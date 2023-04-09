CHẤN ĐỘNG: Đúng 24h đêm nay (09/04/2023): TOP 3 con giáp LỌ LEM hóa thành CÔNG CHÚA đời thực, trăm năm khó gặp, ôn hương nhuyễn ngọc, diện tái phù dung

Ngày mới Thìn gặp Thương Quan giáng họa nên công việc rất lận đận. Đừng cố chấp nhưng cũng không được quá bao dung với những kẻ làm việc xấu. Cố gắng tranh thủ phấn đấu, cấp trên sẽ sớm nhìn ra năng lực của bạn, càng sân si càng dễ bị đi lùi nhé Thìn.

Vận tài lộc có tiến triển nhờ Lục Hợp cục dẫn đường. Tiền bạc dư dôi thì nên chăm chút hình ảnh của mình một chút, nhất là những ai phải gặp khách hàng nhiều. Nhiều người sẽ kiếm được một khoản nho nhỏ trong ngày nhờ công việc tay trái của mình.

Cục diện Thổ sinh Kim giúp tình cảm của bạn đi lên. Nếu bạn thực sự có ý định tiến xa hơn với người ấy thì ngay hôm nay hãy có động thái hứa hẹn đi nhé! Thìn học được cách bỏ ngoài tai những lời khó nghe, bạn sống thoải mái và vui vẻ hơn hẳn.

Ảnh minh họa: Internet

TUỔI HỢI

Tử vi vui hôm nay ngày 9/4/2023 của 12 con giáp cho thấy người tuổi Hợi vận trình may mắn đón nhiều yêu thương từ người thân.

Công việc: Người tuổi Hợi hôm nay công việc có nhiều dự án mới, thường xuyên di chuyển, công tác xa nhà.

Tình duyên: Có người đợi cơm, đợi về sau ngày dài làm việc mệt mỏi.

Tài lộc: Tiền bạc may mắn đón nhận nhiều vận may, thuận lợi thu thêm nhiều tiền từ dự án cao cấp.

Sức khỏe: Mỏi lưng, chóng mặt do thời tiết nên nhanh chóng nghỉ ngơi, đừng làm việc quá sức.

Ảnh minh họa: Internet

TUỔI TỴ

Trong ngày Tam Hợp cục xuất hiện, tuổi Tỵ đón những bước thăng tiến bất ngờ trong sự nghiệp của mình. Bạn được quý nhân phù trợ lại gặp đúng thời điểm thuận lợi nên có cơ hội cất nhắc lên vị trí cao hơn, hãy cố gắng học hỏi và trau dồi thêm kiến thức để bản thân thêm vững mạnh.

Chẳng những vậy, đường tài lộc của tuổi này cũng nhiều khởi sắc, người kinh doanh có một ngày phát tài phát lộc. Với sự nhanh nhạy của mình, những chú Rắn có thể nhìn nhận được thời cơ ngay từ khi nhiều người còn chưa chú ý đến và phát huy năng lực của bản thân để tiền bạc ngày càng sinh sôi nảy nở.

Chuyện tình cảm khá yên bình, dù không phải lúc nào cũng ngọt ngào và lãng mạn như thuở mới yêu nhưng bạn cảm thấy thích sự ổn định này. Người kia luôn là người đầu tiên hai bạn nghĩ tới mỗi khi định làm một việc gì đó nên tránh được rất nhiều hiểu lầm đáng tiếc.