Chỉ cần nhìn sơ qua nét tưởng gương mặt của một người sẽ biết ngay tương lai giàu có, phú quý ra sao

Người có khuôn mặt tròn có đặc điểm chiều cao và chiều rộng của khuôn mặt gần bằng nhau. Xương gò má không nhìn thấy rõ và gò má không góc cạnh. Khuôn mặt của họ khá tròn trịa, có phần trẻ con.

Những người này có số giàu sang phú quý nhưng hay phải đi xa lập nghiệp. Nếu không giữ được lập trường thì dễ sa vào con đường xấu, ảnh hưởng đến tương lai.

Tuy vậy, tính cách của họ lại vô cùng người lớn. Họ sống giàu tình thương, nhạy cảm nên dễ bị mê hoặc bởi người khác phái. Đôi lúc họ cũng hơi bốc đồng và bất nhất giữa lời nói và hành động.

Những người sở hữu tướng mặt hình tròn có số giàu sang phú quý nhưng hay phải đi xa lập nghiệp. Ảnh minh họa: Internet

Tướng mặt hình vuông

Người này có khuôn mặt khá vuông vức, vầng trán cao và rộng, đường nét trên khuôn mặt đối xứng với nhau qua đỉnh mũi, nhân trung và đỉnh cằm.

Người có tướng mặt hình vuông thường quyết đoán, làm chủ vận thế. Nếu là đàn ông thì có số quý tướng, thường làm quan và có sự nghiệp rộng mở. Ở họ toát lên vẻ mạnh mẽ, khí chất, là chỗ dựa vững chắc cho gia đình.

Cuộc đời của họ gặp nhiều may mắn nếu khuôn mặt chữ điền hài hòa với các yếu tố Thượng đình, Trung đình, Hạ đình. Còn nếu xung khắc thì cuộc sống gặp nhiều vất vả, thăng trầm.

Tướng mặt trái xoan

Đây là khuôn mặt có xương hàm thon gọn, cằm không quá dài, xương hàm và cằm tạo nên hình dáng tương tự như hình elip. Đây là gương mặt đẹp nhất trong các gương mặt.

Người sở hữu tướng mặt này thường có hậu vận tốt, đường công danh xán lạn, gặp may mắn và thuận lợi trong cuộc sống.

Bên cạnh đó, họ cũng dễ gây được thiện cảm với người đối diện dù gặp lần đầu. Vì có đường công danh rộng mở nên cơ hội thăng tiến cao. Họ thích hợp với vị trí lãnh đạo, cấp trên.

Người sở hữu tướng mặt trái xoan thường có hậu vận tốt, đường công danh xán lạn, gặp may mắn và thuận lợi trong cuộc sống. Ảnh minh họa: Internet

Tướng mặt hình chữ nhật

Đây là khuôn mặt có độ dài lớn nhất, chiều rộng của trán, xương gò má và hai bên hàm dưới tương đối bằng nhau.

Nếu khuôn mặt hình chữ nhật kết hợp với ngũ quan tốt thì là tướng đại phú đại quý. Nếu kết hợp với nét tướng tai dày, miệng rộng, cằm lồi và hướng lên trên thì cả đời phú quý.

Khuôn mặt chữ nhật mà lông mày thưa thì sẽ phá tướng, gây cản trở sự nghiệp. Nếu cằm ngắn thì dương thọ ngắn. Mặt to mũi nhỏ thì vận số xấu, cuộc đời vất vả, tình duyên lận đận.

Nhìn chung, nam giới có khuôn mặt hình chữ nhật sẽ có cuộc sống hạnh phúc, liên tục gặp vận tốt về tiền bạc và gia đình. Còn nữ giới thì suốt đời được hưởng hạnh phúc.

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