Cát tinh tề tựu, 11 ngày nữa, các con giáp sau nhận tin vui tới tấp về công danh, có nhiều cơ hội thăng tiến, đón đầu thành công

11 ngày nữa, tuổi Tý sẽ được nhiều sao tốt phù hộ, vận may ùn ùn kéo đến, vận rủi tự động tránh xa. Bạn có thể tự tin chào tạm biệt khó khăn, đón lộc trời cho.

Sự nghiệp nhìn chung được đánh giá là ổn định, bạn có kế hoạch rõ ràng và vẫn kiểm soát tốt tình hình. Một số người có thể chịu sự cạnh tranh của đồng nghiệp hoặc soi xét của lãnh đạo, tuy nhiên, hãy làm điều mình cho là đúng, rồi kết quả cuối cùng sẽ chứng minh vị thế của bạn trong tập thể.

Phương diện tài chính cũng sẽ có dấu hiệu cải thiện vào cuối tuần, như thế tức là bạn sẽ phải chịu khá nhiều vất vả, bôn ba trong suốt cả khoảng thời gian này. Tuy nhiên, công sức của bạn sẽ được trả giá xứng đáng khi các khoản thù lao, lợi nhuận đổ về tới tấp.

Tuổi Dậu

11 ngày nữa, những khó khăn của con giáp tuổi Dậu sẽ được giải quyết triệt để. Bạn đón vận may, dưới sự chiếu rọi của sao lành, mọi gian nan sẽ được giải quyết, quý nhân tìm đến cửa, phúc vận nối tiếp nhau đến.

Vận khí tăng tiến đều đều, trạng thái tinh thần của bạn cũng thêm phần phấn chấn và vui vẻ, thêm quyết tâm hoàn thành các mục tiêu của mình.

Một vài kế hoạch mới được được triển khai và các việc dang dở trước đó cũng được giải quyết gọn gàng. Khi có kế hoạch mục tiêu rõ ràng, lại được người có kinh nghiệm giúp đỡ, nhờ vậy bạn có thể đạt được một số thành công nhất định.

Nguồn thu nhập trong tháng mới của Dậu cũng được dự báo nhiều sự cải thiện, thậm chí nhiều người tìm thấy cơ hội gia tăng tài chính trong thời gian ngắn. Có khá nhiều người đã giúp đỡ và có đóng góp vào thành công của bản mệnh nên đừng quên cảm ơn những người đã kề vai sát cánh với mình nhé.

Tuổi Dần

Ảnh minh họa: Internet

Người tuổi Dần là con giáp thông thái và nhạy cảm. Họ mang tính cách nóng nảy, mạnh mẽ, dám nghĩ, dám làm. Tuy nhiên, đôi khi người tuổi này tỏ ra bảo thủ, thích làm mọi chuyện theo ý mình chứ không nghe người khác góp ý, khuyên can.

11 ngày nữa, người tuổi Dần thoát khỏi vận xui, gặp nhiều điều may. Đã đến lúc con giáp này phát huy hết khả năng của bản thân để đạt được những thành tựu như mong đợi. Thời gian này, họ nhận nhiều tin vui trong sự nghiệp.

Người chưa có công việc hoặc đang có ý định chuyển việc sẽ nhận được nhiều lời mời làm việc, hợp tác. Trong khi đó, người làm kinh doanh cũng có cơ hội gặp gỡ, tiếp cận với khách hàng qua những kênh thông tin khác nhau.

Bài viết chỉ mang tính chất tham khảo.