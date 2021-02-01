Cảnh báo: 3 con giáp dính HỌA TAM TAI, Tân Sửu 2021 ở trong nhà cũng có chuyện, cẩn thận kẻo tán gia bại sản

Tâm linh - Tử vi 01/02/2021 13:13

Số trời đã định, ngay sau giao thừa năm Tân Sửu 2021 những con giáp xui xẻo này phải đề cao cảnh giác kẻo bị hung tinh vây hãm, lành ít dữ nhiều.

Xem tử vi năm Tân Sửu 2021 cho thấy, những con giáp xui xẻo này phải cẩn trọng trong mọi điều, nếu không sẽ bị họa tam tai đeo bám, cuộc sống khốn đốn đủ đường. 

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Để biến họa thành phúc, giảm thiểu tai ương Tỵ cần phải bình tĩnh - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Tỵ

Nổi tiếng là con giáp thông minh, bản lĩnh nên Tỵ sớm gặt hái thành công chốn công sở. Thế nhưng, năm Tân Sửu 2021 sẽ khiến Tỵ phải khốn khó đủ đường, liên tục gặp họa hao tài. Dù nỗ lực không ngừng, miệt mài làm việc nhưng con giáp đen đủi này vẫn trắng tay, chẳng có đồng nào trong túi.

Để biến họa thành phúc, giảm thiểu tai ương Tỵ cần phải bình tĩnh. Đừng vì một phút bốc đồng mà đưa ra quyết định sai lầm trong công việc, cũng đừng dễ dàng đặt lòng tin vào bất cứ ai nếu không bạn sẽ phải trả giá đắt cho sai lầm của mình. 

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Sửu đừng dại cho bất cứ ai vay mượn tiền bạc hay đứng ra lãnh nợ kẻo bị lừa gạt - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Sửu

Năm Tân Sửu 2021 có thể là năm may mắn của ai nhưng lại là năm khá xui xẻo với Sửu. Dẫu chăm chỉ, cần cù và có nhiều tham vọng nhưng trước những kế hoạch đang ấp ủ Sửu cần phải suy tính cẩn trọng kẻo tiền mất tật mang.

Cũng thế, Sửu đừng dại cho bất cứ ai vay mượn tiền bạc hay đứng ra lãnh nợ cho người khác kẻo bị lừa gạt, có nguy cơ lâm vào cảnh tán gia bại sản. 

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Dậu cần học cách nghĩ cho người khác, suy nghĩ thấu đáo và cư xử phải phép - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Dậu

Dậu là con giáp ít xui xẻo nhất trong 3 con giáp dính họa tam tai. Thế nhưng, dù có công việc thuận lợi, thu nhập cải thiện nhưng chuyện tình cảm của Dậu lại trắc trở đủ đường, thậm chí có nguy cơ tan vỡ dù đã định sẵn ngày cưới xin.

Dậu cần học cách nghĩ cho người khác, suy nghĩ thấu đáo và cư xử phải phép. Nếu cứ cực đoan, ích kỷ thì dù yêu đến mấy, thương đến đâu đối phương cũng “bỏ của chạy lấy người”.

(*) Thông tin trong bài viết chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm cho quý độc giả.

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Không thành rồng cũng thành phượng, Tân Sửu 2021 song hỷ lâm môn nên 3 con giáp may mắn này sẽ nằm trên đống vàng, sung sướng như tiên.

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