Top con giáp được thần tài đổ tiền vào túi, giàu nhất năm Kỷ Hợi 2019

Sách tử vi tướng số đã chỉ rõ, người thuộc top con giáp sau sẽ có năm 2019 tài lộc hanh thông, tình duyên viên mãn, hạnh phúc dồi dào.

Thế nên, Kỷ Hợi 2019 người tuổi Dậu hãy tận dụng triệt để may mắn trời cho rồi bạn sẽ có tài lộc vượng phát, tiền chất chật nhà. Ai nhìn vào thành công của Dậu cũng phải hờn ra mặt bởi nó quá sức tưởng tượng của tất cả mọi người.

Dẫu hiện tại Dậu và một nửa có gặp bất cứ trục trặc, mâu thuẫn nào thì năm 2019 cả hai lại hòa thuận ấm êm, hạnh phúc ngập tràn. Công việc suôn sẻ giúp Dậu cải thiện thu nhập, kiếm được tiền tỷ trong thời gian ngắn nên đời sống tinh thần của họ cũng phơi phới hân hoan bội phần.

Chẳng những xóa được nợ cũ Thìn còn kiếm được bộn tiền, lấy lại hào quang thuở trước - Ảnh minh họa: Internet

Top 2: Tuổi Thìn

Người tuổi Thìn dù là đàn ông hay phụ nữ từ khi sinh ra đã có mệnh phú quý, trời an bài cuộc sống đủ đầy, như ý. Đời họ chưa bao giờ phải lâm vào cảnh khốn khó, càng không biết khổ là gì. Thế nhưng, 2018 gặp phải sao Thái Tuế nên Thìn phải lận đận lắm phen, trầy trật đủ đường nhưng vẫn gánh trên vai món nợ khổng lồ.

May thay, bước sang năm mới mọi kiếp nạn đều ở lại phía sau, nhường chỗ cho vận đỏ như son ập xuống đời Thìn. Lúc này, họ làm đâu thắng đó, làm một hưởng mười, tiền đếm mãi cũng không hết. Chẳng những xóa được nợ cũ Thìn còn kiếm được bộn tiền, lấy lại hào quang thuở trước.

Đặc biệt, tháng 3/2019 Dần sẽ thắng lớn trong bất cứ dự án nào mình tham gia - Ảnh minh họa: Internet

Top 3: Tuổi Dần

Trời sinh người tuổi Dần mạnh mẽ, cá tính lại kiên định vô cùng. Một khi đã muốn có được thứ gì Dần sẽ nỗ lực hết sức để đạt được ước nguyện. Trong năm 2019 tới, Dần không chỉ có cơ hội thăng chức tăng lương mà còn hốt hết tiền trong thiên hạ vào nhà.

Họ may mắn đến mức chẳng cần cầu cạnh thần tài vẫn chiếu cố, nâng đỡ để bước lên bục vinh quanh. Đặc biệt, tháng 3/2019 Dần sẽ thắng lớn trong bất cứ dự án nào mình tham gia.

*Thông tin chỉ mang tính tham khảo, chiêm nghiệm cho độc giả.