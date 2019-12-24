Canh Tý 2020: 3 con giáp không thành rồng cũng thành phượng, tài lộc thăng hoa, cứ thế mà giàu

Tâm linh - Tử vi 24/12/2019 07:00

Chỉ cần bước chân vào năm Canh Tý 2020, những con giáp may mắn này sẽ đổi đời ngoạn mục, nghèo mấy cũng thành đại gia bạc tỷ, lắm của nhiều tiền.

Số trời đã định, trong 2 năm tới top con giáp may mắn này sẽ như chuột sa chĩnh gạo, làm gì cũng kiếm được bộn tiền, giàu nhanh đến chóng mặt.

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Sửu đổi đời ngoạn mục, trong hai năm tới chỉ việc rung đùi hốt bạc - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Sửu

Trời sinh người tuổi Sửu nổi tiếng thật thà, chăm chỉ và không ngừng nỗ lực cho tương lai của mình. Họ sống trách nhiệm, ham học hỏi nên càng về hậu vận càng ăn nên làm ra, của nả đầy nhà.

Sách tử vi năm 2020 có nói, bước vào năm mới Sửu sẽ được thần tài và quý nhân nuông chiều hết mực, tài vận thăng hoa rực rỡ. Đặc biệt, may mắn theo chân sẽ giúp Sửu đổi đời ngoạn mục, trong hai năm tới chỉ việc rung đùi hốt bạc.

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Tý sẽ trở thành con giáp giàu có nhất đời, quơ tay là có tiền, sung sướng không ai bì kịp - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Tý

Nhanh nhẹn, thông minh lại có tham vọng làm giàu nên dù sinh ra trong nghèo khó thì người tuổi Tý vẫn dư sức tự làm đại gia của chính mình, có trong tay nhà lầu xe sang và số dư bạc tỷ trong thẻ. Sung túc, đủ đầy là thế nhưng Tý chưa bao giờ lười lao động nên ngày càng vượng phát.

Trong 2 năm tới, nhờ có cát tinh chiếu mệnh Tý sẽ trở thành con giáp giàu có nhất đời, quơ tay là có tiền, sung sướng không ai bì kịp.

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Hợi có tài lộc dồi dào, tiền chất chật nhà khiến ai cũng thầm thán phục - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Hợi

Nhân hậu, hiền lành lại hay đỡ đần người khác khi khốn khó, lúc cơ hàn nên người tuổi Hợi được trời ban nhiều phúc đức. Càng sống chân thành Hợi càng có nhiều may mắn trong cuộc sống, được trời Phật thương yêu, quý nhân chiều chuộng.

Sách tử vi có nói, trong 2 năm tới, Hợi sẽ có cơ may lội ngược dòng, thăng chức tăng lương vùn vụt. Càng về cuối năm Canh Tý Hợi càng có tài lộc dồi dào, tiền chất chật nhà khiến ai cũng thầm thán phục.

*Thông tin trong bài viết chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm cho quý độc giả. 

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