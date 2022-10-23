Tử vi trong 4 ngày sắp tới, những con giáp này được Thần Tài theo gót, Quý Nhân chiếu cố hậu hĩnh, tài lộc vượng phát dữ dội, làm đâu thắng đó

Người làm công ăn lương với tinh thần làm việc nghiêm túc, trách nhiệm thường nhận được sự đánh giá cao của cấp trên. Hãy mạnh dạn nhận những công việc quan trọng và thách thức, bởi đó là cơ sở để thăng chức, tăng lương trong tương lai.

Tử vi trong 4 ngày sắp tới (24, 25, 26, 27/10), sự nghiệp của người tuổi Tý có nhiều bước tiến đáng kể dưới sự giúp đỡ của Chính Quan. Người đi theo con đường học tập, nghiên cứu tìm được cơ hội thể hiện vốn hiểu biết của mình.

Hôm nay công việc của người tuổi Mùi tiến triển tốt nhờ có Tam Hợp nâng đỡ. Nhờ biết đánh giá năng lực bản thân và tình hình thực tế chính xác, bạn có thể thực hiện thành công những kế hoạch đã đề ra.

Càng may mắn hơn, bạn có cơ hội gặp gỡ quý nhân ngay trong ngày hôm nay. Đối phương có thể đưa ra định hướng giúp bạn, để bạn xác định được hướng đi của chính bản thân mình trong tương lai. Hãy tích cực học hỏi điều hay từ người ấy.

Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Dậu

Tử vi trong 4 ngày sắp tới (24, 25, 26, 27/10) Tuổi Dậu có tình hình tài chính ổn định và tăng tiến, không phải lo túng thiếu trong thời điểm tới đây. Hãy phát huy điểm mạnh của mình đúng lúc để có thể cải thiện túi tiền của mình.

Người tuổi Dậu làm công ăn lương có thể tin rằng, chỉ cần luôn chăm chỉ, cần cù chịu khó thì chắc chắn, bạn sẽ nhận được một khoản tiền thưởng xứng đáng với công sức đã bỏ ra.

Với người làm ăn kinh doanh, mọi việc tiến triển ổn định, khách hàng, đối tác không có nhiều sự biến động, chỉ cần bạn tập trung làm việc, giữ vững chữ tín của mình thì không có gì đáng lo.

Nếu có thời gian rảnh rỗi, tuổi Dậu có thể học thêm các kiến thức mới, mở mang tầm nhìn cho mình.

Ảnh minh họa: Internet

Thông tin chỉ mang tính tham khảo, chiêm nghiệm.