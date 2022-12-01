Thần tiên tri dự đoán vào đúng giờ Tý hôm nay (1/12/2022), 3 con giáp vét hết may mắn thiên hạ, tiền tài dư dôi, cát khí vây quanh, cuối năm tin vui ồ ạt, gia đạo ngập hỷ sự

Tử vi hàng ngày của 12 con giáp cho hay thứ Năm ngày 1/12/2022 hôm nay, tuổi Thân say mê với công việc. Tuy nhiên đừng chỉ chăm chăm vào công việc. Một số hoạt động bổ sung có thể giúp ích đáng kể cho tinh thần, thể chất của con giáp này. Vì thế hãy ra ngoài để cho mình được thư giãn một chút cho tâm hồn nhẹ nhõm hơn.

Trong ngày Kim Thổ tương sinh, các mối quan hệ của bản mệnh được cải thiện rõ rệt, khi trò chuyện với ai đó trong ngày này, con giáp này nên biết lắng nghe nhiều hơn để thấu hiểu vấn đề của họ. Đôi khi đối phương không cần tìm giải pháp, chỉ tìm người nghe họ nói mà thôi.

Hôm nay Tam Hội giúp sức, người tuổi Sửu bắt tay vào làm việc gì cũng gặp được nhiều may mắn. Nhờ có đầu óc minh mẫn và bản lĩnh vững vàng, chẳng khó khăn nào có thể khiến bạn lùi bước. Thậm chí, bạn còn là người định hướng cho mọi người xung quanh.

Người làm lãnh đạo thường nhận được sự tin tưởng của cấp dưới. Bản mệnh có thể nhìn nhận rõ ràng điểm mạnh yếu của từng người để sắp xếp công việc cho phù hợp. Việc khó đến mấy vào tay bạn cũng sẽ có cách giải quyết thỏa đáng.

Hỏa sinh Thổ, bạn có thể được giới thiệu cho những đối tượng khá triển vọng trong ngày hôm nay. Dù khi bắt đầu, đôi bên chưa có nhiều cảm xúc với nhau nhưng hay thử tiếp tục trò chuyện, đôi bên sẽ phát hiện ra điểm hay của đối phương đấy.

Hôm nay Tam Hội giúp sức, người tuổi Sửu bắt tay vào làm việc gì cũng gặp được nhiều may mắn - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Dậu

Tử vi hàng ngày thấy, người tuổi Dậu được Thiên Ấn soi chiếu nên con đường sự nghiệp vô cùng hanh thông, rộng mở. Chỉ cần bạn cố gắng làm việc, không phân tán bởi những vấn đề ngoài lề thì ắt sẽ gặt hái được thành công ngay trong tầm tay.

Với người làm đầu tư, kinh doanh, buôn bán, đồng tiền thu được đến từ những quyết sách đúng đắn từ trước đó. Bạn cũng nhận được sự tin tưởng của khách hàng, đối tác, khiến mọi việc làm ăn đều thuận lợi hơn hẳn.

Thổ sinh Kim, quan hệ giữa bản mệnh với người khác giới tiến triển tốt đẹp. Hôm nay, bạn có thể nhận được lời mời làm quen của một người nào đó. Nếu cũng có thiện cảm với đối phương thì hãy cho đôi bên một cơ hội xem sao nhé.

Thổ sinh Kim, quan hệ giữa bản mệnh với người khác giới tiến triển tốt đẹp - Ảnh minh họa: Internet

(*) Thông tin trong bài chỉ mang tính chất chiêm nghiệm, tham khảo