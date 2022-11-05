“Hồng phát trao tay” 3 con giáp trong 2 ngày tới (6-7/11) tiền tài bức phá, lộc lá đầy mình, vận may sáng bừng.

Dự đoán vận trình trong 2 ngày tới (6-7/11) sự nghiệp người tuổi Hợi trong ngày mai diễn ra chẳng đáng lo. Vận trình tài lộc có điểm sáng rõ.

Tài lộc: Vận trình tài lộc có điểm sáng rõ. Nguồn thu nhập ổn định từ công việc chính lẫn công việc phụ giúp cho con giáp này nâng cao được chất lượng cuộc sống hiện tại.

Dự đoán vận trình trong 2 ngày tới (6-7/11) sự nghiệp người tuổi Hợi trong ngày mai diễn ra chẳng đáng lo. Dù là người tuổi này đang theo đuổi con đường học vấn hay công danh đều gặp may mắn. Nhất là những người làm công việc liên quan đến nghiên cứu và sáng tạo, có thể có nhiều cơ hội “thăng quan tiến chức” trong thời gian sắp tới.

Tình cảm: Vận trình tình cảm Hung - Cát đan xen. Hợi Thân tương xung cho biết, điềm báo sẽ xuất hiện kẻ thứ ba khiến cho mối quan hệ tình cảm của các cặp đôi đang trong giai đoạn tìm hiểu có dấu hiệu rạn nứt. Trong khi đó, tình cảm vợ chồng viên mãn, hạnh phúc nhờ cả hai biết cách vun vén tình cảm cùng nhau.

Giờ tốt trong ngày: 17h - 19h

Con số may mắn: 22, 33

Tuổi Mão

ử vi trong 2 ngày tới (6-7/11) cho thấy người tuổi Mão vận thế có nhiều khởi săn, làm gì cũng thuận lợi. Tài lộc hôm nay rất khả quan. Ảnh minh họa: Internet

Tử vi trong 2 ngày tới (6-7/11) cho thấy người tuổi Mão vận thế có nhiều khởi săn, làm gì cũng thuận lợi.

Tình duyên: Tính cách quá hướng nội không tốt, sẽ khiến bạn bị động hơn trong mối quan hệ, gặp người mình rất thích nhưng chỉ có thể chờ họ cận mình.

Công việc: Suốt ngày phải làm việc ngoài giờ, không thể hoàn thành được nhiều việc, càng lo lắng càng dễ mắc sai lầm, vì vậy bạn cần bình tĩnh hơn.

Tài lộc: Tài lộc hôm nay tốt, bản thân có thể tiết chế ham muốn khi mua đồ, lại biết cách mua sắm lên về cơ bản không tiêu xài hoang phí.

Sức khỏe: Đau mỏi vai gáy thường xuyên cần chú ý hơn, không được chủ quan.

Giờ tốt trong ngày: 15h - 19h

Con số may mắn: 26, 39

Tuổi Tuất

Trong 2 ngày tới (6-7/11) ngày Tam Hợp nên đường công danh sự nghiệp của tuổi Tuất vô cùng hanh thông, thuận lợi. Ảnh minh họa: Internet

Trong 2 ngày tới (6-7/11) ngày Tam Hợp nên đường công danh sự nghiệp của tuổi Tuất vô cùng hanh thông, thuận lợi. Con giáp này cố gắng hết sức mình để hoàn thành những công việc còn dang dở. Chính sự tập trung hết mức đã giúp bạn có được kết quả tốt đẹp nhất và đạt được mục tiêu đã đề ra.

Cũng trong hôm nay, phương diện tài lộc của bản mệnh khởi phát thấy rõ. Việc buôn bán kinh doanh thuận lợi, thu về nhiều tiền bạc ngoài dự kiến, đủ để quay vòng vốn hoặc mở rộng quy mô lớn hơn. Đối với những người làm công ăn lương thì có thể nhận được phần thưởng khá hậu hĩnh nhờ kết quả công việc vô cùng khả quan.

Ngũ hành tương sinh giúp các cặp đôi nhanh chóng hàn gắn rạn nứt. Trải qua cãi vã hai bạn càng thêm hiểu nhau hơn, cũng nói rõ lòng mình nên tình cảm thậm chí còn mặn nồng hơn xưa. Mối quan hệ giữa bản mệnh và người ấy đang trong giai đoạn thăng hoa và đẹp nhất, tình yêu ngọt ngào.

Giờ tốt trong ngày: 11h - 14h

Con số may mắn: 7, 10

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