Cẩn thận với tháng 7 cô hồn và những điều cấm kỵ chớ dại phạm vào

Tâm linh - Tử vi 08/08/2018 09:30

Không phải mê tín nhưng tháng 7 cô hồn rất cần phải chú ý và chớ phạm phải những điều cấm kỵ để bản thân đỡ lo lắng trước những vận xui, tai ương không mong muốn.

Tháng 7 âm lịch (tháng cô hồn) được coi là tháng có nhiều điều xui xẻo và những điều cấm kỵ mà người ta nên tránh để khỏi rước họa vào thân. Dù bạn có tin hay không, tốt nhất nếu tránh được hãy tránh để khỏi phải lăn tăn lo nghĩ nguy cơ gặp vận hạn trong tháng cô hồn.

Ý nghĩa tháng cô hồn

Tháng 7 âm lịch hay còn được gọi là tháng cô hồn là thời gian nhiều âm khí nhất trong năm. Theo quan niệm dân gian, tháng 7 âm lịch hàng năm, Diêm Vương ban lệnh cho mở lại Qủy môn quan để thả quỷ đói, những linh hồn từng phạm tội ác về với trần gian.

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Tháng cô hồn là thời điểm quỷ đói ồ ạt trở về quấy nhiễu nhân gian

Để tránh bị những linh hồn, ma quỷ quấy nhiễu vào tháng cô hồn, người ta sẽ chuẩn bị những mâm cơm cúng để tránh bị chúng làm phiền, ảnh hưởng đến cuộc sống thường ngày. Ngoài ra, trong tháng 7 âm lịch, người ta cũng tránh làm những việc đại sự vì cho rằng ma quỷ có thể phá phách khiến mọi chuyện lớn nhỏ đều không được thuận lợi như ý muốn, thậm chí còn dễ vướng phải tai ương.

Do đó, trong tháng cô hồn, ngoài tục lệ cúng bái cho các linh hồn lang thang, người ta cũng cần tránh những điều cấm kỵ để khỏi gặp phải vận đen.

Tháng cô hồn cần tránh những gì

Tháng cô hồn nên kiêng gì để khỏi gặp phải những chuyện xui xẻo? Đừng quên những điều cấm kỵ dưới đây:

Vào tháng cô hồn, sau khi cúng tuyệt đối không nên ăn những gì đã đem cúng mà nên bỏ đi hoặc cho gia súc ăn vì đó là đồ ma quỷ đã dùng, có thể làm hại đến bạn. Ngoài ra, không nên ăn vụng đồ cúng vì đó là đồ của quỷ, đừng dại động vào kẻo gặp phải xui xẻo.

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Đừng dại mà động vào đồ cúng trong tháng cô hồn kẻo gặp xui xẻo

Tháng 7 âm lịch nên kiêng việc đại sự, kiêng mua những gì có giá trị lớn như mua nhà, mua xe hay thậm chí là mua quần áo cũng không nên vì ma quỷ ngoài đường có thể “mượn” của bạn để mặc, để lại âm khí khiến chủ nhân dễ ốm yếu hoặc gặp điều không may mắn trong cuộc sống.

Trong tháng cô hồn, những người yếu bóng vía không nên ra đường quá khuya vì có thể bị ma quỷ trêu chọc. Tháng này cũng kiêng việc thức khuya bởi thời điểm ban đêm tích tụ nhiều âm khí, nếu bạn thức quá muộn sẽ dễ bị ốm, suy nhược.

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Không nên mua bán những vật giá trị trong tháng cô hồn

Đối với người khác, bạn cũng không nên hù dọa cho họ giật mình vì khi đó, tinh thần họ yếu ớt, hồn xiêu phách lạc có thể bị ma quỷ nhập vào. Khi đi chơi về khuya cũng cần kiêng kỵ gọi tên nhau bởi những vong hồn có thể sẽ nhớ tên của họ và đi theo trêu chọc.

Những hoạt động như cắt tóc nhổ lông cũng không nên thực hiện trong tháng cô hồn, bởi người xưa quan niệm rằng một cọng lông thì sẽ quản được 3 con quỷ. Do đó, nếu càng nhiều lông thì bạn sẽ càng xua đuổi được ma quỷ. Cắt tóc sẽ đồng nghĩa với việc cắt đi vận may của bạn, đặc biệt khi cắt tóc vào tháng cô hồn có thể làm gia tăng khả năng gặp vận đen, do đó tốt nhất là bạn không nên cắt tóc vào thời điểm này.

Tuy chưa có nghiên cứu khoa học nào chứng minh rằng những điều cấm kỵ kia nên kiêng trong tháng cô hồn, nhưng theo quan niệm rằng có thờ thì có thiêng, mà có kiêng mới có lành, do đó mà việc kiêng kỵ có thể giúp chúng ta an tâm hơn.

* Thông tin chỉ mang tính giải trí, tham khảo

Tháng 7 âm lịch (tháng cô hồn) có kiêng mua quần áo không?

Tháng 7 âm lịch (tháng cô hồn) có kiêng mua quần áo không?

Theo dân gian, Rằm tháng 7 Âm lịch hằng năm là dịp “Địa quan xá tội” hay “Xá tội vong nhân”. ''Có thờ có thiêng có kiêng có lành'', trong tháng cô hồn này người ta truyền nhau những điều kiêng kỵ cần tránh để không bị các hồn ma quấy phá. Vậy, tháng 7 âm có kiêng mua quần áo không?

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