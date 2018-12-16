Top con giáp được thần tài đổ tiền vào túi, giàu nhất năm Kỷ Hợi 2019

Tâm linh - Tử vi 16/12/2018 10:30

Kỷ Hợi 2019 với tin vui tới tấp, may mắn dồn dập, tiền đổ vào nhà khiến 3 con giáp sau giàu sang tột đỉnh, sung sướng tận cùng.

Sách tử vi tướng số đã chỉ rõ, người thuộc top con giáp sau sẽ có năm 2019 tài lộc hanh thông, tình duyên viên mãn, hạnh phúc dồi dào.

Top con giáp được thần tài đổ tiền vào túi, giàu nhất năm Kỷ Hợi 2019 - Ảnh 1
Kỷ Hợi 2019 người tuổi Dậu hãy tận dụng triệt để may mắn trời cho rồi bạn sẽ có tài lộc vượng phát, tiền chất chật nhà - Ảnh minh họa: Internet

Top 1: Tuổi Dậu

Dẫu hiện tại Dậu và một nửa có gặp bất cứ trục trặc, mâu thuẫn nào thì năm 2019 cả hai lại hòa thuận ấm êm, hạnh phúc ngập tràn. Công việc suôn sẻ giúp Dậu cải thiện thu nhập, kiếm được tiền tỷ trong thời gian ngắn nên đời sống tinh thần của họ cũng phơi phới hân hoan bội phần.

Thế nên, Kỷ Hợi 2019 người tuổi Dậu hãy tận dụng triệt để may mắn trời cho rồi bạn sẽ có tài lộc vượng phát, tiền chất chật nhà. Ai nhìn vào thành công của Dậu cũng phải hờn ra mặt bởi nó quá sức tưởng tượng của tất cả mọi người.

Top con giáp được thần tài đổ tiền vào túi, giàu nhất năm Kỷ Hợi 2019 - Ảnh 2
Chẳng những xóa được nợ cũ Thìn còn kiếm được bộn tiền, lấy lại hào quang thuở trước - Ảnh minh họa: Internet

Top 2: Tuổi Thìn

Người tuổi Thìn dù là đàn ông hay phụ nữ từ khi sinh ra đã có mệnh phú quý, trời an bài cuộc sống đủ đầy, như ý. Đời họ chưa bao giờ phải lâm vào cảnh khốn khó, càng không biết khổ là gì. Thế nhưng, 2018 gặp phải sao Thái Tuế nên Thìn phải lận đận lắm phen, trầy trật đủ đường nhưng vẫn gánh trên vai món nợ khổng lồ.

May thay, bước sang năm mới mọi kiếp nạn đều ở lại phía sau, nhường chỗ cho vận đỏ như son ập xuống đời Thìn. Lúc này, họ làm đâu thắng đó, làm một hưởng mười, tiền đếm mãi cũng không hết. Chẳng những xóa được nợ cũ Thìn còn kiếm được bộn tiền, lấy lại hào quang thuở trước.

Top con giáp được thần tài đổ tiền vào túi, giàu nhất năm Kỷ Hợi 2019 - Ảnh 3
Đặc biệt, tháng 3/2019 Dần sẽ thắng lớn trong bất cứ dự án nào mình tham gia - Ảnh minh họa: Internet

Top 3: Tuổi Dần

Trời sinh người tuổi Dần mạnh mẽ, cá tính lại kiên định vô cùng. Một khi đã muốn có được thứ gì Dần sẽ nỗ lực hết sức để đạt được ước nguyện. Trong năm 2019 tới, Dần không chỉ có cơ hội thăng chức tăng lương mà còn hốt hết tiền trong thiên hạ vào nhà.

Họ may mắn đến mức chẳng cần cầu cạnh thần tài vẫn chiếu cố, nâng đỡ để bước lên bục vinh quanh. Đặc biệt, tháng 3/2019 Dần sẽ thắng lớn trong bất cứ dự án nào mình tham gia.

*Thông tin chỉ mang tính tham khảo, chiêm nghiệm cho độc giả. 

Top con giáp có lộc đầu xuân, phát tài rực rỡ, giàu điên đảo trong tháng 1/2019

Top con giáp có lộc đầu xuân, phát tài rực rỡ, giàu điên đảo trong tháng 1/2019

Tháng 1/2019 các con giáp có tên trong danh sách sau sẽ tha hồ đón lộc, vận may ập xuống đầu tới tấp.

Xem thêm
Từ khóa:   con giáp giàu có con giáp may mắn tử vi con giáp

TIN MỚI NHẤT

Đúng 21 ngày tới, cơ hội kiếm tiền tìm đến tận cửa, 3 con giáp GOM HẾT TIỀN CỦA trong thiên hạ, một bước đổi đời thành đại gia

Đúng 21 ngày tới, cơ hội kiếm tiền tìm đến tận cửa, 3 con giáp GOM HẾT TIỀN CỦA trong thiên hạ, một bước đổi đời thành đại gia

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 28 phút trước
Đúng ngày mai, thứ Tư 14/10/2026, Thần Tài trao vận may hiếm có, 3 con giáp sự nghiệp tăng tiến như 'ngựa phi nước đại', bội thu tiền tài, trúng số độc đắc giàu sang đổi đời

Đúng ngày mai, thứ Tư 14/10/2026, Thần Tài trao vận may hiếm có, 3 con giáp sự nghiệp tăng tiến như 'ngựa phi nước đại', bội thu tiền tài, trúng số độc đắc giàu sang đổi đời

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 32 phút trước
Tử vi thứ Tư 14/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Dậu sự nghiệp thăng tiến, tiền tài no đủ, Mão - Tỵ vận trình sóng gió bủa vây, tiền của ra đi

Tử vi thứ Tư 14/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Dậu sự nghiệp thăng tiến, tiền tài no đủ, Mão - Tỵ vận trình sóng gió bủa vây, tiền của ra đi

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 34 phút trước
Phá cửa ký túc xá, vào phòng sát hại bạn gái vì ghen

Phá cửa ký túc xá, vào phòng sát hại bạn gái vì ghen

Đời sống 1 giờ 54 phút trước
Vì sao trẻ có tâm lý “cha mẹ càng cấm, con càng làm”?

Vì sao trẻ có tâm lý “cha mẹ càng cấm, con càng làm”?

Bài học làm mẹ 2 giờ 16 phút trước
Sự thật đằng sau tiếng nói qua điện thoại khiến người phụ nữ bật khóc khi đang trên giường bệnh

Sự thật đằng sau tiếng nói qua điện thoại khiến người phụ nữ bật khóc khi đang trên giường bệnh

Tâm sự gia đình 5 giờ 28 phút trước
Loại hạt nhỏ tưởng ăn cho vui miệng là bí quyết sống khỏe mỗi ngày

Loại hạt nhỏ tưởng ăn cho vui miệng là bí quyết sống khỏe mỗi ngày

Dinh dưỡng 5 giờ 58 phút trước
Thông tin mới vụ nam shipper và khách nhận hàng xô xát ở Sầm Sơn

Thông tin mới vụ nam shipper và khách nhận hàng xô xát ở Sầm Sơn

Đời sống 6 giờ 33 phút trước
Ngô Thanh Vân: Từng suy sụp vì IVF, tìm lại niềm tin để đón “quả ngọt”

Ngô Thanh Vân: Từng suy sụp vì IVF, tìm lại niềm tin để đón “quả ngọt”

Hậu trường 6 giờ 58 phút trước
Vì sao nhiều cặp vợ chồng trẻ ly hôn chỉ sau vài năm kết hôn?

Vì sao nhiều cặp vợ chồng trẻ ly hôn chỉ sau vài năm kết hôn?

Xã hội 7 giờ 11 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Đúng ngày mai, thứ Tư 14/10/2026, 3 con giáp được Quý Nhân dẫn đường, phất lên chóng mặt, TIỀN CỦA tề tựu đầy nhà chật két

Đúng ngày mai, thứ Tư 14/10/2026, 3 con giáp được Quý Nhân dẫn đường, phất lên chóng mặt, TIỀN CỦA tề tựu đầy nhà chật két

Đúng hôm nay, thứ 3 ngày 13/10/2026, 3 con giáp may mắn đổi đời ngoạn mục nhờ gặp Quý Nhân, làm 1 được 10, tiền rủng rỉnh đầy tay

Đúng hôm nay, thứ 3 ngày 13/10/2026, 3 con giáp may mắn đổi đời ngoạn mục nhờ gặp Quý Nhân, làm 1 được 10, tiền rủng rỉnh đầy tay

Khám phá giá trị dinh dưỡng và lợi ích sức khỏe từ loại sữa hạt bình dân

Khám phá giá trị dinh dưỡng và lợi ích sức khỏe từ loại sữa hạt bình dân

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Vượt khó vượt khổ, 3 con giáp CẢI VẬN GIÀU SANG, phúc báo đầy nhà, của nả đầy két, cuộc đời sang trang trong nửa cuối tháng 10 dương lịch

Vượt khó vượt khổ, 3 con giáp CẢI VẬN GIÀU SANG, phúc báo đầy nhà, của nả đầy két, cuộc đời sang trang trong nửa cuối tháng 10 dương lịch

Đúng 21 ngày tới, cơ hội kiếm tiền tìm đến tận cửa, 3 con giáp GOM HẾT TIỀN CỦA trong thiên hạ, một bước đổi đời thành đại gia

Đúng 21 ngày tới, cơ hội kiếm tiền tìm đến tận cửa, 3 con giáp GOM HẾT TIỀN CỦA trong thiên hạ, một bước đổi đời thành đại gia

Đúng ngày mai, thứ Tư 14/10/2026, Thần Tài trao vận may hiếm có, 3 con giáp sự nghiệp tăng tiến như 'ngựa phi nước đại', bội thu tiền tài, trúng số độc đắc giàu sang đổi đời

Đúng ngày mai, thứ Tư 14/10/2026, Thần Tài trao vận may hiếm có, 3 con giáp sự nghiệp tăng tiến như 'ngựa phi nước đại', bội thu tiền tài, trúng số độc đắc giàu sang đổi đời

Tử vi thứ Tư 14/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Dậu sự nghiệp thăng tiến, tiền tài no đủ, Mão - Tỵ vận trình sóng gió bủa vây, tiền của ra đi

Tử vi thứ Tư 14/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Dậu sự nghiệp thăng tiến, tiền tài no đủ, Mão - Tỵ vận trình sóng gió bủa vây, tiền của ra đi

Tài Lộc vượng phát, 3 con giáp chăm chỉ được trời thương, TIỀN TÀI tìm đến tận cửa, tha hồ gánh BẠC TỶ về nhà trong 1 tháng tới

Tài Lộc vượng phát, 3 con giáp chăm chỉ được trời thương, TIỀN TÀI tìm đến tận cửa, tha hồ gánh BẠC TỶ về nhà trong 1 tháng tới

Đúng 20h hôm nay, ngày 13/10/2026, 3 con giáp Thần Tài chiếu cố nồng hậu không thăng chức cũng TRÚNG SỐ ĐỘC ĐẮC, nằm trên két vàng

Đúng 20h hôm nay, ngày 13/10/2026, 3 con giáp Thần Tài chiếu cố nồng hậu không thăng chức cũng TRÚNG SỐ ĐỘC ĐẮC, nằm trên két vàng