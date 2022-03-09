Từ giờ đến hết tháng 3: Số trời định sẵn cho 3 con giáp giàu nứt đố đổ vách, chạm tới đỉnh cao danh vọng

Tâm linh - Tử vi 09/03/2022 18:17

Tử vi dự đoán, 3 con giáp này vận trình chuyển biến theo hướng tích cực, tài lộc thăng hoa rực rỡ.

Tuổi Sửu

Tuổi Sửu đại diện cho sức mạnh về cả thể chất lẫn tinh thần. Bởi vậy những người tuổi Sửu đa số sống tự lập, trưởng thành sớm, có tính cách mạnh mẽ và kiên định. Người tuổi này có nhiều ước mơ, hoài bão, ý chí lớn, không ngại khó khăn, nguy hiểm.

Từ giờ đến hết tháng 3, tử vi dự đoán, Thần Tài che chở, đường tài lộc của Sửu khởi sắc không ngừng, nhất là chuyện làm ăn kinh doanh càng ngày càng phát đạt. Có thể, những chú Trâu sẽ không thể tin được vào vận may của mình khi động vào đâu là tiền bạc sinh sôi nảy nở đến đó. Chẳng mấy khi vận may lớn đến thế, hãy mạnh dạn làm theo kế hoạch của mình đã đặt ra.

Từ giờ đến hết tháng 3: Số trời định sẵn cho 3 con giáp giàu nứt đố đổ vách, chạm tới đỉnh cao danh vọng - Ảnh 1
Từ giờ đến hết tháng 3, tử vi dự đoán, Thần Tài che chở, đường tài lộc của Sửu khởi sắc không ngừng - Ảnh: Internet

Tuổi Ngọ

Trời sinh tuổi Ngọ vốn thông minh, lanh lơi, luôn sống tự lập và có khả năng làm chủ cuộc sống của chính mình. Bước vào một giai đoạn nhất định, tuổi Ngọ sẽ tìm được cơ hội tốt để phát triển sự nghiệp lên tầm cao mới.

Từ giờ đến hết tháng 3, Ngọ có nhiều điểm sáng trong vận trình, không còn lo lắng vì bị vận đen đeo bám. Nhờ có cát tinh phù trợ nên công việc của Ngọ tiến triển hanh thông. Quan lộ và tài lộ của bạn rất thênh thang nên hãy cố gắng hơn nữa để duy trì phong độ này càng lâu càng tốt.

Từ giờ đến hết tháng 3: Số trời định sẵn cho 3 con giáp giàu nứt đố đổ vách, chạm tới đỉnh cao danh vọng - Ảnh 2
Từ giờ đến hết tháng 3, Ngọ có nhiều điểm sáng trong vận trình - Ảnh: Internet

Tuổi Tuất

Theo tử vi, từ giờ đến hết tháng 3, tình hình tài chính của người tuổi Tuất có sự chuyển biến tích cực. Cùng với công việc thuận lợi, có nhiều mối hợp tác làm ăn, tuổi Tuất danh lợi đều có thu hoạch nhất định.

Tuổi Tuất có lộc phát tài, tiền bạc dễ bề tích tụ, rất thích hợp cho những người làm đầu tư, kinh doanh. Vận trình của con giáp này chuyển biến, quyền lực, có cơ hội thể hiện năng lực của mình và có khả năng thăng quan tiến chức vô cùng lớn. Nỗ lực càng nhiều càng có thu nhập phong phú, nỗ lực làm việc rồi cũng có ngày ngồi mát hưởng thành quả.

Từ giờ đến hết tháng 3: Số trời định sẵn cho 3 con giáp giàu nứt đố đổ vách, chạm tới đỉnh cao danh vọng - Ảnh 3
Từ giờ đến hết tháng 3, tình hình tài chính của người tuổi Tuất có sự chuyển biến tích cực - Ảnh: Internet

(*) Thông tin mang tính chiêm nghiệm, tham khảo.

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