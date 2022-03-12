Chỉ cần bước qua 3h ngày 13/3, vận số đổi chiều, 3 con giáp xòe tay hứng lộc, hỷ sự liên miên, tiền tài dư dả

Tâm linh - Tử vi 12/03/2022 17:20

Dự đoán từ 3h ngày 13/3, những con giáp này sẽ gặp được quý nhân, tạo điều kiện thăng tiến trong công việc.

Tuổi Hợi

Những người tuổi Hợi sẽ có thu hoạch lớn khi bước sang 3h ngày 13/3. Hợi rất can đảm, dám đương đầu với thử thách và nắm bắt cơ hội. Bên cạnh đó, Hợi còn được quý nhân giúp đỡ nên có thể gặp dữ hóa lành. 

Hợi cũng có thể đuổi được “thần nghèo” đi, rước “thần tài” về nhà. Những khó khăn đều tan biến, mọi việc sẽ diễn ra đúng theo ý bạn, sự nghiệp vững chắc, việc hợp tác diễn ra vô cùng suôn sẻ, tài lộc sẽ “bùng nổ” trong thời gian tới khiến những người xung quanh thèm khát. 

Chỉ cần bước qua 3h ngày 13/3, vận số đổi chiều, 3 con giáp xòe tay hứng lộc, hỷ sự liên miên, tiền tài dư dả - Ảnh 1
Những người tuổi Hợi sẽ có thu hoạch lớn khi bước sang 3h ngày 13/3 - Ảnh: Internet

 Tuổi Dậu

Nngười tuổi Dậu bản tính chăm chỉ, đáng tin cậy, biết quản lý tài chính và có tài quan sát sắc bén. Dù ở những nơi khó khăn nhất thì Dậu cũng có thể tìm thấy tiền, biến sỏi đá thành đất đai màu mỡ. Mọi việc tuy khó khăn, vất vả đến đâu nhưng với bản tính kiên trì mà Dậu vẫn sẽ cố gắng đến cùng và rồi bạn cũng hái được “quả ngọt”. 

Từ 3h ngày 13/3, Dậu có thể nhận được sự giúp đỡ từ quý nhân, bạn cũng biết nắm bắt cơ hội nên có thể mở ra vận may cho chính mình. Sự nghiệp của Dậu có bước tiến mới, tài lộc tăng vọt nên việc mua nhà tậu xe đối với Dậu là chuyện dễ như trở bàn tay.  

Chỉ cần bước qua 3h ngày 13/3, vận số đổi chiều, 3 con giáp xòe tay hứng lộc, hỷ sự liên miên, tiền tài dư dả - Ảnh 2
Từ 3h ngày 13/3, Dậu có thể nhận được sự giúp đỡ từ quý nhân - Ảnh: Internet

Tuổi Thìn

Những người tuổi Thìn sẽ có cơ hội vô tận khi bước sang 3h ngày 13/3. Thìn dám đương đầu với thử thách và có thể hoàn thành tốt công việc được giao, thu về kết quả mỹ mãn, được đồng nghiệp khen ngợi và nhận được sự đánh giá cao từ cấp trên. 

Con giáp này còn gặp nhiều may mắn về tiền bạc, đặc biệt là những người làm ăn kinh doanh, bạn sẽ buôn may bán đắt, thu hút được nhiều khách hàng và từ đó kiếm được khoản lợi nhuận khổng lồ. Đường tình duyên của Thìn cũng ngập tràn màu hồng, các cặp đôi ngày càng thấu hiểu và yêu thương nhau nhiều hơn.

Chỉ cần bước qua 3h ngày 13/3, vận số đổi chiều, 3 con giáp xòe tay hứng lộc, hỷ sự liên miên, tiền tài dư dả - Ảnh 3
Những người tuổi Thìn sẽ có cơ hội vô tận khi bước sang 3h ngày 13/3 - Ảnh: Internet

(*) Thông tin mang tính tham khảo, chiêm nghiệm 

Từ ngày 11/3 đến ngày 25/3, 3 con giáp khổ tận cam lai, phúc lộc đầy tay, tiền tài đầy nhà

Từ ngày 11/3 đến ngày 25/3, 3 con giáp khổ tận cam lai, phúc lộc đầy tay, tiền tài đầy nhà

Tử vi có nói, 3 con giáp được quý nhân phù trợ nên vận trình bứt phá, công danh thăng hoa, vàng bạc về tay không kể xiết.

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