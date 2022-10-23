3 con giáp thời tới vào đúng tháng 11 tới, vận trình phất lên rực rỡ, thăng chức tăng lương ầm ầm, ai cũng phải đố kỵ

Tâm linh - Tử vi 23/10/2022 18:42

Đúng tháng 11 tới, 3 con giáp bất ngờ gặp rất nhiều may mắn, thành tựu khiến ai nấy đều hờn ghen đỏ mắt.

Tuổi Dần

Đúng tháng 11 tới may mắn ảnh hưởng không hề nhỏ đến vận trình của người tuổi Dần. Các mối quan hệ xã hội của bạn trở nên rời rạc và có đôi chút căng thẳng sau khi nảy sinh những bất đồng tranh cãi không đáng có.

May mắn được Thiên Tài ghé thăm, vận trình tài lộc của con giáp này trở nên tăng tiến không ngờ. Nguồn thu nhập phụ của bạn tăng lên nhanh chóng, đó có thể là nhờ các trò may rủi hay bạn được ai đó cho tặng tiền bạc.

3 con giáp thời tới vào đúng tháng 11 tới, vận trình phất lên rực rỡ, thăng chức tăng lương ầm ầm, ai cũng phải đố kỵ - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Ngọ

Trời sinh Ngọ là người có khả năng sáng tạo, ham học hỏi và thích dịch chuyển. Nhờ đi nhiều, hiểu rộng nên dù sinh ra trong nghèo khổ Ngọ vẫn vươn lên nhanh chóng, có cuộc sống đủ đầy, sung túc, sự nghiệp hanh thông thuận lợi.

Đúng tháng 11 tới vận tài lộc của con giáp giàu có này càng thịnh vượng. Chẳng những ăn nên làm ra, Ngọ còn đắc tài đắc lộc, có cơ hội trúng số độc đắc, bạc tỷ chui vào túi ầm ầm.

3 con giáp thời tới vào đúng tháng 11 tới, vận trình phất lên rực rỡ, thăng chức tăng lương ầm ầm, ai cũng phải đố kỵ - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Hợi

Những người tuổi Hợi tính tình lượng thiện, luôn đối xử tốt với mọi người, chính vì thế phúc phần của họ rất lớn. Hợi có thể dễ dàng làm được mọi điều nhờ quý nhân nâng đỡ, cát tinh chiếu mệnh. Hợi sẽ có trong tay số dư bạc tỉ nhờ phần lợi nhuận kiếm được từ làm ăn, trong một thời gian ngắn, bạn sẽ tạo dựng được cơ đồ lớn.

Thế nên, Hợi hãy nhanh chóng nắm lấy cơ hội phú quý đổi đời này để mà tạo dựng được sự nghiệp phát triển, hết năm có được cơ ngơi lớn, ai nhìn cũng phát thèm.

Đúng tháng 11 tới chính là thời điểm hoàng kim của tuổi Hợi, họ sẽ gặt hái được nhiều thành tựu tuyệt vời mà nhiều người ao ước. Hãy cứ sống và tận hưởng hết những điều tốt lành mà cuộc sống dành cho bạn, bởi bạn xứng đáng với điều đó.

3 con giáp thời tới vào đúng tháng 11 tới, vận trình phất lên rực rỡ, thăng chức tăng lương ầm ầm, ai cũng phải đố kỵ - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

Thông tin chỉ mang tính tham khảo, chiêm nghiệm. 

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Tử vi trong 7 ngày tới (24/10 - 30/10), 3 con giáp có vận may lớn trong sự nghiệp, thăng tiến dữ dội, thu nhập cũng được cải thiện rõ rệt.

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