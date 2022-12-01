CÁT THẦN hạ phàm, 3 con giáp này đúng giờ Sửu ngày mai (2/12), bản mệnh cầu được ước thấy, đắc tài đắc lộc, vàng bạc trải đầy trước mắt, phú quý vinh quang, khởi sắc lên trông thấy

Tâm linh - Tử vi 01/12/2022 12:40

Đúng giờ Sửu ngày mai, 2/12, 3 con giáp này cầu được ước thấy, đắc tài đắc lộc, vàng bạc trải đầy trước mắt, từ nay sống trong vinh hoa phú quý, sung sướng hết phần thiên hạ.

Tuổi Dậu

Theo tử vi ngày mới của 12 con giáp, thứ 6 ngày 2/12/2022 ngày mai, công việc của tuổi Dậu tiến triển thuận lợi. Con giáp này sẵn sàng học hỏi những điều mới từ mọi người và mọi việc xung quanh, đồng thời cũng chẳng ngại thử thách mình nhờ thế mà con giáp này tiến bộ nhanh chóng.

May mắn hơn, tuổi Dậu còn có cơ hội gặp được quý nhân. Đối phương có thể truyền dạy cho con giáp này những kinh nghiệm quý báu, giúp ích cho công việc sau này. Vì vậy, hãy tận dụng cơ hội này để nhờ người đó giải đáp những điều mình còn chưa rõ.

Sức khỏe ngày mai tốt hơn, chế độ ăn uống được kiểm soát, các bệnh về đường tiêu hóa giảm hẳn.

CÁT THẦN hạ phàm, 3 con giáp này đúng giờ Sửu ngày mai (2/12), bản mệnh cầu được ước thấy, đắc tài đắc lộc, vàng bạc trải đầy trước mắt, phú quý vinh quang, khởi sắc lên trông thấy - Ảnh 1
May mắn hơn, tuổi Dậu còn có cơ hội gặp được quý nhân - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Thân

Theo dự đoán 12 con giáp ngày mai, vận thế tổng thể của những người tuổi Thân tăng tiến, lòng tự tin ngày càng cao. Vận trình tình duyên ngày mai tốt đẹp, được cha mẹ giúp đỡ, tỏ tình thành công.

Vận trình công việc ngày mai được cải thiện, nhận được sự ủng hộ và công nhận từ đồng nghiệp và cấp trên. Vận trình tài lộc ngày mai tăng tiến, hanh thông, hợp tác tiến tới chiều hướng có lợi.

Trong này Thổ sinh Kim, tuổi Thân rất vượng đào hoa. Nếu còn độc thân và có đối tượng muốn làm quen thì hãy cho đôi bên một cơ hội tìm hiểu. Chắc hẳn con giáp này cũng mong muốn tìm được người cùng chia sẻ niềm vui nỗi buồn từ rất lâu rồi.

CÁT THẦN hạ phàm, 3 con giáp này đúng giờ Sửu ngày mai (2/12), bản mệnh cầu được ước thấy, đắc tài đắc lộc, vàng bạc trải đầy trước mắt, phú quý vinh quang, khởi sắc lên trông thấy - Ảnh 2
Vận trình công việc ngày mai được cải thiện - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Ngọ

Thương Quan chiếu mệnh, người tuổi Ngọ có được sự mạnh mẽ, quyết đoán khi đứng trước các lựa chọn mang tính chất ảnh hưởng tới cuộc đời mình. Một khi có cơ hội tới, con giáp này đã biết cần phải làm gì để có thể thực hiện được nguyện vọng và đam mê của mình.

 

Ngày này, bạn cũng được thôi thúc để lập kế hoạch thực tế hơn cho bước tiến trước mắt của mình. Khi năm 2022 đầy biến động khó khăn chẳng còn lại bao nhiêu, nếu không chọn thời điểm này để tạo đột phá, e rằng cuối năm các khoản thưởng của bạn không quá cao đâu.

Cục diện Kim sinh Thủy cho thấy, nửa kia chính là một chỗ dựa tinh thần rất vững vàng cho con giáp này. Nếu có điều gì khiến bản mệnh khó xử, hãy trò chuyện với người ấy chứ không nên giấu trong lòng. Biết đâu nếu hai người cùng suy nghĩ thì sẽ tìm ra một giải pháp thích hợp.

CÁT THẦN hạ phàm, 3 con giáp này đúng giờ Sửu ngày mai (2/12), bản mệnh cầu được ước thấy, đắc tài đắc lộc, vàng bạc trải đầy trước mắt, phú quý vinh quang, khởi sắc lên trông thấy - Ảnh 3
Cục diện Kim sinh Thủy cho thấy, nửa kia chính là một chỗ dựa tinh thần rất vững vàng - Ảnh minh họa: Internet

(*) Thông tin trong bài chỉ mang tính chất chiêm nghiệm, tham khảo

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