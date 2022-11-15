CÁT THẦN cảnh báo 3 con giáp này cuối ngày hôm nay (15/11), vận trình trắc trở, tình duyên kém sắc, xui rủi bám lấy không buông

Công việc của tuổi Hợi trong ngày hôm nay diễn ra không mấy dễ dàng. Điềm báo sẽ có hoạ thị phi đeo bám do ảnh hưởng của cục diện Hợi Thân tương hại. Trong mọi hoàn cảnh, con giáp này nên cân bằng tốt cảm xúc của mình, tránh để bản thân nổi giận vì những chuyện không như ý.

Mộc khắc Thổ, bản mệnh và nửa kia có thể bất đồng quan điểm với nhau trên một phương diện nào đó. Bạn nên chờ cả hai cùng bình tĩnh lại rồi thảo luận sau, chớ nên nói dai, nói dài trong lúc đôi bên cùng nóng nảy.

Vận trình tài lộc đi xuống. Trong ngày, bản mệnh nên thận trọng trước mọi lời mời đầu tư, hợp tác nếu không muốn mất tiền oan.

Công việc của tuổi Hợi trong ngày hôm nay diễn ra không mấy dễ dàng - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Thìn

Tử vi 12 con giáp ngày 15/11/2022 cho thấy cục diện Tương Hại ép buộc người tuổi Thìn phải đối diện với nhiều chuyện khó giải quyết. Trong ngày hôm nay, bạn không những không nhận được sự giúp đỡ và ủng hộ của mọi người, mà thậm chí còn bị phản đối quyết liệt.

Khi đối diện với hoàn cảnh trên, có thể bạn sẽ cảm thấy bất mãn và oán trách người khác. Song cùng với đó, bạn cũng nên xem lại bản thân và kế hoạch của mình, xem nó liệu đã hợp lý hay chưa, vì sao mà mọi người lại cảm thấy không thuyết phục.

Vận trình tình cảm kém sắc. Lời khuyên cho những người đã kết hôn là nên dành nhiều thời gian cho các thành viên trong gia đình hơn. Đây là cơ hội tốt để mọi người cùng ngồi lại, chia sẻ cho nhau nghe những vui buồn trong cuộc sống thường ngày.

Lời khuyên cho những người đã kết hôn là nên dành nhiều thời gian cho các thành viên trong gia đình hơn - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Mùi

Công việc của tuổi Mùi trong ngày hôm nay diễn ra không thuận lợi. Trong công việc, tuổi Mùi khó lòng kiểm soát được các cảm xúc tiêu cực của mình và điều này dễ gây ra trở ngại cho bước đường thăng tiến trong tương lai. Đừng quên cách hành xử của bản thân là yếu tố quan trọng nhất quyết định xem thành tựu của chính người đó.

Vận trình tài lộc đi xuống. Tài chính có điềm báo hư hao do việc hợp tác gặp rắc rối, các hạng mục đầu tư có nguy cơ thua lỗ cao.

Chế độ ăn uống ảnh hưởng đến sức khỏe rất nhiều, những gì bạn quyết định bổ sung vào chế độ ăn uống của mình có ảnh hưởng đến mọi thứ từ năng suất làm việc, bộ nhớ, thậm chí là làn da của bạn. Vì thế, hãy chú ý hơn để những gì bạn ăn mỗi ngày trước khi quá muộn.

Công việc của tuổi Mùi trong ngày hôm nay diễn ra không thuận lợi - Ảnh minh họa: Internet

(*) Thông tin trong bài chỉ mang tính chất chiêm nghiệm, tham khảo