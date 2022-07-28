Cát Tinh báo mộng: thứ sáu (29/7), 3 con giáp có "duyên nợ" với tiền tỷ, dễ trúng số độc đắc, của cải tài lộc phong lưu tiến vào nhà, ai ai cũng trầm trồ ngưỡng mộ

Tâm linh - Tử vi 28/07/2022 12:33

Trong ngày 29/7, những con giáp may mắn có tên dưới đây sẽ hưởng rất nhiều may mắn, tài lộc, khiến những người khác hờn ghen đỏ mắt.

Tuổi Tuất

Người tuổi Tuất khi bước vào thứ sáu (29/7), vận thế vô cùng vượng phát. Về mặt học hành, thi cử, có thể nói là thi đỗ đó với thành tích xuất sắc.Sự nghiệp cũng thăng tiến, con giáp này được cấp trên trọng dụng, tin tưởng, nhanh chóng có được cơ hội được đề bạt lên chức vụ cao hơn.

Đặc biệt vận kim tiền trong thời gian này của người tuổi Tuất vô cùng sáng sủa, có rất nhiều cơ hội may mắn. Con giáp này nhiều khả năng trúng số với giải thưởng lớn, thậm chí là giải đặc biệt.

Những bạn đang có ý định nhảy việc, xin việc, đòi quyền lợi hoặc thăng chức, đòi nợ cũ nên tiến hành trong thời gian này vì khả năng cao là sẽ thành công ngoài mong đợi. Không chỉ thuận lợi trong kiếm tiền, người tuổi Tuất còn rất giỏi trong việc giữ và tích lũy tiền bạc. Đây chính là thời điểm tiền sinh ra tiền, giàu có bất chấp của con giáp này.

Cát Tinh báo mộng: thứ sáu (29/7), 3 con giáp có 'duyên nợ' với tiền tỷ, dễ trúng số độc đắc, của cải tài lộc phong lưu tiến vào nhà, ai ai cũng trầm trồ ngưỡng mộ - Ảnh 1
Người tuổi Tuất khi bước vào thứ sáu (29/7), vận thế vô cùng vượng phát. Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Tý

Những người tuổi Tý được Thần Tài gõ cửa tận nhà. Chỉ cần bước chân ra cửa là tài lộc, phúc lộc trên trời rơi xuống, trúng mảnh lớn. Thời điểm này, bạn nhận được vô số điều may mắn. Cuộc sống của bạn sẽ như chuột sa chĩnh gạo, tiêu xài thoải mái không sợ hết.

Nhờ có quý nhân bên cạnh nâng đỡ nên dù gặp bất kỳ chuyện trở ngại nào bạn cũng dễ dàng hóa giải. Nữ tuổi Tý được cấp trên trọng dụng, cơ hội thăng tiến không ngừng. Nam tuổi Tý có nhiều cơ hội kiếm tiền nên thu nhập khá ổn định.

Tóm lại, chỉ trong ngày thứ sáu (29/7) là thời điểm mà Tý phát tài phát lộc, chỉ cần đầu tư ở đâu là trúng đậm ở đó. Hãy tận dụng thời cơ này thật tốt để đổi đời, sống trong nhung lụa nhé.

Cát Tinh báo mộng: thứ sáu (29/7), 3 con giáp có 'duyên nợ' với tiền tỷ, dễ trúng số độc đắc, của cải tài lộc phong lưu tiến vào nhà, ai ai cũng trầm trồ ngưỡng mộ - Ảnh 2
Những người tuổi Tý được Thần Tài gõ cửa tận nhà. Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Dần

Theo tử vi thứ sáu (29/7), Dần có nhiều cơ hội làm giàu, không hề thua kém bất cứ ai. Rất nhiều người tuổi Dần trong tháng này có thể đạt được những mục tiêu sự nghiệp mà mình đã theo đuổi từ lâu. Thiên Vu Cát tinh chủ sinh trưởng, thăng quan tiến chức ghé thăm tuổi Dần trong thời gian này sẽ mang đến không ít thuận lợi.

Dần sẽ có công việc ổn định, lo được cho bản thân mà không dựa dẫm vào bất cứ ai, những ai đang vướng vào nợ nần hay phải phụ thuộc thì nhanh chóng sẽ dứt ra được, không phải đau đầu tối về vắt tay lên trán suy nghĩ nữa.

Bắt đầu từ ngày mai 29/7, tài vận của người tuổi Dần sẽ có một bước tiến dài. Tốc độ kiếm tiền sẽ được đẩy nhanh, có chuyện vui xảy ra, đồng thời được quý nhân phù trợ, tiến độ công việc hoàn thành rất nhanh, cuộc sống vui vẻ làm tâm trạng hưng phấn.

Cát Tinh báo mộng: thứ sáu (29/7), 3 con giáp có 'duyên nợ' với tiền tỷ, dễ trúng số độc đắc, của cải tài lộc phong lưu tiến vào nhà, ai ai cũng trầm trồ ngưỡng mộ - Ảnh 3
Theo tử vi thứ sáu (29/7), Dần có nhiều cơ hội làm giàu, không hề thua kém bất cứ ai.  Ảnh minh họa: Internet

* Thông tin chỉ mang tính chất tham khảo

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Đây là thời điểm bước vào cát vận của những con giáp dưới đây nên làm việc gì cũng may mắn thành công và giàu có hơn người.

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