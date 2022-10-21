Lời khuyên là bạn không nên tiết lộ kế hoạch tài chính của mình dù có người tò mò dò hỏi đi chăng nữa, bởi điều quan trọng lúc này là đảm bảo sự an toàn cho mọi việc bạn tiến hành.

Có nhiều cơ hội tiền bạc đang tới với người cầm tinh con Chuột ngay đúng 00h00p (22/10). Bạn có thể nhanh chóng bắt tay vào kế hoạch mà mình đã chuẩn bị từ trước hoặc tự tin nắm bắt lợi thế của mình để phát triển việc kinh doanh, đầu tư thì tài lộc của bạn sẽ trở nên khá dư dả.

Ngoài ra, nhiều người còn được người thân cho tiền hoặc hỗ trợ tiền cho việc làm ăn hoặc mua bán lớn. Hãy trân trọng lòng tốt của mọi người, đồng thời sử dụng đồng tiền sao cho hợp lý nhé.

Có thể đến cuối tháng, con giáp này sẽ gặp một bước ngoặt đáng kể về tiền bạc, mà công lao lớn thuộc về công sức và nỗ lực của bạn trong suốt khoảng thời gian qua.

Tuổi Dần

Theo tử vi hàng ngày, đúng 00h00p (22/10), Thực Thần giúp người tuổi Dần có một ngày tài lộc dồi dào, nhất là với những ai làm nghề tự do. Những mối đầu tư, khách hàng trước đây dần mang lại cho bạn nguồn lợi nhuận khá khẩm.

Mối quan hệ xã giao cũng có điều kiện phát triển tốt đẹp nhờ bản tính hào phóng, cởi mở của bạn. Những người bạn quen hiện giờ rất có thể sẽ trở thành quý nhân của bạn trong tương lai, giúp bạn tiếp xúc với nhiều cơ hội đáng quý.

Thủy sinh Mộc cho thấy con giáp này là người biết chăm lo cho gia đình. Bạn hiểu rõ ràng được rằng việc xây dựng một gia đình hạnh phúc là việc của cả hai vợ chồng chứ chẳng phụ thuộc vào riêng mình ai, vì thế bạn chẳng bao giờ đổ tất cả mọi việc cho người ấy

Tuổi Hợi

Vận trình tài lộc của người tuổi Hợi đúng 00h00p (22/10), càng rộng mở. Từ lúc này trở đi, con giáp này có nhiều cơ hội nâng cao thu nhập. Ai làm ăn, buôn bán thì phát tài to, “trúng mánh” lớn. Người làm công ăn lương được lộc từ chính những ý tưởng sáng tạo trong công việc. Trong hai tháng cuối năm, người tuổi Hợi gặt hái được nhiều lợi ích về mặt tài chính.

Không chỉ lộc lá hanh thông, con giáp này còn có quý nhân giúp đỡ. Dù làm văn phòng, công sở hay kinh doanh, người tuổi Hợi đều gặp may mắn. Vượng khí ở đường quan lộ của người tuổi này cũng tăng vụt.

Lúc này, Hợi viên mãn về cả sự nghiệp lẫn kim tiền. Tình duyên dịp cuối năm của Hợi cũng đỏ như son. Người độc thân tìm được nhân duyên như ý, hỷ sự sẽ tới với các cặp đôi.

Thông tin chỉ mang tính tham khảo, chiêm nghiệm.