Cận kề ngày Tết Dương lịch, 3 con giáp ĐÀO TRÚNG MỎ VÀNG, tiền ùn ùn chui vào két, nghèo mấy cũng giàu sụ

Tâm linh - Tử vi 29/12/2023 18:15

Bước sang ngày Tết Dương lịch, những con giáp may mắn này sẽ rũ sạch vận đen, tha hồ nghênh tài đón lộc, tiền nhiều vô kể.

Tuổi Mùi

Mùi nổi tiếng là con giáp khôn ngoan, có chí tiến thủ và không sợ khổ cực. Vậy nên, dù nằm gai nếm mật, khốn khó đủ đường thì con giáp giàu sang này vẫn phất lên đổi đời, tự làm đại gia ngay từ thuở độc thân.

Tử vi chỉ rõ, chỉ cần bước sang ngày Tết Dương lịch, cuộc đời tuổi Mùi sẽ sang trang mới. Làm một hưởng mười, tình tiền như ý nên Mùi chẳng lo thiếu tiền, phú quý an nhàn. Bạn sẽ dễ dàng mua nhà lầu, sắm xe hơi.

Cận kề ngày Tết Dương lịch, 3 con giáp ĐÀO TRÚNG MỎ VÀNG, tiền ùn ùn chui vào két, nghèo mấy cũng giàu sụ - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Hợi

Hợi sẽ có tử vi ngày mới đỏ chót như son với may mắn theo chân vào thời gian cận kề ngày Tết Dương lịch. Chẳng những có được cơ hội mới trong công việc, con giáp giàu có này còn trúng số độc đắc, chẳng cần nhọc công vẫn có tiền tỷ trong tay.

Bạn sẽ nằm trên đống vàng, thời gian này chính là phúc lộc trời cao đã an bài cho Hợi. Được thần tài cưng yêu chiều chuộng nên con giáp giàu sang này sẽ ngập trong biển tiền. Trời sinh Hợi là con giáp vốn có gan làm giàu, không sợ thất bại nên càng chí thú làm ăn hầu bao càng rủng rỉnh. 

Cận kề ngày Tết Dương lịch, 3 con giáp ĐÀO TRÚNG MỎ VÀNG, tiền ùn ùn chui vào két, nghèo mấy cũng giàu sụ - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Thìn

Cận kề ngày Tết Dương lịch, người tuổi Thìn sẽ làm sương sương mà tiền nhiều vô kể, làm chơi chơi mà phát tài phát lộc. Vậy nên, nếu đang chần chừ trước dự án mới Thìn hãy bắt tay vào thực hiện ngay để chớp lấy thời cơ trời cho.

Tài lộc vượng phát, tình duyên viên mãn nên thời gian này, tuổi Thìn cũng ấm êm. Sau cơn bĩ cực đến hồi thái lai, sau những thăng trầm, tuổi Thìn sẽ được hái trái ngọt đời mình, ôm cục tiền về nhà.

Cận kề ngày Tết Dương lịch, 3 con giáp ĐÀO TRÚNG MỎ VÀNG, tiền ùn ùn chui vào két, nghèo mấy cũng giàu sụ - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

(*) Thông tin trong bài viết chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm

Bước sang 4 ngày cuối tuần (14/12 - 17/12), 3 con giáp chạy đằng trời thì tài lộc cũng bám đuôi, may mắn như chuột sa hũ gạo, ai cũng hờn ghen đỏ mắt

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Dưới đây là những con giáp may mắn mở túi hứng tiền, lộc từ trên trời rơi xuống đổ đầy nhà, sở hữu báu vật khủng nhất mở đầu thời kỳ phát tài trong 4 ngày cuối tuần.

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