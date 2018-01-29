Cảnh báo: Những giấc mơ báo hiệu xui xẻo sắp ập đến, gia chủ hãy cẩn thận đề phòng

Tâm linh - Tử vi 29/01/2018 15:33

Sau đây là những giấc mơ báo hiệu điều chẳng lành sắp ập đến, gia chủ hãy đề cao cảnh giác kẻo rước họa vào người.

Giấc mơ không chỉ là những lo toan trong tiềm thức, nếu gặp phải ác mộng đấy có thể là điềm báo những điều không may sẽ tìm đến bạn. Sau đây là những giấc mơ báo hiệu điều chẳng lành, gia chủ cần cẩn trọng:

Cảnh báo: Những giấc mơ báo hiệu xui xẻo sắp ập đến, gia chủ hãy cẩn thận đề phòng - Ảnh 1
Những giấc mơ xấu thường là điềm báo chuyện chẳng lành sắp xảy đến, gia chủ hãy cẩn thận - Ảnh minh họa: Internet

1.Mơ thấy bị vợ/ chồng bỏ

Nếu mơ thấy bị người yêu, vợ/chồng bỏ rơi mình tức công việc hay kế hoạch bạn đang ấp ủ sẽ gặp vô số chướng ngại. Không chỉ khiến mọi việc trì trệ, bạn thậm chí có thể đánh mất một khoản tiền khá lớn.

2.Mơ thấy ăn phải thức ăn cay

Nếu trong giấc mơ  thấy mình đang ăn phải thức ăn cay, khiến bạn như muốn khóc nghĩa là bạn sắp vướng phải họa thị phi. Nếu không cẩn thận lời ăn tiếng nói, bạn sẽ tự rước họa vào người.

3. Mơ thấy phải rời xa gia đình

Giấc mơ chia xa người thân trong gia đình chính là dấu hiệu cảnh báo có kẻ xấu đang rình rập để hãm hại bạn. Rất có thể, người có dã tâm ấy chính là người thân cận như đồng nghiệp hoặc bạn thân.

Cảnh báo: Những giấc mơ báo hiệu xui xẻo sắp ập đến, gia chủ hãy cẩn thận đề phòng - Ảnh 2
Mơ thấy gặp tai nạn là điềm báo công việc, tình duyên của bạn sẽ gặp trục trặc - Ảnh minh họa: Internet

4. Mơ thấy gặp tai nạn

Nếu mơ thấy mình gặp tai nạn, hoặc rơi từ trên cao xuống thì đây chính là giấc mơ báo hiệu sắp có chuyện chẳng lành trong công việc hoặc đời sống tình cảm. Nhẹ thì phạm phải sai lầm khi làm việc, nặng có thể mất việc và mất luôn cả một nửa của mình.

5. Mơ thấy đang đi đường thì xe bị hỏng

Thông thường, nếu xe hỏng bạn phải chi tiền để sửa chữa. Vậy nên, nếu mơ thấy hỏng xe tức bạn sắp hao tài tốn của. Hãy cẩn thận chuyện tiền bạc, đừng để người khác lợi dụng hay qua mặt mình.

6.Mơ thấy gãy răng

Những giấc mơ gãy răng, mẻ răng đều là những giấc  mơ xấu. Đây chính là điềm báo người thân trong gia đình bạn sắp gặp phải chuyện chẳng lành.

Cảnh báo: Những giấc mơ báo hiệu xui xẻo sắp ập đến, gia chủ hãy cẩn thận đề phòng - Ảnh 3
Bạn sắp gặp phải họa thị phi, bị người khác vu vạ nếu mơ thấy mình đang đi bộ trong đêm tối - Ảnh minh họa: Internet

7. Mơ thấy đang đi bộ giữa đêm

Giữa bóng đêm bao trùm, bạn lại đi bộ như bản năng và không hề định hướng mình sẽ đi đâu. Chính sự lạc lối này báo hiệu bạn sắp bị người khác đổ oan lên mình, là nạn nhân của thói xấu “gắp lửa bỏ tay người” mà không thể thanh minh cùng ai.

8. Mơ thấy nhà bị hư hại

Ngôi nhà bạn đang sinh sống vẫn bình thường, không hề có dấu hiệu hư hỏng thế nhưng trong giấc mơ bạn lại thấy nó bị tốc mái, hư cửa hoặc nứt tường thì quả là điều chẳng lành. Giải mã giấc mơ này, các chuyên gia cho rằng nó đang báo hiệu bạn sẽ gặp phải tai nạn ngoài ý muốn.

Thông tin mang tính tham khảo, chiêm nghiệm.

Phạm phải đại kỵ này chớ hỏi vì sao tài lộc bay biến, làm ‘còng lưng’ vẫn nghèo khó cả đời

Phạm phải đại kỵ này chớ hỏi vì sao tài lộc bay biến, làm ‘còng lưng’ vẫn nghèo khó cả đời

Dưới đây là những thói quen tưởng chừng như vô hại nhưng lại khiến tài lộc bay biến, làm mãi vẫn nghèo hèn gia chủ hãy bỏ ngay.

Xem thêm
Từ khóa:   giấc mơ báo hiệu xui xẻo giải mã giấc mơ xui xẻo

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi thứ Tư 14/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Dậu sự nghiệp thăng tiến, tiền tài no đủ, Mão - Tỵ vận trình sóng gió bủa vây, tiền của ra đi

Tử vi thứ Tư 14/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Dậu sự nghiệp thăng tiến, tiền tài no đủ, Mão - Tỵ vận trình sóng gió bủa vây, tiền của ra đi

Đúng hôm nay, thứ 4 ngày 14/10/2026, 3 con giáp MAY MẮN HƠN NGƯỜI, Tài Lộc sáng ngời cuộc sống chỉ có giàu và giàu hơn, tiền bạc ập xuống đầu tới tấp

Đúng hôm nay, thứ 4 ngày 14/10/2026, 3 con giáp MAY MẮN HƠN NGƯỜI, Tài Lộc sáng ngời cuộc sống chỉ có giàu và giàu hơn, tiền bạc ập xuống đầu tới tấp

NÓNG: Tiêu hủy 573 gói Chân gà Bà Tuyết tại Nhật Bản, doanh nghiệp nói gì?

NÓNG: Tiêu hủy 573 gói Chân gà Bà Tuyết tại Nhật Bản, doanh nghiệp nói gì?

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

3 con giáp sự nghiệp tăng tiến như 'ngựa phi mã', có lộc trời ban, tiền của dư dả, phú quý đầy tay sau ngày 14/10/2026

3 con giáp sự nghiệp tăng tiến như 'ngựa phi mã', có lộc trời ban, tiền của dư dả, phú quý đầy tay sau ngày 14/10/2026

Thần Tài đãi ngộ đặc biệt sau ngày 14/10/2026, 3 con giáp 'phẩy nhẹ tay là tiền về tận cửa', vận trình hanh thông, giàu sang ập đến không ngừng

Thần Tài đãi ngộ đặc biệt sau ngày 14/10/2026, 3 con giáp 'phẩy nhẹ tay là tiền về tận cửa', vận trình hanh thông, giàu sang ập đến không ngừng

3 con giáp 'vàng đeo đầu tay, bạc trưng khắp nhà', cuộc sống sung túc, đổi đời ngoạn mục sau ngày 14/10/2026

3 con giáp 'vàng đeo đầu tay, bạc trưng khắp nhà', cuộc sống sung túc, đổi đời ngoạn mục sau ngày 14/10/2026

Sau ngày 15/10/2026, 3 con giáp “sa lưới” tiền vàng, tài khoản tăng phi mã, hưởng trọn phúc Thiên Đình, tình duyên phơi phới

Sau ngày 15/10/2026, 3 con giáp “sa lưới” tiền vàng, tài khoản tăng phi mã, hưởng trọn phúc Thiên Đình, tình duyên phơi phới

Đúng 12h30 hôm nay, thứ Tư 14/10/2026, Cát Tinh soi sáng rực rỡ, 3 con giáp tài lộc như 'nước chảy ào ào', hưởng trọn vinh hoa phú quý, sự nghiệp thăng hoa

Đúng 12h30 hôm nay, thứ Tư 14/10/2026, Cát Tinh soi sáng rực rỡ, 3 con giáp tài lộc như 'nước chảy ào ào', hưởng trọn vinh hoa phú quý, sự nghiệp thăng hoa

Mừng 3 con giáp 'TIỀN KHỦNG' rơi trúng đầu, nhà đầy hỷ sự, THÀNH QUẢ RỰC RỠ đang mong đợi trong 12 ngày tới

Mừng 3 con giáp 'TIỀN KHỦNG' rơi trúng đầu, nhà đầy hỷ sự, THÀNH QUẢ RỰC RỠ đang mong đợi trong 12 ngày tới