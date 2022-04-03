Cát tinh soi chiếu, thần Phật nâng, top con giáp sự nghiệp thăng hoa viên mãn, tài lộc đỏ chót như son trong 3 tháng tới

Tâm linh - Tử vi 03/04/2022 06:00

3 tháng tới 3 con giáp này có cơ hội thăng quan tiến chức, nếu biết nắm bắt những thời cơ kiếm tiền trước mắt thì quả thực chẳng cần phải lo lắng.

Tuổi Sửu

Người tuổi Sửu vốn chăm chỉ, siêng năng, không ngừng nỗ lực và cố gắng để tìm kiếm cơ hội đổi đời. So với những con giáp khác, dù được xem là con giáp vất vả, luôn phải chịu khổ nhưng họ luôn vui vẻ, tự tại, phần lớn sẽ rời quê, chăm chỉ làm ăn bên ngoài, nhờ vậy mà có thể thăng tiến thuận lợi, được người khác kính nể.

Trong cuộc sống, người tuổi Sửu có sức khỏe tốt, ít gặp sóng gió nguy hiểm trong cuộc đời, dù có thì họ cũng có thể vượt qua nhờ bản lĩnh hơn người. Năm 2022 này, tuổi Sửu chỉ cần thay đổi bản thân một chút, cởi mở hơn một chút, hào phóng, tập trung vào sự nghiệp, có thể có kết quả tốt, tương lai tươi sáng. Ngoài ra, trong vòng 3 tháng tới, tuổi Sửu sẽ tìm được cơ hội phát tài, có khi một bước trở thành đại gia lúc nào không hay. 

Tuổi Dậu

Trong tử vi 12 con giáp, tuổi Dậu hãy cảm tạ trời đất bởi trong thời gian tới bản mệnh sẽ gặp nhiều điều như ý, trở thành con giáp may mắn trong 3 tháng tới.

Cát tinh soi chiếu, thần Phật nâng, top con giáp sự nghiệp thăng hoa viên mãn, tài lộc đỏ chót như son trong 3 tháng tới - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Tử vi cho biết trong 3 tháng tới tuổi Dậu có cơ hội thăng quan tiến chức, nếu biết nắm bắt những thời cơ kiếm tiền trước mắt thì quả thực chẳng cần phải lo lắng không có tiền tiêu, cứ hết tiền lại có ngay chỗ để kiếm tiền, vận may nhiều không kể xiết. Người tuổi Dậu càng nỗ lực càng cần cù thì cuộc sống càng lên hương giàu có khiến ai cũng phải ghen tỵ với bạn.

Tuổi Mùi

Trong vòng3 tháng tới, vận tài lộc của người tuổi Mùi quả thực không thể coi thường, bạn khiến cho tất cả mọi người xung quanh đều ao ước có được vận may như mình đang có. Tử vi tiết lộ Chính Tài lên đến đỉnh cao, thu về tài lộc dồi dào, nguồn thu nhập ổn định từ công việc chính. Mỗi năm qua đi là tiền bạc mà Chính Tài mang về lại càng nhiều, điềm báo tăng lương thăng chức có lẽ sẽ thực sự diễn ra trong khoảng thời gian này.

 

Đương nhiên khi Chính Tài lên ngôi thì công việc của người tuổi Mùi cũng vô cùng thuận lợi và suôn sẻ. Bản mệnh đạt được nhiều thành công trong công việc cũng như nhận được nhiều lời đánh giá tốt từ phía cấp trên.

 

Có một điểm không thể không nhắc đến trong vận trình tài lộc của con giáp này, đó là sẽ có khá nhiều cơ may tài lộc bất ngờ, tiền rơi trúng đầu bản mệnh, tiền bạc cứ thế ùn ùn đổ về như nước mùa mưa. 

(*) Thông tin chỉ mang tính tham khảo, chiêm nghiệm

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Người tuổi này có thể chuẩn bị sẵn sàng tinh thần đón nhận những điều tốt đẹp sẽ đến với mình trong tháng 3 âm này.

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