Cảnh bảo: Vận khí ảm đạm, vận xui đeo bám mãi chẳng tha những con giáp này trong hai ngày 14-15/9

Tâm linh - Tử vi 13/09/2022 08:00

2 con giáp dưới đây hãy chuẩn bị tinh thần chấp nhận những điều đen đủi có thể xảy đến bất cứ lúc nào với mình vào giữa tuần.

Tuổi Sửu

Rất tiếc khi người tuổi Sửu chính là một trong những con giáp xui xẻo vào hai ngày này. Vận đen đeo bám khiến bản mệnh đau đầu vì tình không yên mà việc cũng chẳng xong.

Trong hai ngày này, phương diện tình cảm của tuổi Sửu có thể xảy ra chút mâu thuẫn. Trong bất cứ cuộc tranh luận nào vào ngày này, bạn cũng không nên to tiếng với đối phương vì dễ khiến cho mối quan hệ thêm căng thẳng, rạn nứt. Mọi chuyện đều cần bình tĩnh, giải thích, chia sẻ với nhau.

Cảnh bảo: Vận khí ảm đạm, vận xui đeo bám mãi chẳng tha những con giáp này trong hai ngày 14-15/9 - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Tinh thần sa sút vì những vấn đề riêng tư còn ảnh hưởng tới khả năng tập trung trong công việc của con giáp này. Bạn thường để đầu óc vẩn vơ vì mải suy nghĩ đi nơi khác, tiến độ công việc bởi thế cũng trì trệ, hiệu suất khó được như mong muốn.

Trong 2 ngày này, bạn cũng nên cẩn thận đừng để vướng vào mâu thuẫn với đồng nghiệp. Nếu đôi bên có ý kiến trái ngược, cách giải quyết tốt nhất là nên lắng nghe trước, sau đó trình bày lại ý kiến của bản thân với một thái độ khiêm tốn và hướng tới mục tiêu tìm ra cách xử lý hợp tình hợp lý cho cả đôi bên.

Tuổi Tỵ

Tử vi trong thời điểm này cho thấy tuổi Tỵ chính là con giáp không may mắn lắm, bởi thời gian này thu nhập của những người tuổi Tỵ sẽ không hề khá hơn trước nhưng các khoản chi lại ồ ạt kéo đến khiến túi tiền của bản mệnh chẳng mấy chốc mà cạn kiệt, cuộc sống rơi vào túng thiếu.

Trong thời gian này những người tuổi Tỵ dễ gặp phải họa tiểu nhân trong mọi khía cạnh của cuộc sống, đặc biệt là trong chuyện tình cảm. Với những người độc thân vẫn trung thành với cái mác FA đã đành thì chuyện tình cảm của các cặp đôi tuổi Thìn cũng gặp phải trục trặc, dễ bị kẻ thứ 3 chen ngang khó lòng êm ấm.

Cảnh bảo: Vận khí ảm đạm, vận xui đeo bám mãi chẳng tha những con giáp này trong hai ngày 14-15/9 - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Bên cạnh đó, tuổi Tỵ trong thời gian này nên giữ vững tinh thần đừng để bị lung lạc, bạn bè lôi kéo rủ rê mà làm việc phạm pháp. Đồng thời, do họa tiểu nhân cũng có thể khiến con giáp này mù quáng vì tình cảm mà đưa ra những quyết định sai lầm liên quan tới tài chính

*Bài viết mang tính chất tham khảo và chiêm nghiệm.

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