Chạm ngõ tháng 12 âm lịch: Ngọc Hoàng ban ân, 3 con giáp vạn điều may mắn, tiền bạc ào ào vào túi

Tâm linh - Tử vi 16/12/2022 16:44

Bước sang tháng Chạp, 3 con giáp may mắn dưới đây nhận lộc đầy tay, làm gì cũng bình an, thuận lợi, tiền tài phủ lối đi.

Tuổi Mùi

Người tuổi Mùi rất cẩn thận, tỉ mỉ trong công việc. Họ cũng sở hữu nhãn quan tinh tường nên thường đưa ra những nhận định chính xác về vấn đề mà họ gặp phải. Con giáp này có mắt quan sát và đầu óc khá nhanh nhạy.

Bước sang tháng 12 âm lịch, vận may sẽ quay trở lại với tuổi Mùi. Vận thế của họ sẽ tốt hơn trước. Con giáp này được quý nhân phù trợ nên công việc của họ có tiến triển tốt. Được quý nhân giúp đỡ, họ có thể chuyển bại thành thắng. Không những thế, bản mệnh còn nhận được cơ hội học tập nâng cao tay nghề. Người tuổi này nỗ lực không ngừng thì sớm muộn cũng thành công, sự nghiệp ngày càng khởi sắc.

Chạm ngõ tháng 12 âm lịch: Ngọc Hoàng ban ân, 3 con giáp vạn điều may mắn, tiền bạc ào ào vào túi - Ảnh 1
Bước sang tháng 12 âm lịch, vận may sẽ quay trở lại với tuổi Mùi. Vận thế của họ sẽ tốt hơn trước - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Tý

Theo tử vi 12 con giáp, tính cách người tuổi Tý khá cầu toàn. Họ đưa ra yêu cầu cao cho bản thân và những người ở bên cạnh mình. Hầu hết người này tuổi Tý đều sở hữu tài năng hơn người. Họ ham học, cầu tiến và có tham vọng trong công việc.

Trong tháng 12 âm lịch, người tuổi Tý nhận được thêm nhiệm vụ, dự án trong công việc. Người làm kinh doanh cũng có nhiều buổi gặp gỡ đối tác, hứa hẹn sẽ chốt được hợp đồng có giá trị. Con giáp may mắn cần nhớ rằng tâm lý làm nghề rất quan trọng. Chỉ cần họ tin tưởng và nỗ lực trong công việc, sự nghiệp của họ sớm muộn gì cũng sẽ thành công.

Chạm ngõ tháng 12 âm lịch: Ngọc Hoàng ban ân, 3 con giáp vạn điều may mắn, tiền bạc ào ào vào túi - Ảnh 2
Trong tháng 12 âm lịch, người tuổi Tý nhận được thêm nhiệm vụ, dự án trong công việc - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Mão

Mão vốn là người thông minh và khá kĩ tính, làm gì cũng đến nơi đến chốn, không bao giờ để cho người khác nắm được điểm yếu của mình nên Mão dễ dàng thành công. Lĩnh vực tài chính của người tuổi Mão có khá nhiều điểm sáng vào thời điểm tháng 12 âm lịch.

Mọi việc tiến triển vô cùng hanh thông, làm đâu thu lợi đến đấy, mọi đường đi nước bước đều rất trôi chảy, nhẹ nhàng. Cứ đà này thì thời gian tới con giáp này sẽ không phải lo về bất cứ điều gì. Bên cạnh đó, do người tuổi Mão thông minh biết nhìn xa trông rộng nên ngoài việc làm ăn chính con giáp này cũng mở rộng thêm nhiều ngành nghề tay trái, kiếm được bộn tiền trong thời gian này.

Chạm ngõ tháng 12 âm lịch: Ngọc Hoàng ban ân, 3 con giáp vạn điều may mắn, tiền bạc ào ào vào túi - Ảnh 3
Lĩnh vực tài chính của người tuổi Mão có khá nhiều điểm sáng vào thời điểm tháng 12 âm lịch - Ảnh minh họa: Internet

(*) Thông tin mang tính tham khảo, chiêm nghiệm

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