sinh ra đã mang mệnh phú quý, may mắn hơn người. Họ chẳng cần dốc lòng lao động, cũng không mưu cầu cuộc sống cao sang nhưng tiền cứ ập xuống đầu, đếm mãi không hết.

Bước vào năm Kỷ Hợi 2019, Thìn sẽ trúng quả lớn, làm đâu thắng đó, kinh doanh thành công vang dội. Không chỉ tăng thu nhập, kiếm tiền Tỷ Thìn còn có địa vị trong xã hội, được người đời nể trọng. Càng về hậu vận Thìn càng giàu có, sung sướng khiến ai cũng hờn ghen.

3 con giáp chẳng có gì ngoài tiền, sung sướng nhất năm Kỷ Hợi 2019 - Ảnh 2
Đặc biệt, tháng 3/2019 Mùi sẽ gặp vận đỏ trời cho, có cơ may trúng số độc đắc - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Mùi

Nổi tiếng là con giáp chịu thương chịu khó, không ngại khổ cực, bền bỉ với mục tiêu đã đặt ra nên không ngạc nhiên khi Mùi thành công trong sự nghiệp. Họ cứ chậm mà chắc khẳng định vị thế, uy tín của mình chốn thương trường và đặt bút ký vào những hợp đồng béo bở.

Kỷ Hợi 2019 chính là năm tam hợp với người tuổi Mùi nên công thành danh toại, làm ăn vượng phát là điều hiển nhiên với con giáp này. Đặc biệt, tháng 3/2019 Mùi sẽ gặp vận đỏ trời cho, có cơ may trúng số độc đắc.

3 con giáp chẳng có gì ngoài tiền, sung sướng nhất năm Kỷ Hợi 2019 - Ảnh 3
Sửu hãy chuẩn bị tinh thần để trở thành đại gia, sung sướng nhất đời với cơ may trời cho - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Sửu

Hiền lành, lương thiện lại biết cách đối nhân xử thế nên Sửu không chỉ được lòng phàm nhân mà bề trên cũng thương yêu hết mực. Dẫu gặp phải vô số tai ương trên đường đời nhưng chưa bao giờ Sửu lâm vào cảnh bế tắc bởi mỗi lúc như thế họ lại được quý nhân dang tay nâng đỡ ngay lập tức.

Bước vào năm mới 2019, Sửu hãy chuẩn bị tinh thần để trở thành đại gia, sung sướng nhất đời với cơ may trời cho.

*Thông tin chỉ mang tính tham khảo, chiêm nghiệm.

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