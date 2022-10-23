Trong 10 ngày tới, 3 con giáp 'rũ bùn đứng dậy', gặt hái bội phần tài lộc, cuộc sống dư dả sung túc không ai bằng

Tâm linh - Tử vi 23/10/2022 21:22

Trong 10 ngày tới (14/10 -2/11), 3 con giáp sẽ gặt hái nhiều thành công vào giai đoạn tiền vận, chuẩn bị tinh thần đón nhận nhiều hỷ sự.

Tuổi Tý

Tuổi Tý đứng đầu trong 12 con giáp và luôn được đánh giá là thông minh, nhanh nhạy, lạc quan, tự tin. Trước mọi khó khăn, con giáp này luôn giữ vững tinh thần và tin tưởng vào sự thắng lợi của bản thân.

Trong 10 ngày tới (14/10 -2/11) sự nghiệp của tuổi Tý sẽ tiếp tục phát triển theo chiều hướng tích cực. Bằng khả năng và tinh thần cầu tiến, con giáp này có thể giải quyết các vấn đề hóc búa trong công việc, việc không làm mất lòng người khác vừa không bỏ lỡ cơ hội tốt cho riêng minh.

Ngay từ giờ trở đi, tài vận của tuổi Tý đã bắt đầu thăng hoa. Trong thời gian tới, con giáp này sẽ nhận được nhiều cơ hội thăng tiến trong công việc.

Đó có thể là một vị trí mới trong công ty hoặc là một công việc mới tốt hơn. Người tuổi Tý hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao và kiếm được bộn tiền. Năm 2023 hứa hẹn là thời điểm bùng phát tài lộc của con giáp này.

Trong 10 ngày tới, 3 con giáp 'rũ bùn đứng dậy', gặt hái bội phần tài lộc, cuộc sống dư dả sung túc không ai bằng - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Dần

 Trong 10 ngày tới (14/10 -2/11) tuổi Dần nhận được rất nhiều cát khí từ Chính Ấn. Có cát thần này nâng đỡ, những nỗ lực và hết mình trong công việc bấy lâu của bản mệnh sẽ nhận được sự đánh giá cao của cấp trên. May mắn hơn, bạn còn có cơ hội được cất nhắc lên vị trí phù hợp với năng lực của mình.

Bản mệnh là người khiêm tốn nên luôn lắng nghe và học hỏi mọi người xung quanh, nhờ vậy mà bạn không ngừng tiến bộ. Hãy đặt cho mình những đích đến cao xa hơn chứ đừng vội hài lòng với vị trí hiện tại.

Trong 10 ngày tới, 3 con giáp 'rũ bùn đứng dậy', gặt hái bội phần tài lộc, cuộc sống dư dả sung túc không ai bằng - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Mùi

Tuổi Mùi là những người rất có ý chí, tuy nhiên họ thường phải nỗ lực rất nhiều mới có thể thành công.

 Trong 10 ngày tới (14/10 -2/11) là thời gian tốt để Mùi phát huy khả năng của mình. Mùi sẽ được cấp trên công nhận năng lực, bề trên nâng đỡ nên càng nâng cao cơ hội thăng quan tiến chức. Chỉ cần nắm lấy thời cơ vàng này thì Mùi sẽ đổi đời mà lên.

Sau những vất vả khổ luyện thì cuối cùng quả ngọt đã đến với Mùi, tiền tài chất đầy như núi, cuộc đời viên mãn đủ đầy.

Trong 10 ngày tới, 3 con giáp 'rũ bùn đứng dậy', gặt hái bội phần tài lộc, cuộc sống dư dả sung túc không ai bằng - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

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