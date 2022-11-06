“Cát tinh soi chiếu” 3 con giáp đón lộc vào 10h00 sáng ngày (7/11/2022). Tài lộc rủng rỉnh, công việc thuận buồm xuôi gió, tiền đẻ tiền.

Tài lộc: Vận trình tài lộc rủng rỉnh. Con giáp này mau chóng cải thiện chất lượng cuộc sống hiện tại nhờ có được nguồn thu nhập tốt từ công việc chính.

Trong ngày (7/11/2022, con đường sự nghiệp của tuổi Sửu diễn ra hanh thông tốt đẹp. Người tuổi này may mắn được làm việc trong lĩnh vực mà mình yêu thích nên có thể phát huy toàn bộ năng lực bản thân. Song song đó, sự nhiệt huyết, kiên định và đam mê mãnh liệt với nghề giúp bản mệnh đạt được thành công nhất định.

Tình cảm: Vận trình tình cảm hài hòa, êm đẹp. Cuộc sống hôn nhân viên mãn mang đến cho bạn và người ấy những giây phút thực sự hạnh phúc, bình yên. Người độc thân dù chưa tìm được chân ái của đời mình nhưng lại đang có người thầm thương trộm nhớ bấy lâu.

Giờ tốt trong ngày: 8h - 11h

Con số may mắn: 16, 23

Tuổi Thân

Tử vi ngày (7/11/2022) cho thấy người tuổi Thân vận thế đi lên, hãy cố gắng sửa mình để tiến bộ. Tài vận rất khởi sắc, vốn đầu tư đã sinh lời không cần lo về tiền bạc. Ảnh minh họa: Internet

Tử vi ngày (7/11/2022) cho thấy người tuổi Thân vận thế đi lên, hãy cố gắng sửa mình để tiến bộ.

Tình duyên: Tiền đề của việc tặng quà là đối phương cũng có ấn tượng tốt về bạn, nếu không sẽ chỉ gây rắc rối cho đối phương và bạn sẽ dễ bị từ chối.

Công việc: Bạn nên tìm hiểu thêm những ưu điểm của người khác trong sự nghiệp và có thể nhìn ra những khuyết điểm của bản thân. Chỉ bằng cách này, chúng ta mới có thể phát huy hết những điểm mạnh, tránh những điểm yếu và có thể hoàn thành công việc của mình một cách tốt hơn.

Tài lộc: Tài vận rất khởi sắc, vốn đầu tư đã sinh lời không cần lo về tiền bạc.

Giờ tốt trong ngày: 9h - 15h

Con số may mắn: 16, 28

Tuổi Mão

Dự báo tử vi ngày (7/11/2022), sự xuất hiện của Thực Thần là tín hiệu rất tốt. Tài lộc trên đà phát triển, công việc cũng dần vào quỹ đạo. Ảnh minh họa: Internet

Dự báo tử vi ngày (7/11/2022), sự xuất hiện của Thực Thần là tín hiệu rất tốt. Tài lộc trên đà phát triển, công việc cũng dần vào quỹ đạo. Lúc này người tuổi Mão sẽ có cơ hội để dành nhiều thời gian cho bản thân hơn. Bạn có thể thoát khỏi đời sống xã hội nhộn nhịp để làm bất kỳ điều gì mình muốn.

Ngày hôm nay bản mệnh luôn muốn hướng về gia đình, bạn có mục tiêu và động lực hơn khi nghĩ tới họ. Thậm chí có người xem người thân của mình là chỗ dựa tinh thần để vượt qua những khó khăn hiện tại.

Ngũ hành xung khắc cho thấy nếu bạn đang muốn bỏ cuộc trong chuyện theo đuổi mục tiêu sức khỏe hay chuyện tình cảm đi nữa thì hãy nhớ lại lý do bạn muốn bắt đầu. Có thể chỉ đang sai hướng đi một chút mà thôi, hãy tìm cách thay đổi thích nghi với hoàn cảnh bạn sẽ tìm ra lối thoát cho mình.

Giờ tốt trong ngày: 14h - 19h

Con số may mắn: 4, 21

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