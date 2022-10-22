3 con giáp được hứa hẹn sẽ bùng nổ phát tài trong 7 ngày tới, đi đến đâu may mắn theo đến đó, đặc biệt là làm việc gì cũng thành công, thuận lợi, cơ hội làm giàu nắm trong tầm tay

Tâm linh - Tử vi 22/10/2022 16:38

Tử vi dự đoán trong 7 ngày tới (13 - 29/10), có 3 con giáp không những được thần tài chiếu cố mà quý nhân cũng phù trợ nồng hậu, đi đến đâu may mắn theo đến đó, đặc biệt là làm việc gì cũng thành công, thuận lợi, cơ hội làm giàu trong tầm tay.

Tuổi Sửu

Tử vi dự đoán trong 7 ngày tới (13 - 29/10), đường công danh của tuổi Sửu có Thiên Tài chiếu mệnh. Người làm tài chính, kế toán hoặc các vấn đề liên quan trực tiếp đến tiền bạc, đầu tư sẽ gặp nhiều may mắn.

Tuổi Sửu cũng có quý nhân đưa đường chỉ lối nên mọi việc diễn ra suôn sẻ, không gặp khó khăn. Tháng trước, tuổi Sửu đã gặp những vấp váp khiến sự nghiệp chững lại. Sau những ngày nghỉ ngơi, tuổi Sửu lấy lại phong độ và tiếp tục phấn đấu.

Đường tình duyên của tuổi Sửu cũng diễn ra tốt đẹp. Con giáp này có thể đón nhiều tin vui về nhân duyên tốt lành. Dù là người có cặp có đôi hay độc thân thì đều trải qua những điều ngọt ngào của tình yêu.

3 con giáp được hứa hẹn sẽ bùng nổ phát tài trong 7 ngày tới, đi đến đâu may mắn theo đến đó, đặc biệt là làm việc gì cũng thành công, thuận lợi, cơ hội làm giàu nắm trong tầm tay - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Thìn

Tử vi dự đoán trong 7 ngày tới (13 - 29/10), Chính Quan nâng đỡ, người tuổi Thìn đạt được nhiều thành công trên con đường học tập, nghiên cứu. Nhờ có vốn hiểu biết sâu rộng mà bạn dễ dàng chinh phục được người đối diện, dễ dàng khẳng định được giá trị của bản thân.

Bản mệnh là con giáp có tinh thần trách nhiệm cao, vì vậy dễ được lãnh đạo phân công cho nhiều việc quan trọng. Tuy vậy, bạn không nên giữ những suy nghĩ bảo thủ mà cần mở rộng tư duy, sẵn sàng tiếp thu cái mới.

3 con giáp được hứa hẹn sẽ bùng nổ phát tài trong 7 ngày tới, đi đến đâu may mắn theo đến đó, đặc biệt là làm việc gì cũng thành công, thuận lợi, cơ hội làm giàu nắm trong tầm tay - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Mùi

Tử vi dự đoán trong 7 ngày tới (13 - 29/10), Thiên Tài ghé thăm, vận trình tài lộc của người tuổi Mùi là điểm sáng rực rỡ nhất trong những ngày này. Nguồn thu phụ của con giáp này gia tăng một cách mạnh mẽ, có thể là bạn nhận được khoản lương thưởng từ nghề tay trái, hay có được cơ hội trúng thưởng trúng số bất ngờ.

Thực Thần ghé thăm, cơ hội kiếm tiền đang mở ra ngay trước mắt con giáp này, liệu bạn có nắm bắt hay không? Nhất là với người làm nghề tự do hay kinh doanh buôn bán, bạn sẽ thu về một khoản lời khổng lồ nếu biết tận dụng thời cơ lần này đó.

3 con giáp được hứa hẹn sẽ bùng nổ phát tài trong 7 ngày tới, đi đến đâu may mắn theo đến đó, đặc biệt là làm việc gì cũng thành công, thuận lợi, cơ hội làm giàu nắm trong tầm tay - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

Thông tin chỉ mang tính tham khảo, chiêm nghiệm. 

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