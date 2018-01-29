Cảnh báo: Những giấc mơ báo hiệu xui xẻo sắp ập đến, gia chủ hãy cẩn thận đề phòng

Giấc mơ không chỉ là những lo toan trong tiềm thức, nếu gặp phải ác mộng đấy có thể là điềm báo những điều không may sẽ tìm đến bạn. Sau đây là những giấc mơ báo hiệu điều chẳng lành, gia chủ cần cẩn trọng:

Nếu mơ thấy bị người yêu, vợ/chồng bỏ rơi mình tức công việc hay kế hoạch bạn đang ấp ủ sẽ gặp vô số chướng ngại. Không chỉ khiến mọi việc trì trệ, bạn thậm chí có thể đánh mất một khoản tiền khá lớn.

Nếu trong giấc mơ thấy mình đang ăn phải thức ăn cay, khiến bạn như muốn khóc nghĩa là bạn sắp vướng phải họa thị phi. Nếu không cẩn thận lời ăn tiếng nói, bạn sẽ tự rước họa vào người.

3. Mơ thấy phải rời xa gia đình

Giấc mơ chia xa người thân trong gia đình chính là dấu hiệu cảnh báo có kẻ xấu đang rình rập để hãm hại bạn. Rất có thể, người có dã tâm ấy chính là người thân cận như đồng nghiệp hoặc bạn thân.

Mơ thấy gặp tai nạn là điềm báo công việc, tình duyên của bạn sẽ gặp trục trặc - Ảnh minh họa: Internet

4. Mơ thấy gặp tai nạn

Nếu mơ thấy mình gặp tai nạn, hoặc rơi từ trên cao xuống thì đây chính là giấc mơ báo hiệu sắp có chuyện chẳng lành trong công việc hoặc đời sống tình cảm. Nhẹ thì phạm phải sai lầm khi làm việc, nặng có thể mất việc và mất luôn cả một nửa của mình.

5. Mơ thấy đang đi đường thì xe bị hỏng

Thông thường, nếu xe hỏng bạn phải chi tiền để sửa chữa. Vậy nên, nếu mơ thấy hỏng xe tức bạn sắp hao tài tốn của. Hãy cẩn thận chuyện tiền bạc, đừng để người khác lợi dụng hay qua mặt mình.

6.Mơ thấy gãy răng

Những giấc mơ gãy răng, mẻ răng đều là những giấc mơ xấu. Đây chính là điềm báo người thân trong gia đình bạn sắp gặp phải chuyện chẳng lành.

Bạn sắp gặp phải họa thị phi, bị người khác vu vạ nếu mơ thấy mình đang đi bộ trong đêm tối - Ảnh minh họa: Internet

7. Mơ thấy đang đi bộ giữa đêm

Giữa bóng đêm bao trùm, bạn lại đi bộ như bản năng và không hề định hướng mình sẽ đi đâu. Chính sự lạc lối này báo hiệu bạn sắp bị người khác đổ oan lên mình, là nạn nhân của thói xấu “gắp lửa bỏ tay người” mà không thể thanh minh cùng ai.

8. Mơ thấy nhà bị hư hại

Ngôi nhà bạn đang sinh sống vẫn bình thường, không hề có dấu hiệu hư hỏng thế nhưng trong giấc mơ bạn lại thấy nó bị tốc mái, hư cửa hoặc nứt tường thì quả là điều chẳng lành. Giải mã giấc mơ này, các chuyên gia cho rằng nó đang báo hiệu bạn sẽ gặp phải tai nạn ngoài ý muốn.

Thông tin mang tính tham khảo, chiêm nghiệm.