Cận kề ngày ông Công ông Táo (23 tháng Chạp), 3 con giáp hốt tiền mỏi tay, nhận được lộc trời, cuộc sống giàu có thảnh thơi

Tâm linh - Tử vi 12/01/2023 04:36

Tử vi 12 con giáp cho thấy, cận ngày ông Công ông Táo (23/12 âm lịch), những con giáp này sẽ song hỷ lâm môn, chỉ việc rung đùi hưởng lộc, giàu nhanh đến chóng mặt.

Tuổi Sửu

Nếu người khác chỉ ham hưởng thụ, thích an nhàn thì con giáp tuổi Sửu lại chăm chỉ, không ngừng nỗ lực cố gắng để tìm kiếm cơ hội để đổi đời. Thế nên, chẳng cần cậy nhờ ai Sửu cũng có cuộc sống phú quý an nhàn.

Chẳng những mua nhà sắm xe, con giáp giàu sang này còn phải mua thêm két sắt để chứa tiền. Mở cửa đón thần tài, quý nhân vây quanh nên Sửu sẽ ăn nên làm ra, phát tài cực to vào thời gian cận ngày ông Công ông Táo.

Cận kề ngày ông Công ông Táo (23 tháng Chạp), 3 con giáp hốt tiền mỏi tay, nhận được lộc trời, cuộc sống giàu có thảnh thơi - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Thân

Dù có tuổi thơ khá vất vả, phải chật vật mưu sinh cùng gia đình nhưng Thân chưa bao giờ xấu hổ về xuất thân của mình. Thậm chí, càng chịu nhiều gian khó, con giáp này lại càng bản lĩnh, chứng minh được thực lực của bản thân.

Tử vi dự đoán, tuổi Thân sẽ có vận may lội ngược dòng bất ngờ cận ngày ông Công ông Táo. Đặc biệt, đây là thời gian cho con giáp này phát tài. Tài khoản của Thân vẫn nhảy số ầm ầm, sự nghiệp, tài vận thăng hoa viên mãn. Thân không những được thần tài chiếu cố mà còn có quý nhân phù trợ nồng hậu.

Cận kề ngày ông Công ông Táo (23 tháng Chạp), 3 con giáp hốt tiền mỏi tay, nhận được lộc trời, cuộc sống giàu có thảnh thơi - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Dần

Mạnh mẽ, có chí tiến thủ và có tham vọng nên Dần sớm ý thức được những gì mình cần làm để có cuộc sống như ý. Tiền tài hanh thông, mọi sự tốt lành khiến tinh thần của Dần phơi phới hân hoan, ngập trong phú quý cận ngày ông Công ông Táo.

Đây cũng là thời gian thêm phúc, phát tài nên Dần sẽ vượng vận tài lộc, muốn nghèo cũng khó. Trong công việc, Dần sáng tạo và chịu khó phát huy năng lực ở nhiều lĩnh vực khác nhau và điều này chắc hẳn sẽ giúp bạn gây được ấn tượng mạnh mẽ với lãnh đạo.

Cận kề ngày ông Công ông Táo (23 tháng Chạp), 3 con giáp hốt tiền mỏi tay, nhận được lộc trời, cuộc sống giàu có thảnh thơi - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

(*) Thông tin mang tính tham khảo, chiêm nghiệm

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