Chào ngày mới 1/9/2022: 3 con giáp may mắn này phúc lộc đầy nhà, tiền nhiều như lá rụng mùa thu, đi đâu cũng có Phật Bà độ mạng

Ngày mới 1/9/2022, bản mệnh tuổi Tý nay gặp Thiên Tài có may mắn ở những công việc tay trái, tài chính, nhiều người còn có tin vui bất ngờ. Bạn thông minh và nhạy bén trong công việc, gặp khó khăn nào cũng đối đầu tốt. Nhưng đôi khi lại quá chú trọng đến tiểu tiết khiến đồng nghiệp khó chịu, giỏi nhưng hơi cô đơn.

Vận lâm Tương Hình nên cha mẹ và con cái hay xích mích với nhau, con hay cãi lại lời cha mẹ, không khí trong nhà căng thẳng khó thở. Hôm nay bạn cũng khá khó tính, không thích kết giao linh tinh, hiếm khi mở lòng với người mới, khí chất quá lạnh lùng khiến nhiều người sợ hãi và tránh xa bạn.

Điểm sáng nhất trong ngày là mặt tài lộc nhờ vào cục diện Thủy sinh Mộc. Nguồn chi ít hơn nguồn thu, bạn dành dụm cho mình được một khoản nhỏ để mua những đồ vật cần thiết cho gia đình. Sẽ có người thắc mắc tại sao bạn quản lý tài chính tốt như vậy.

Ngày mới 1/9/2022, bản mệnh tuổi Tý nay gặp Thiên Tài có may mắn ở những công việc tay trái, tài chính, nhiều người còn có tin vui bất ngờ. Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Dậu

Tuổi Dậu ngày mới 1/9/2022 có xu hướng cho đi nhiều hơn, biểu hiện là bản mệnh chỉ biết tha thứ cho người khác trong khi lại khắt khe với bản thân mình. Điều này vô hình trung đặt con giáp này vào tình cảnh cam chịu, mỏi mệt.

Công việc của tuổi Tý trong ngày hôm nay diễn ra vô cùng suôn sẻ. Các mối quan hệ xã giao tốt đẹp hỗ trợ người tuổi Tý rất nhiều trong công việc lẫn cuộc sống thường ngày. Bên cạnh việc nâng cao kỹ năng chuyên ngành, con giáp này cũng đừng quên giữ gìn và mở rộng các mối quan hệ xung quanh mình.

Vận trình tài lộc tăng tiến. Nguồn thu nhập được củng cố vững chắc từ công việc chính đến các nghề tay trái, bản mệnh có thể an tâm cải thiện chất lượng cuộc sống hiện tại.

Tuổi Dậu ngày mới 1/9/2022 có xu hướng cho đi nhiều hơn, biểu hiện là bản mệnh chỉ biết tha thứ cho người khác trong khi lại khắt khe với bản thân mình. Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Dần

Ngày mới 1/9/2022, các vấn đề với đối tác có thể trở thành nguồn cơn cho những cơn căng thẳng, đau đầu của tuổi Dần. Và dường như không có cách nào để cứu vãn tình trạng của con giáp này. Tốt nhất bản mệnh nên dành thời gian tìm lại sự tĩnh lặng cho mình.

Mộc khí vượng khuyên tuổi Mão nên dành nhiều thời gian nghỉ ngơi trong ngày hôm nay vì con giáp này làm việc gì cũng khó đạt với tình hình sức khỏe hiện tại. Chỉ khi bản mệnh khỏe mạnh, đầu óc mới minh mẫn hơn và các quyết định mới khôn ngoan hơn.

Bên cạnh đó, theo Hải Thượng Lãn Ông, hôm nay bản mệnh nên tránh mọi sự tổn thương, va chạm, mổ xẻ, châm chích tại vị trí ở phía trong ở xương cùng, đầu gối, bàn chân và sau ống chân.

Ngày mới 1/9/2022, các vấn đề với đối tác có thể trở thành nguồn cơn cho những cơn căng thẳng, đau đầu của tuổi Dần. Ảnh minh họa: Internet

(*) Thông tin chỉ mang tính tham khảo, chiêm nghiệm.

