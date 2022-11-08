CÁT THẦN hạ phàm, 3 con giáp này vào đúng 12h02p trưa nay 8/11, lộc lá tràn lan, phú quý ồ ạt tràn vào nhà, bản mệnh một bước lên hương, phát tài phát lộc, sớm điểm mặt trong danh sách đại gia

Công việc: Vận trình công việc của tuổi Tỵ trong ngày hôm nay diễn ra hanh thông. Nhờ quý nhân che chở mà tuổi Tỵ làm việc gì cũng được suôn sẻ, dễ dàng. Tuy nhiên, quá trình kết nối với đồng nghiệp và đối tác gặp không ít trở ngại vì bản mệnh có xu hướng làm việc độc lập tốt hơn.

Ngũ hành tương sinh cũng cũng mang đến nhiều may mắn trong chuyện tình cảm cho con giáp này. Được người khác mai mối, giới thiệu nên bạn có cơ hội gặp gỡ một số đối tượng khác phái, bạn có thể lọt vào mắt xanh của đối phương và chỉ chờ cái gật đầu của bạn là tiến tới thôi.

Tình cảm: Vận trình tình cảm thăng hoa. Nhân duyên tốt đẹp, người độc thân dễ dàng tìm được người phù hợp nhờ các thể hiện tình cảm khéo léo. Cuộc sống vợ chồng luôn được ấm êm, vui vẻ nhờ sự nỗ lực vun vén tình cảm của người trong cuộc.

Vận trình công việc của tuổi Tỵ trong ngày hôm nay diễn ra hanh thông - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Thân

Tử vi ngày mới cho thấy tinh thần trách nhiệm của người tuổi Thân được thể hiện khá rõ trong ngày Chính Quan độ mệnh. Bạn chủ động và xông xáo hơn hẳn, nhiều khi cấp trên chưa kịp phân phó thì bạn đã lao vào xử lý vấn đề rất kịp thời vì không muốn mọi người phải tốn thêm thời gian sau này.

Cũng nhờ những điều đó mà đường công danh sự nghiệp của tuổi này tăng tiến không ngừng. Bản mệnh được cấp trên đánh giá cao về năng lực và sự trách nhiệm, có khả năng sẽ được ưu ái cất nhắc hoặc trao thêm cho những trọng trách mới.

Tình cảm: Vận trình tình cảm có bước chuyển mình rực rỡ. Thân Tý tam hợp là cơ hội tốt để bản mệnh hàn gắn và làm mới tình cảm đang có chiều hướng rạn nứt của mình. Trong mối quan hệ tình cảm, đừng quên việc chia sẻ, cảm thông và bao dung, tin tưởng luôn là quan trọng nhất.

Vận trình tình cảm có bước chuyển mình rực rỡ - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Thìn

Công việc: Vận trình công việc của tuổi Thìn trong ngày hôm nay diễn ra khá suôn sẻ. Sự nhanh trí, óc quan sát và khả năng sắp xếp vấn đề tốt giúp bản mệnh thu về không ít thành tích đáng kể. Dù vậy, tính cách chủ quan và cố chấp dễ trở thành rào cản trên bước đường chinh phục thành công của người tuổi Thìn.

Chính Tài xuất hiện giúp tài lộc tăng tiến bất ngờ, các khoản thu nhập chính vẫn đảm bảo đều đều nhưng lợi nhuận từ việc kinh doanh buôn bán lại lớn hơn rất nhiều. Con giáp này tìm được hướng đầu tư phát triển mới, thu về những khoản lãi không hề nhỏ chút nào.

Tình cảm: Vận trình tình cảm tương đối tốt đẹp. Tam Hợp cục che chở đem đến cho người tuổi Thân nhiều tin tốt lành liên quan đến chuyện tình cảm. Cuộc sống gia đình luôn giữ được hoà khí, sự êm ấm khiến người khác không khỏi thán phục, ghen tỵ.

Chính Tài xuất hiện giúp tài lộc tăng tiến bất ngờ, các khoản thu nhập chính vẫn đảm bảo đều đều - Ảnh minh họa: Internet

(*) Thông tin trong bài chỉ mang tính chất chiêm nghiệm, tham khảo