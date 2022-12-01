Thần tiên tri dự đoán vào đúng giờ Tý hôm nay (1/12/2022), 3 con giáp vét hết may mắn thiên hạ, tiền tài dư dôi, cát khí vây quanh, cuối năm tin vui ồ ạt, gia đạo ngập hỷ sự

Tâm linh - Tử vi 01/12/2022 01:25

Đúng giờ Tý hôm nay 1/12, 3 con giáp này vét hết may mắn thiên hạ, tiền tài vượng sắc, cát khí vây quanh, cuối năm tin vui ồ ạt, tình duyên nở rộ, người độc thân thoát kiếp FA.

Tuổi Thân

Tử vi hàng ngày của 12 con giáp cho hay thứ Năm ngày 1/12/2022 hôm nay, tuổi Thân say mê với công việc. Tuy nhiên đừng chỉ chăm chăm vào công việc. Một số hoạt động bổ sung có thể giúp ích đáng kể cho tinh thần, thể chất của con giáp này. Vì thế hãy ra ngoài để cho mình được thư giãn một chút cho tâm hồn nhẹ nhõm hơn.

Trong ngày Kim Thổ tương sinh, các mối quan hệ của bản mệnh được cải thiện rõ rệt, khi trò chuyện với ai đó trong ngày này, con giáp này nên biết lắng nghe nhiều hơn để thấu hiểu vấn đề của họ. Đôi khi đối phương không cần tìm giải pháp, chỉ tìm người nghe họ nói mà thôi.

Thần tiên tri dự đoán vào đúng giờ Tý hôm nay (1/12/2022), 3 con giáp vét hết may mắn thiên hạ, tiền tài dư dôi, cát khí vây quanh, cuối năm tin vui ồ ạt, gia đạo ngập hỷ sự - Ảnh 1
Trong ngày Kim Thổ tương sinh, các mối quan hệ của bản mệnh được cải thiện rõ rệt - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Sửu

Hôm nay Tam Hội giúp sức, người tuổi Sửu bắt tay vào làm việc gì cũng gặp được nhiều may mắn. Nhờ có đầu óc minh mẫn và bản lĩnh vững vàng, chẳng khó khăn nào có thể khiến bạn lùi bước. Thậm chí, bạn còn là người định hướng cho mọi người xung quanh.

Người làm lãnh đạo thường nhận được sự tin tưởng của cấp dưới. Bản mệnh có thể nhìn nhận rõ ràng điểm mạnh yếu của từng người để sắp xếp công việc cho phù hợp. Việc khó đến mấy vào tay bạn cũng sẽ có cách giải quyết thỏa đáng.

Hỏa sinh Thổ, bạn có thể được giới thiệu cho những đối tượng khá triển vọng trong ngày hôm nay. Dù khi bắt đầu, đôi bên chưa có nhiều cảm xúc với nhau nhưng hay thử tiếp tục trò chuyện, đôi bên sẽ phát hiện ra điểm hay của đối phương đấy.

Thần tiên tri dự đoán vào đúng giờ Tý hôm nay (1/12/2022), 3 con giáp vét hết may mắn thiên hạ, tiền tài dư dôi, cát khí vây quanh, cuối năm tin vui ồ ạt, gia đạo ngập hỷ sự - Ảnh 2
Hôm nay Tam Hội giúp sức, người tuổi Sửu bắt tay vào làm việc gì cũng gặp được nhiều may mắn - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Dậu

Tử vi hàng ngày thấy, người tuổi Dậu được Thiên Ấn soi chiếu nên con đường sự nghiệp vô cùng hanh thông, rộng mở. Chỉ cần bạn cố gắng làm việc, không phân tán bởi những vấn đề ngoài lề thì ắt sẽ gặt hái được thành công ngay trong tầm tay.

Với người làm đầu tư, kinh doanh, buôn bán, đồng tiền thu được đến từ những quyết sách đúng đắn từ trước đó. Bạn cũng nhận được sự tin tưởng của khách hàng, đối tác, khiến mọi việc làm ăn đều thuận lợi hơn hẳn.

Thổ sinh Kim, quan hệ giữa bản mệnh với người khác giới tiến triển tốt đẹp. Hôm nay, bạn có thể nhận được lời mời làm quen của một người nào đó. Nếu cũng có thiện cảm với đối phương thì hãy cho đôi bên một cơ hội xem sao nhé.

Thần tiên tri dự đoán vào đúng giờ Tý hôm nay (1/12/2022), 3 con giáp vét hết may mắn thiên hạ, tiền tài dư dôi, cát khí vây quanh, cuối năm tin vui ồ ạt, gia đạo ngập hỷ sự - Ảnh 3
Thổ sinh Kim, quan hệ giữa bản mệnh với người khác giới tiến triển tốt đẹp - Ảnh minh họa: Internet

(*) Thông tin trong bài chỉ mang tính chất chiêm nghiệm, tham khảo

CÁT TINH nhập mệnh, 3 con giáp này được cảnh báo vào cuối ngày mai (30/11), vận trình không mấy khả quan, tình - tiền lao dốc, tai họa từ đâu rơi xuống đầu

CÁT TINH nhập mệnh, 3 con giáp này được cảnh báo vào cuối ngày mai (30/11), vận trình không mấy khả quan, tình - tiền lao dốc, tai họa từ đâu rơi xuống đầu

Cuối ngày mai 30/11, 3 con giáp này được cảnh báo vận trình không mấy khả quan, tình - tiền lao dốc, tai họa từ đâu rơi xuống đầu bản mệnh.

Xem thêm
Từ khóa:   12 con giáp tử vi 12 con giáp con giáp may mắn con giáp xui xẻo con giáp hôm nay con giáp ngày mai tử vi ngày mai tử vi hôm nay

TIN MỚI NHẤT

Vợ đưa ra 1 vật duy nhất, gã chồng đòi bỏ nhà theo bồ lập tức bật khóc nức nở

Vợ đưa ra 1 vật duy nhất, gã chồng đòi bỏ nhà theo bồ lập tức bật khóc nức nở

Tâm sự gia đình 34 phút trước
Vừa vung 1 tỷ thưởng bồ đẻ con trai, chồng "chết đứng" nghe câu mỉa mai của vợ

Vừa vung 1 tỷ thưởng bồ đẻ con trai, chồng "chết đứng" nghe câu mỉa mai của vợ

Tâm sự 1 giờ 34 phút trước
Tiếng động lạ nửa đêm từ nhà hàng xóm đã vạch trần bí mật kinh hoàng của người chồng thành đạt

Tiếng động lạ nửa đêm từ nhà hàng xóm đã vạch trần bí mật kinh hoàng của người chồng thành đạt

Tâm sự 2 giờ 34 phút trước
Giấc mộng đổi đời nhờ chồng giàu và sự thật đắng ngắt đằng sau yêu cầu trong đêm tân hôn

Giấc mộng đổi đời nhờ chồng giàu và sự thật đắng ngắt đằng sau yêu cầu trong đêm tân hôn

Tâm sự gia đình 3 giờ 4 phút trước
Đúng 9h sáng mai, thứ Tư 30/9/2026, 3 con giáp kiếm tiền mệt nghỉ, vận may liên tiếp về nhà, sự nghiệp nhảy vọt đầy ngoạn mục

Đúng 9h sáng mai, thứ Tư 30/9/2026, 3 con giáp kiếm tiền mệt nghỉ, vận may liên tiếp về nhà, sự nghiệp nhảy vọt đầy ngoạn mục

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 34 phút trước
Qua đêm nay, 3 con giáp vận may lội ngược dòng, đụng đâu cũng thấy vàng bạc, tiền bạc rủng rỉnh, sự nghiệp hanh thông

Qua đêm nay, 3 con giáp vận may lội ngược dòng, đụng đâu cũng thấy vàng bạc, tiền bạc rủng rỉnh, sự nghiệp hanh thông

Tâm linh - Tử vi 4 giờ 34 phút trước
Đúng 9h30 ngày mai, thứ Tư 30/9/2026, 3 con giáp 'tiền tài đổ ập xuống đầu', sự nghiệp tiến triển ngoạn mục, quý nhân đưa đường chỉ lối, vận trình hanh thông

Đúng 9h30 ngày mai, thứ Tư 30/9/2026, 3 con giáp 'tiền tài đổ ập xuống đầu', sự nghiệp tiến triển ngoạn mục, quý nhân đưa đường chỉ lối, vận trình hanh thông

Tâm linh - Tử vi 5 giờ 4 phút trước
Nỗi lòng người vợ khi bất ngờ đứng tên căn hộ đắt giá hơn một tháng sau tang lễ

Nỗi lòng người vợ khi bất ngờ đứng tên căn hộ đắt giá hơn một tháng sau tang lễ

Tâm sự 5 giờ 34 phút trước
Sau ngày mai, thứ Tư 30/9/2026, 3 con giáp hứng trọn lộc trần gian, vận thế hanh thông, phú quý ngập nhà, sự nghiệp thăng hoa

Sau ngày mai, thứ Tư 30/9/2026, 3 con giáp hứng trọn lộc trần gian, vận thế hanh thông, phú quý ngập nhà, sự nghiệp thăng hoa

Tâm linh - Tử vi 5 giờ 44 phút trước
Nỗi băn khoăn của hai vợ chồng giữa cơn túng thuẫn và yêu cầu vay tiền bất ngờ từ mẹ chồng

Nỗi băn khoăn của hai vợ chồng giữa cơn túng thuẫn và yêu cầu vay tiền bất ngờ từ mẹ chồng

Tâm sự 6 giờ 4 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi thứ Tư 30/9/2026 của 12 con giáp: Dần - Mùi bội thu tiền bạc, sự nghiệp thăng tiến vượt bậc, Tý - Thân đại hạn khó lường, công việc trắc trở liên tục

Tử vi thứ Tư 30/9/2026 của 12 con giáp: Dần - Mùi bội thu tiền bạc, sự nghiệp thăng tiến vượt bậc, Tý - Thân đại hạn khó lường, công việc trắc trở liên tục

Đúng ngày mai, thứ Tư 30/9/2026, 3 con giáp Thần Tài ban phước, Quý Nhân kề bên, tài lộc bùng nổ, tiền bạc ngập nhà, hưởng một cuộc sống đầy đủ, ấm no

Đúng ngày mai, thứ Tư 30/9/2026, 3 con giáp Thần Tài ban phước, Quý Nhân kề bên, tài lộc bùng nổ, tiền bạc ngập nhà, hưởng một cuộc sống đầy đủ, ấm no

Đúng ngày mai, thứ Tư 30/9/2026, 3 con giáp có số đại phú, làm ăn suôn sẻ, Tài Lộc đầy kho, công danh vững bước, phước khí dồi dào

Đúng ngày mai, thứ Tư 30/9/2026, 3 con giáp có số đại phú, làm ăn suôn sẻ, Tài Lộc đầy kho, công danh vững bước, phước khí dồi dào

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Đúng 9h sáng mai, thứ Tư 30/9/2026, 3 con giáp kiếm tiền mệt nghỉ, vận may liên tiếp về nhà, sự nghiệp nhảy vọt đầy ngoạn mục

Đúng 9h sáng mai, thứ Tư 30/9/2026, 3 con giáp kiếm tiền mệt nghỉ, vận may liên tiếp về nhà, sự nghiệp nhảy vọt đầy ngoạn mục

Qua đêm nay, 3 con giáp vận may lội ngược dòng, đụng đâu cũng thấy vàng bạc, tiền bạc rủng rỉnh, sự nghiệp hanh thông

Qua đêm nay, 3 con giáp vận may lội ngược dòng, đụng đâu cũng thấy vàng bạc, tiền bạc rủng rỉnh, sự nghiệp hanh thông

Đúng 9h30 ngày mai, thứ Tư 30/9/2026, 3 con giáp 'tiền tài đổ ập xuống đầu', sự nghiệp tiến triển ngoạn mục, quý nhân đưa đường chỉ lối, vận trình hanh thông

Đúng 9h30 ngày mai, thứ Tư 30/9/2026, 3 con giáp 'tiền tài đổ ập xuống đầu', sự nghiệp tiến triển ngoạn mục, quý nhân đưa đường chỉ lối, vận trình hanh thông

Sau ngày mai, thứ Tư 30/9/2026, 3 con giáp hứng trọn lộc trần gian, vận thế hanh thông, phú quý ngập nhà, sự nghiệp thăng hoa

Sau ngày mai, thứ Tư 30/9/2026, 3 con giáp hứng trọn lộc trần gian, vận thế hanh thông, phú quý ngập nhà, sự nghiệp thăng hoa

Trúng số độc đắc vào đúng ngày 30/9/2026, 3 con giáp vận trình hanh thông, nhận được khoản tiền 'khủng', tiêu xài phủ phê, không lo hết sạch

Trúng số độc đắc vào đúng ngày 30/9/2026, 3 con giáp vận trình hanh thông, nhận được khoản tiền 'khủng', tiêu xài phủ phê, không lo hết sạch

Đúng 6h sáng ngày mai, thứ Tư 30/9/2026, 3 con giáp tiền bạc tiêu xài phủ phê, hút cạn lộc trời, nằm không cũng có của nả đầy nhà

Đúng 6h sáng ngày mai, thứ Tư 30/9/2026, 3 con giáp tiền bạc tiêu xài phủ phê, hút cạn lộc trời, nằm không cũng có của nả đầy nhà