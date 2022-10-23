Đúng 00h00p đêm nay (24/10): 3 con giáp sẽ gặt hái nhiều thành công, vô cùng may mắn khi được thần tài độ mạng, hưởng hồng phúc lớn

Tâm linh - Tử vi 23/10/2022 20:20

Đúng 00h00p đêm nay (24/10), 3 con giáp có "số hưởng", vô cùng may mắn, bất cứ kế hoạch nào vạch ra đều thực hiện suôn sẻ.

Tuổi Dần

Theo tử vi, đúng 00h00p đêm nay (24/10), Chính Tài nâng đỡ, người tuổi Dần có vận may về tài lộc ngay trong ngày mai. Người làm công ăn lương có cơ hội nhận một khoản thưởng nóng vì những đóng góp mới nhất của mình cho tập thể.

Người làm ăn kinh doanh cũng có thể cải thiện thu nhập nhờ nhận được nhiều đơn hàng từ phía đối tác, khách hàng. Bạn nhận được sự tin tưởng của nhiều người và có cơ hội để mở rộng kinh doanh trong tương lai.

Đúng 00h00p đêm nay (24/10): 3 con giáp sẽ gặt hái nhiều thành công, vô cùng may mắn khi được thần tài độ mạng, hưởng hồng phúc lớn - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Mão

Những người cầm tinh con Mèo thường có tính cách vui vẻ, lạc quan, luôn luôn lắng nghe ý kiến của người khác, học hỏi những điều hay.

Đúng 00h00p đêm nay (24/10), tài vận của họ tăng nhanh vùn vùn, phát tài phát lộc. Đường công danh sự nghiệp mở rộng thênh thang, họ khiến cho bao kẻ phải ghen tị đỏ mắt. 

Thời gian tới thật sự là khoảng thời gian đại cát với những người tuổi Mão. Họ là người thông minh, nhanh nhẹn, biết tận dụng cơ hội, thường có cuộc sống sung túc hơn. So với các tuổi khác, họ luôn làm việc có kế hoạch, nhìn xa trông rộng và biết chi tiêu hợp lý, tích lũy tài sản cho tương lai.

Đúng 00h00p đêm nay (24/10): 3 con giáp sẽ gặt hái nhiều thành công, vô cùng may mắn khi được thần tài độ mạng, hưởng hồng phúc lớn - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Hợi

Trong số 12 con giáp, người tuổi Hợi luôn được đánh giá là có "số hưởng". Đúng 00h00p đêm nay (24/10), chuyện công việc và tài lộc của tuổi Hợi tương đối suôn sẻ. Bất cứ kế hoạch nào mà con giáp này vạch ra và thực hiện đều có thể sinh lời, đem lại một cuộc sống sung túc, dư dả về vật chất.

Để đạt được hiệu quả cao nhất trong sự nghiệp, tuổi Hợi cần sử dụng hết những kỹ năng hợp tác, làm việc nhóm của mình.

Đúng 00h00p đêm nay (24/10): 3 con giáp sẽ gặt hái nhiều thành công, vô cùng may mắn khi được thần tài độ mạng, hưởng hồng phúc lớn - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

Thông tin chỉ mang tính tham khảo, chiêm nghiệm

3 con giáp thời tới vào đúng tháng 11 tới, vận trình phất lên rực rỡ, thăng chức tăng lương ầm ầm, ai cũng phải đố kỵ

3 con giáp thời tới vào đúng tháng 11 tới, vận trình phất lên rực rỡ, thăng chức tăng lương ầm ầm, ai cũng phải đố kỵ

Đúng tháng 11 tới, 3 con giáp bất ngờ gặp rất nhiều may mắn, thành tựu khiến ai nấy đều hờn ghen đỏ mắt.

Xem thêm
Từ khóa:   3 con giáp may mắn 3 con giáp đổi vận tâm linh tử vi

TIN MỚI NHẤT

Sau ngày 20/8 âm lịch, 3 con giáp Thần Phật che chở, 'rước được núi vàng', công danh sự nghiệp phất nhanh, thoát khỏi đói nghèo, tiền về đầy két

Sau ngày 20/8 âm lịch, 3 con giáp Thần Phật che chở, 'rước được núi vàng', công danh sự nghiệp phất nhanh, thoát khỏi đói nghèo, tiền về đầy két

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 11 phút trước
Thần Phật phù hộ lại có quý nhân giúp sức sau ngày 1/10/2026, thỉnh tài rước lộc về nhà, cả tiền và tình đều song hành viên mãn

Thần Phật phù hộ lại có quý nhân giúp sức sau ngày 1/10/2026, thỉnh tài rước lộc về nhà, cả tiền và tình đều song hành viên mãn

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 36 phút trước
Từ ngày 1/10 đến 20/10/2026, 3 con giáp Tài Lộc như sóng biển trào dâng,nắm trong tay nhiều phước lành và may mắn, Tài Lộc tăng lên, tài chính rực rỡ

Từ ngày 1/10 đến 20/10/2026, 3 con giáp Tài Lộc như sóng biển trào dâng,nắm trong tay nhiều phước lành và may mắn, Tài Lộc tăng lên, tài chính rực rỡ

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 11 phút trước
Giá vàng hôm nay, ngày 1/10/2026: Thế giới lao dốc, vàng miếng SJC suy giảm

Giá vàng hôm nay, ngày 1/10/2026: Thế giới lao dốc, vàng miếng SJC suy giảm

Đời sống 2 giờ 21 phút trước
3 con giáp vận may lội ngược dòng, đụng đâu cũng thấy vàng bạc, tiền bạc rủng rỉnh, sự nghiệp hanh thông sau ngày 1/10/2026

3 con giáp vận may lội ngược dòng, đụng đâu cũng thấy vàng bạc, tiền bạc rủng rỉnh, sự nghiệp hanh thông sau ngày 1/10/2026

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 36 phút trước
Lâm Đồng: Nam sinh lớp 12 bị bạn học đánh gãy xương cánh mũi

Lâm Đồng: Nam sinh lớp 12 bị bạn học đánh gãy xương cánh mũi

Đời sống 2 giờ 37 phút trước
Tài vận không ngừng tăng, 3 con giáp hốt cơn mưa tiền, lộc lá ùa về đầy két, tài phú dồi dào, tiền của tăng cao trong 30 ngày tới

Tài vận không ngừng tăng, 3 con giáp hốt cơn mưa tiền, lộc lá ùa về đầy két, tài phú dồi dào, tiền của tăng cao trong 30 ngày tới

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 11 phút trước
Đúng 12h30 hôm nay, thứ Năm 1/10/2026, 3 con giáp tiền bạc chảy ào ào vào ví, sự nghiệp chuyển bại thành thắng, may mắn ồ ạt, tình duyên đỏ

Đúng 12h30 hôm nay, thứ Năm 1/10/2026, 3 con giáp tiền bạc chảy ào ào vào ví, sự nghiệp chuyển bại thành thắng, may mắn ồ ạt, tình duyên đỏ

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 26 phút trước
Đúng 12h30 hôm nay, thứ Năm 1/10/2026, 3 con giáp 'tiền tài đổ ập xuống đầu', sự nghiệp tiến triển ngoạn mục, quý nhân đưa đường chỉ lối, vận trình hanh thông

Đúng 12h30 hôm nay, thứ Năm 1/10/2026, 3 con giáp 'tiền tài đổ ập xuống đầu', sự nghiệp tiến triển ngoạn mục, quý nhân đưa đường chỉ lối, vận trình hanh thông

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 41 phút trước
Đúng 20h hôm nay, ngày 1/10/2026, 3 con giáp đi đằng Đông hốt vàng, đi đằng Tây hốt bạc, may mắn trải dài khắp nơi, tiền đẻ ra tiền

Đúng 20h hôm nay, ngày 1/10/2026, 3 con giáp đi đằng Đông hốt vàng, đi đằng Tây hốt bạc, may mắn trải dài khắp nơi, tiền đẻ ra tiền

Tâm linh - Tử vi 4 giờ 11 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Đúng 16h30 ngày mai, thứ Năm 1/10/2026, 3 con giáp tiền bạc chảy ào ào vào ví, sự nghiệp chuyển bại thành thắng, may mắn ồ ạt, tình duyên đỏ

Đúng 16h30 ngày mai, thứ Năm 1/10/2026, 3 con giáp tiền bạc chảy ào ào vào ví, sự nghiệp chuyển bại thành thắng, may mắn ồ ạt, tình duyên đỏ

Người phụ nữ 65 tuổi tử vong sau phẫu thuật thẩm mỹ

Người phụ nữ 65 tuổi tử vong sau phẫu thuật thẩm mỹ

Bước qua ngày 1/10/2026, 3 con giáp được lòng Thánh Cô, nhận lộc trên ban, của cải tăng vùn vụt, đổi đời giàu nứt vách

Bước qua ngày 1/10/2026, 3 con giáp được lòng Thánh Cô, nhận lộc trên ban, của cải tăng vùn vụt, đổi đời giàu nứt vách

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Chia buồn với 3 con giáp Tài Vận lao dốc, đời sống khó khăn, tình duyên buồn phiền trong 10 ngày cuối tháng 8 âm lịch

Chia buồn với 3 con giáp Tài Vận lao dốc, đời sống khó khăn, tình duyên buồn phiền trong 10 ngày cuối tháng 8 âm lịch

Sau ngày 20/8 âm lịch, 3 con giáp Thần Phật che chở, 'rước được núi vàng', công danh sự nghiệp phất nhanh, thoát khỏi đói nghèo, tiền về đầy két

Sau ngày 20/8 âm lịch, 3 con giáp Thần Phật che chở, 'rước được núi vàng', công danh sự nghiệp phất nhanh, thoát khỏi đói nghèo, tiền về đầy két

Thần Phật phù hộ lại có quý nhân giúp sức sau ngày 1/10/2026, thỉnh tài rước lộc về nhà, cả tiền và tình đều song hành viên mãn

Thần Phật phù hộ lại có quý nhân giúp sức sau ngày 1/10/2026, thỉnh tài rước lộc về nhà, cả tiền và tình đều song hành viên mãn

Từ ngày 1/10 đến 20/10/2026, 3 con giáp Tài Lộc như sóng biển trào dâng,nắm trong tay nhiều phước lành và may mắn, Tài Lộc tăng lên, tài chính rực rỡ

Từ ngày 1/10 đến 20/10/2026, 3 con giáp Tài Lộc như sóng biển trào dâng,nắm trong tay nhiều phước lành và may mắn, Tài Lộc tăng lên, tài chính rực rỡ

3 con giáp vận may lội ngược dòng, đụng đâu cũng thấy vàng bạc, tiền bạc rủng rỉnh, sự nghiệp hanh thông sau ngày 1/10/2026

3 con giáp vận may lội ngược dòng, đụng đâu cũng thấy vàng bạc, tiền bạc rủng rỉnh, sự nghiệp hanh thông sau ngày 1/10/2026

Tài vận không ngừng tăng, 3 con giáp hốt cơn mưa tiền, lộc lá ùa về đầy két, tài phú dồi dào, tiền của tăng cao trong 30 ngày tới

Tài vận không ngừng tăng, 3 con giáp hốt cơn mưa tiền, lộc lá ùa về đầy két, tài phú dồi dào, tiền của tăng cao trong 30 ngày tới