“Thần tài ban phước” 3 con giáp trong vào đúng 9h09 sáng ngày (7/11) tiền tài thăng hạng, vựng may bừng sáng, giàu sáng phú quý.

Tử vi 12 con giáp dự báo mọi việc làm của tuổi Tuất trong ngày 7/11 diễn ra tốt đẹp. Đây chính là cơ hội tốt để người tuổi này phát huy tốt đa năng lực.

Tử vi 12 con giáp dự báo mọi việc làm của tuổi Tuất trong ngày 7/11 diễn ra tốt đẹp. Đây chính là cơ hội tốt để người tuổi này phát huy tốt đa năng lực và bản lĩnh của mình trong công việc. Việc thể hiện tốt trong công việc giúp bản mệnh nhận được sự tín nhiệm từ cấp trên.

Tài lộc: Vận trình tài lộc dư dả, dồi dào. Nguồn thu nhập tăng cao mang đến cho con giáp này một cuộc sống chẳng cần phải lo đến vấn đề “cơm áo gạo tiền”.

Tình cảm: Vận trình tình cảm không mấy vui vẻ. Điềm báo mối quan hệ vợ chồng giữa bạn và người ấy có khả năng “đường ai nấy đi” cao khi cả hai không đủ kiên định và thủy chung với người trong cuộc.

Giờ tốt trong ngày: 10h - 14h

Con số may mắn: 21, 29

Tuổi Sửu

Tử vi vui hôm nay ngày 7/11 cho thấy người tuổi Sửu được quý nhân giúp đỡ, gặp dữ hóa lành. Được quý nhân giúp đỡ nên việc kiếm tiền trở nên không quá khó khăn. Ảnh minh họa: Internet

Tử vi vui hôm nay ngày 7/11 cho thấy người tuổi Sửu được quý nhân giúp đỡ, gặp dữ hóa lành.

Tình duyên: Hãy kiên nhẫn chờ đợi đến khi đối phương cũng thích mình. Tình yêu đến từ hai phía là tình yêu đẹp nhất và có thể rất hạnh phúc.

Công việc: Hòa thuận với đồng nghiệp, có thể nhận được sự giúp đỡ.

Tài lộc: Được quý nhân giúp đỡ nên việc kiếm tiền trở nên không quá khó khăn.

Sức khỏe: Chú ý sức khỏe vào thời điểm thời tiết chuyển mùa.

iờ tốt trong ngày: 16h - 20h

Con số may mắn: 27, 39

Tuổi Thân

Thực Thần độ mệnh, vận trình tài lộc của người tuổi Thân có phần khởi sắc hơn. Vận thế tài lộc được ngày càng tăng tiến Ảnh minh họa: Internet

Thực Thần độ mệnh, vận trình tài lộc của người tuổi Thân có phần khởi sắc hơn. Cũng bởi con giáp này có tinh thần cầu tiến, chủ động mở rộng mối quan hệ, tìm mọi cách để thúc đẩy nên vận thế tài lộc được ngày càng tăng tiến. Vận mệnh ở trong tay mình, nếu bạn chủ động tìm kiếm cơ hội thì chắc chắn sẽ có nhiều cơ hội để thành công hơn.

Với người làm công ăn lương, hôm nay được coi là một ngày nhàn hạ với bản mệnh khi công việc không gặp bất cứ áp lực nào quá lớn. Bạn có thể yên tâm thực hiện những công việc hàng ngày, hiệu suất khá ổn định. Các mối quan hệ với đồng nghiệp xung quanh cũng rất tốt đẹp.

Hỏa – Kim xung khắc nên tình yêu rơi vào khoảng lặng khiến con giáp này cảm thấy mệt mỏi, chán nản. Thế nhưng bản mệnh và người ấy đều không muốn mình là người đứng ra hàn gắn trước. Tình trạng này kéo dài sẽ chỉ khiến cả hai đều phải chịu dằn vặt, chẳng ai được dễ chịu.

Giờ tốt trong ngày: 10h - 14h

Con số may mắn: 16, 25

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