Càng xa quê càng thịnh vượng là đang nói đến con giáp nào chỉ khi đi xa mới thành công?

Tâm linh - Tử vi 19/07/2022 17:00

Chỉ khi đi xa thì các con giáp dưới đây mới thể hiện được hết khả năng của mình.

Tuổi Sửu

Theo tử vi, người tuổi Sửu vốn có rất nhiều cơ hội để phát tài, cho dù là nam hay nữ thì càng cố gắng bao nhiêu, họ sẽ càng trở nên may mắn bấy nhiêu.

Con giáp này là người chân thành tốt bụng, lúc nào cũng khiêm tốn lắng nghe ý kiến của mọi người, có thể chịu đựng được khó khăn, vất vả, kiên định với mục tiêu của mình. Vì thế, không gian cho họ phát triển là rất rộng lớn, càng là những thành phố lớn thì sự nghiệp của họ sẽ càng lên như diều gặp gió.

Ông trời luôn dành tặng cơ hội cho những người có sự chuẩn bị, vì thế, chỉ cần đi đến những nơi phát triển, cơ hội phát tài của tuổi Sửu sẽ xuất hiện không ngừng, cuối cùng trở thành người vừa có tiền tài sung túc, vừa có gia đình hạnh phúc mỹ mãn.

Tuổi Dậu

Về sự nghiệp, tuổi Dậu có xu hướng làm những nghề tự do. Sự ôn hòa giúp họ có rất nhiều bạn bè và nắm bắt tâm lý người khác khá tốt. Họ thường nhận được nhiều sự hỗ trợ đắc lực từ phía bạn bè và gia đình. Nhưng điều này đôi khi lại ảnh hưởng đến khả năng thành công của họ.

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Người tuổi Dậu có hai cá tính khá đối nghịch nhau trong một con người. Họ có thể quyết đoán, vững vàng trước khó khăn thử thách, song đôi khi lại dễ bị dao động khi xúc động mạnh. Vì sẽ tốt hơn nếu con giáp này làm việc xa gia đình, hay tốt nhất là phát triển sự nghiệp ở nước ngoài.

Phát triển độc lập lại một vùng đất mới, tuổi Dậu sẽ mạnh mẽ hơn, không bị phụ thuộc hay bị dao động bởi tình cảm. Có thể ban đầu bản mệnh còn gặp nhiều khó khăn nhưng không nên lo lắng vì tuổi Dậu thường phát về đoạn trung niên, càng về già càng phát. Con đường tài vận của bạn sẽ khởi sắc hơn khi dám làm ăn xa.

Tuổi Mùi

Người tuổi Mùi trời sinh đã có tính phóng khoáng thích tự do, rất thích hợp với những công việc hay thay đổi, hay vận động. Con giáp này nghiêm túc chuyên tâm, thêm vào sự thông minh lanh lợi nên làm việc gì cũng cố gắng hết sức mình, đạt được kết quả đáng mơ ước.

Nhờ sự nỗ lực cố gắng không ngừng của mình mà họ sẽ được quý nhân yêu mến, giúp đỡ, từ đó đại phú đại quý, tiền bạc hưởng thụ cả đời không hết. 

Tuổi Mùi thích hợp là con giáp làm ăn xa, chỉ cần đi xa, tới những thành phố lớn là họ sẽ có cực kỳ nhiều cơ hội để thể hiện khả năng của bản thân, trở thành một nhân vật xuất sắc trong xã hội.

Bài viết chỉ mang tính chất tham khảo.

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