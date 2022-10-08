Chấn động với độ may mắn ngút Trời của 3 con này này từ chiều 8/10/2022, lộc lá ngập tràn, vận tài hanh công, tiền về túi ầm ầm, làm gì cũng thuận lợi

Theo tử vi từ chiều 8/10/2022, những cặp đôi tuổi Mão được tận hưởng khoảnh khắc ngọt ngào với sự giúp đỡ của Tam Hợp che chở, hai người còn tìm cách làm mới tình yêu bằng cuộc hẹn hò lãng mạn, riêng tư. Đây cũng là lúc mà người độc thân bất ngờ vì “người cũ” muốn quay lại khiến bạn cảm thấy phân vân.

Phương diện sức khỏe cần chú ý đến các bệnh thời tiết, bạn nên sử dụng thêm các sản phẩm chức năng để tăng cường sức đề kháng cho cơ thể.

Từ chiều 8/10/2022 đường công danh sự nghiệp của người tuổi Mão cũng vô cùng thuận lợi, quý bạn được cấp trên đánh giá cao về năng lực, cùng với đó là việc ký kết các dự án diễn ra tốt đẹp, đem lại lợi nhuận cao.

Tuổi Hợi

Ảnh minh họa: Internet

Người tuổi Hợi từ chiều 8/10/2022 làm việc vô cùng thuận lợi. Thần may mắn là dấu hiệu nhắc nhở bạn hãy bắt tay thực hiện ngay những kế hoạch đang ấp ủ từ trước. Bạn chớ chần chừ, do dự để lỡ thời cơ hiếm có này.

Ngoài ra, các mối quan hệ thân quen có thể giúp bản mệnh gặp được quý nhân. Nhờ có quý nhân chỉ đường dẫn lối, bạn sẽ nhanh chóng tìm ra cách khắc phục những khó khăn ở hiện tại, đồng thời tìm ra định hướng thích hợp cho tương lai.

Tuy nhiên, dù có tinh thần làm việc hăng say đến mấy, bạn cũng nên chú ý đến sức khỏe, không nên cố gắng quá sức đến nỗi quên ăn quên ngủ. Hãy có chế độ làm việc và nghỉ ngơi khoa học, đồng thời chú ý rèn luyện thể dục thể thao để luôn có một cơ thể khỏe mạnh.

Tuổi Thân

Ảnh minh họa: Internet

Từ chiều 8/10/2022, công việc của tuổi Thân dễ gặp nhiều may mắn, có điềm báo thăng quan tiến chức. Nhờ có tinh thần trách nhiệm cộng với năng lực làm việc tốt nên bản mệnh có thể dễ dàng giành được mục tiêu đề ra.

Vận trình tình cảm cũng chuyển biến tích cực. Nếu còn độc thân, con giáp này sẽ có cơ hội gặp được đối tượng khá ưng ý. Điều đáng mừng là cả hai đều có ý định tiến xa hơn trong mối quan hệ này. Hạnh phúc đã nằm trong tầm tay, bản mệnh nhất định phải nắm lấy.

Thông tin trong bài mang tính tham khảo, chiêm nghiệm.