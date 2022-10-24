Chào tháng 11, tháng của những con giáp may mắn với tài lộc chạm nóc, tiền bạc dôi dư, giàu sang phú quý hơn người

Theo tử vi tháng 11 sắp tới cho hay, Chính Tài nâng đỡ, người tuổi Dần có vận may về tài lộc ngay trong tháng này. Người làm công ăn lương có cơ hội nhận một khoản thưởng nóng vì những đóng góp mới nhất của mình cho tập thể.

Người làm ăn kinh doanh cũng có thể cải thiện thu nhập nhờ nhận được nhiều đơn hàng từ phía đối tác, khách hàng. Bạn nhận được sự tin tưởng của nhiều người và có cơ hội để mở rộng kinh doanh trong tương lai.

Mão là con giáp may mắn, đạt được nhiều thành tựu lớn. Theo tử vi tháng 11 sắp tới cho hay, Mão sẽ nhận được khá nhiều tin vui lớn về tiền bạc. Người làm công ăn lương được cấp trên khen ngợi hết lời. Người kinh doanh buôn bán chuẩn bị đón tin vui lớn. Bạn có tài giao tiếp nên tìm được nhiều hợp đồng lớn cho công ty khiến ai cũng nể phục sát đất

Thời điểm này, bạn phải đối mặt với khoản công việc lớn nhưng vẫn dễ dàng vượt qua. Thậm chí còn nhận được khá nhiều lời khen ngợi vì quá tài giỏi, thông minh. Tuy nhiên bạn nên quan tâm đến sức khỏe của mình nhiều hơn, đừng làm việc qᴜá ꜱứᴄ.

Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Thìn

Theo tử vi tháng 11 sắp tới cho hay, người tuổi Thìn sắp tới sẽ gặp may mắn trong mọi việc, những nỗ lực cố gắng trước giờ đều được đền bù xứng đáng, giờ là lúc Thìn được “ngồi mát ăn bát vàng”, hưởng thụ “quả ngọt” trong thời điểm tới đây.

Bạn được sao tốt “để mắt” đến nên vận trình hanh thông từ tiền tới tình. Trong công việc được cấp trên trọng dụng, bạn bè yêu mến, hãy sử dụng quỹ thời gian này để ghi điểm tối đa với tất cả mọi người nhé!

Ảnh minh họa: Internet

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