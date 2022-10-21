Tử vi cuối tuần dự đoán, 3 con giáp được thần tài gọi tên, lội ngược dòng từ vất vả mưu sinh trở thành tỉ phú tiền tài đầy túi

Tâm linh - Tử vi 21/10/2022 21:39

Tử vi cuối tuần (22 - 23/10) dự đoán, 3 con giáp chăm chỉ trong ngày nghỉ, được cấp trên đánh giá khá cao tài năng nên có nhiều cơ hội thăng tiến, tăng lương thưởng.

Tuổi Tý

Tử vi cuối tuần (22 - 23/10) dự đoán, may mắn là vận tài lộc của mệnh chủ đang trên đà tăng tiến hơn trước khá nhiều trong ngày có Thực Thần ghé thăm này. Cát thần chủ về tiền bạc này đặc biệt có lợi cho những người làm trong lĩnh vực kinh doanh hay nghề tự do. Bạn có thể được hưởng một khoản lợi lớn những khoản đầu tư từ trước đó.

Nhờ sự soi đường dẫn lối của Thực Thần, người tuổi Tý gặt hái được những lợi nhuận không ngờ tới trong ngày này. Tiền bạc không ngừng đổ về nhà. Con giáp này làm ăn thuận lợi, khách hàng nườm nượp tới mà các đơn hàng cũng về tới tấp, bận rộn không ngơi tay.

Tử vi cuối tuần dự đoán, 3 con giáp được thần tài gọi tên, lội ngược dòng từ vất vả mưu sinh trở thành tỉ phú tiền tài đầy túi - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Thìn

Tử vi cuối tuần (22 - 23/10) dự đoán, tài lộc của người tuổi Thìn sẽ tăng cao đáng kể, lại được Thái âm tương hợp, không chỉ khiến đào hoa vượng phát mà lộc cũng nhiều. Tài vận hanh thông, gặp nhiều may mắn. Không chỉ phát triển thuận lợi trong sự nghiệp mà thu nhập cũng tăng lên rất nhiều, tài lộc vượng phát.

Bên cạnh đó, ơn trên còn ban cho hạnh phúc trong gia đình là kết hôn hay thêm con đều có thể cải thiện vận may gia đình!

Đồng thời, tài lộc tăng vọt, người tuổi Thìn nên thử các hoạt động đầu tư, quản lý tài chính hợp lý, trong 3 năm tới sẽ kiếm được tiền khắp nơi, giàu có!

Tử vi cuối tuần dự đoán, 3 con giáp được thần tài gọi tên, lội ngược dòng từ vất vả mưu sinh trở thành tỉ phú tiền tài đầy túi - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Hợi

Tử vi cuối tuần (22 - 23/10) dự đoán, là thời điểm liên tục gặp nhiều may mắn của người tuổi Hợi. Trong thời gian tới những người tuổi Hợi sẽ vô cùng may mắn trong công việc và tài lộc. Trong thời gian này, tuổi Hợi sẽ có cơ hội tỏa sáng gặt hái được nhiều thành tựu trong công việc. Chính nhờ những nỗ lực trước đó nên bạn dễ dàng thăng quan tiến chức, cuộc sống vô cùng lên hương phát tài.

Trong thời gian này những người tuổi Hợi còn độc thân khó tìm được đối tượng ưng ý chứ đừng nói tới chuyện kết hôn. Một số người phải loay hoay giải quyết quá nhiều vấn đề xảy ra trong cuộc sống nên không còn muốn mở lòng để ai bước vào trái tim mình.

Tử vi cuối tuần dự đoán, 3 con giáp được thần tài gọi tên, lội ngược dòng từ vất vả mưu sinh trở thành tỉ phú tiền tài đầy túi - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

Do tuổi Hợi được quý nhân giúp đỡ mọi mặt. Như vừa có thể mở rộng hoạt động kinh doanh dễ giúp bạn đổi vận phát tài trở thành đại gia có số má. Đi cùng đó, cuộc sống tình cảm thăng hoa, tìm được người trong mộng.

(*) Thông tin chỉ mang tính tham khảo, chiêm nghiệm

Chỉ trong 6 ngày tới, 3 con giáp vận trình lên hương dữ dội: Từ thời điểm này, nhanh chóng tích lũy tài sản, làm ăn phát đạt, gia đình không phải vất vả

Chỉ trong 6 ngày tới, 3 con giáp vận trình lên hương dữ dội: Từ thời điểm này, nhanh chóng tích lũy tài sản, làm ăn phát đạt, gia đình không phải vất vả

Chỉ trong 6 ngày tới (22 - 27/10), có 3 con giáp tiền bạc đầy nhà, tài lộc dồi dào, chuyện làm ăn càng ngày càng phát triển, lợi nhuận cũng tăng gấp đôi gấp ba so với trước.

Xem thêm
Từ khóa:   3 con giáp may mắn 3 con giáp đổi vận tâm linh tử vi

TIN MỚI NHẤT

Từ ngày 1/10 đến 20/10/2026, 3 con giáp Tài Lộc như sóng biển trào dâng,nắm trong tay nhiều phước lành và may mắn, Tài Lộc tăng lên, tài chính rực rỡ

Từ ngày 1/10 đến 20/10/2026, 3 con giáp Tài Lộc như sóng biển trào dâng,nắm trong tay nhiều phước lành và may mắn, Tài Lộc tăng lên, tài chính rực rỡ

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 10 phút trước
Giá vàng hôm nay, ngày 1/10/2026: Thế giới lao dốc, vàng miếng SJC suy giảm

Giá vàng hôm nay, ngày 1/10/2026: Thế giới lao dốc, vàng miếng SJC suy giảm

Đời sống 1 giờ 20 phút trước
3 con giáp vận may lội ngược dòng, đụng đâu cũng thấy vàng bạc, tiền bạc rủng rỉnh, sự nghiệp hanh thông sau ngày 1/10/2026

3 con giáp vận may lội ngược dòng, đụng đâu cũng thấy vàng bạc, tiền bạc rủng rỉnh, sự nghiệp hanh thông sau ngày 1/10/2026

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 35 phút trước
Lâm Đồng: Nam sinh lớp 12 bị bạn học đánh gãy xương cánh mũi

Lâm Đồng: Nam sinh lớp 12 bị bạn học đánh gãy xương cánh mũi

Đời sống 1 giờ 37 phút trước
Tài vận không ngừng tăng, 3 con giáp hốt cơn mưa tiền, lộc lá ùa về đầy két, tài phú dồi dào, tiền của tăng cao trong 30 ngày tới

Tài vận không ngừng tăng, 3 con giáp hốt cơn mưa tiền, lộc lá ùa về đầy két, tài phú dồi dào, tiền của tăng cao trong 30 ngày tới

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 10 phút trước
Đúng 12h30 hôm nay, thứ Năm 1/10/2026, 3 con giáp tiền bạc chảy ào ào vào ví, sự nghiệp chuyển bại thành thắng, may mắn ồ ạt, tình duyên đỏ

Đúng 12h30 hôm nay, thứ Năm 1/10/2026, 3 con giáp tiền bạc chảy ào ào vào ví, sự nghiệp chuyển bại thành thắng, may mắn ồ ạt, tình duyên đỏ

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 25 phút trước
Đúng 12h30 hôm nay, thứ Năm 1/10/2026, 3 con giáp 'tiền tài đổ ập xuống đầu', sự nghiệp tiến triển ngoạn mục, quý nhân đưa đường chỉ lối, vận trình hanh thông

Đúng 12h30 hôm nay, thứ Năm 1/10/2026, 3 con giáp 'tiền tài đổ ập xuống đầu', sự nghiệp tiến triển ngoạn mục, quý nhân đưa đường chỉ lối, vận trình hanh thông

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 40 phút trước
Đúng 20h hôm nay, ngày 1/10/2026, 3 con giáp đi đằng Đông hốt vàng, đi đằng Tây hốt bạc, may mắn trải dài khắp nơi, tiền đẻ ra tiền

Đúng 20h hôm nay, ngày 1/10/2026, 3 con giáp đi đằng Đông hốt vàng, đi đằng Tây hốt bạc, may mắn trải dài khắp nơi, tiền đẻ ra tiền

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 10 phút trước
Đúng ngày mai, thứ Sáu 2/10/2026, 3 con giáp TỎA SÁNG RỰC RỠ, Tình – Tiền – Quyền đều đủ cả, cuộc sống sang trang huy hoàng

Đúng ngày mai, thứ Sáu 2/10/2026, 3 con giáp TỎA SÁNG RỰC RỠ, Tình – Tiền – Quyền đều đủ cả, cuộc sống sang trang huy hoàng

Tâm linh - Tử vi 4 giờ 10 phút trước
Đúng ngày mai, thứ Sáu 2/10/2026, Thần Tài ban phát tài lộc, 3 con giáp vận đen hóa điềm lành, tiền bạc ngập lối, sự nghiệp thăng tiến như 'ngựa phi mã'

Đúng ngày mai, thứ Sáu 2/10/2026, Thần Tài ban phát tài lộc, 3 con giáp vận đen hóa điềm lành, tiền bạc ngập lối, sự nghiệp thăng tiến như 'ngựa phi mã'

Tâm linh - Tử vi 4 giờ 25 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Đúng 16h30 ngày mai, thứ Năm 1/10/2026, 3 con giáp tiền bạc chảy ào ào vào ví, sự nghiệp chuyển bại thành thắng, may mắn ồ ạt, tình duyên đỏ

Đúng 16h30 ngày mai, thứ Năm 1/10/2026, 3 con giáp tiền bạc chảy ào ào vào ví, sự nghiệp chuyển bại thành thắng, may mắn ồ ạt, tình duyên đỏ

Người phụ nữ 65 tuổi tử vong sau phẫu thuật thẩm mỹ

Người phụ nữ 65 tuổi tử vong sau phẫu thuật thẩm mỹ

Bước qua ngày 1/10/2026, 3 con giáp được lòng Thánh Cô, nhận lộc trên ban, của cải tăng vùn vụt, đổi đời giàu nứt vách

Bước qua ngày 1/10/2026, 3 con giáp được lòng Thánh Cô, nhận lộc trên ban, của cải tăng vùn vụt, đổi đời giàu nứt vách

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Sau ngày 20/8 âm lịch, 3 con giáp Thần Phật che chở, 'rước được núi vàng', công danh sự nghiệp phất nhanh, thoát khỏi đói nghèo, tiền về đầy két

Sau ngày 20/8 âm lịch, 3 con giáp Thần Phật che chở, 'rước được núi vàng', công danh sự nghiệp phất nhanh, thoát khỏi đói nghèo, tiền về đầy két

Thần Phật phù hộ lại có quý nhân giúp sức sau ngày 1/10/2026, thỉnh tài rước lộc về nhà, cả tiền và tình đều song hành viên mãn

Thần Phật phù hộ lại có quý nhân giúp sức sau ngày 1/10/2026, thỉnh tài rước lộc về nhà, cả tiền và tình đều song hành viên mãn

Từ ngày 1/10 đến 20/10/2026, 3 con giáp Tài Lộc như sóng biển trào dâng,nắm trong tay nhiều phước lành và may mắn, Tài Lộc tăng lên, tài chính rực rỡ

Từ ngày 1/10 đến 20/10/2026, 3 con giáp Tài Lộc như sóng biển trào dâng,nắm trong tay nhiều phước lành và may mắn, Tài Lộc tăng lên, tài chính rực rỡ

3 con giáp vận may lội ngược dòng, đụng đâu cũng thấy vàng bạc, tiền bạc rủng rỉnh, sự nghiệp hanh thông sau ngày 1/10/2026

3 con giáp vận may lội ngược dòng, đụng đâu cũng thấy vàng bạc, tiền bạc rủng rỉnh, sự nghiệp hanh thông sau ngày 1/10/2026

Tài vận không ngừng tăng, 3 con giáp hốt cơn mưa tiền, lộc lá ùa về đầy két, tài phú dồi dào, tiền của tăng cao trong 30 ngày tới

Tài vận không ngừng tăng, 3 con giáp hốt cơn mưa tiền, lộc lá ùa về đầy két, tài phú dồi dào, tiền của tăng cao trong 30 ngày tới

Đúng 12h30 hôm nay, thứ Năm 1/10/2026, 3 con giáp tiền bạc chảy ào ào vào ví, sự nghiệp chuyển bại thành thắng, may mắn ồ ạt, tình duyên đỏ

Đúng 12h30 hôm nay, thứ Năm 1/10/2026, 3 con giáp tiền bạc chảy ào ào vào ví, sự nghiệp chuyển bại thành thắng, may mắn ồ ạt, tình duyên đỏ