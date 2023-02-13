Cận kề ngày Lễ Tình Nhân (14/2/2023), 3 con giáp sự nghiệp thăng tiến như 'cá chép hoá rồng', bội thu tiền bạc, tình duyên viên mãn rực rỡ

Tâm linh - Tử vi 13/02/2023 11:45

Tử vi 12 con giáp cho hay 3 con giáp may mắn dưới đây sự nghiệp thăng tiến như 'cá chép hoá rồng', bội thu tiền bạc, tình duyên viên mãn rực rỡ vào ngày 14/2/2023.

Tuổi Dần

Mọi việc làm của người tuổi Dần trong ngày 14/2 diễn ra “xuôi chèo mát mái”. Cát Tinh xuất hiện mang đến cho người tuổi này tìm được nhiều cơ hội tốt trong công việc. Theo đó, người đang theo đuổi con đường công danh đạt được thành tựu nổi bật.  

Vận trình tình cảm của con giáp may mắn này cũng sẽ trở nên hanh thông và vượng sắc. Bạn và người ấy có một khoảng phút giây lãng mạn, nồng nàn bên cạnh nhau. Do đó, hãy cứ yên tâm tận hưởng hạnh phúc hiện tại này. 

Cận kề ngày Lễ Tình Nhân (14/2/2023), 3 con giáp sự nghiệp thăng tiến như 'cá chép hoá rồng', bội thu tiền bạc, tình duyên viên mãn rực rỡ - Ảnh 1
Mọi việc làm của người tuổi Dần trong ngày 14/2 diễn ra “xuôi chèo mát mái” - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Ngọ

Tài lộc của người tuổi Ngọ sẽ vẫn khá dư dả và ổn định. Theo tử vi, con giáp này có thể thoải mái chi tiêu , nhất là khoảng thời gian đầu tuần khi vượng khí tăng lên không ngừng. Đó là nhờ cả Chính Tài lẫn Thiên Tài chỉ đường dẫn lối. Song, đến cuối tuần, bạn sẽ phải chi tiền cho công việc. 

Vận trình tình cảm ổn định. Bạn tìm được sự cân bằng trong mối quan hệ giữa hai người. Dù chưa có nhiều tiến triển xa hơn, song điều này được xem là  dấu mốc khởi đầu cho thấy tình cảm giữa bạn và người. Người độc thân vẫn đang trên con đường tìm kiếm tình yêu tại thời điểm này. 

Cận kề ngày Lễ Tình Nhân (14/2/2023), 3 con giáp sự nghiệp thăng tiến như 'cá chép hoá rồng', bội thu tiền bạc, tình duyên viên mãn rực rỡ - Ảnh 2
Tài lộc của người tuổi Ngọ sẽ vẫn khá dư dả và ổn định - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Hợi

Vận trình tài lộc của người tuổi Hợi sẽ khởi sắc đáng kể và đón nhiều tin vui trong ngày mai. Công việc dù gặp một vài vấn đề rắc rối phát sinh bất ngờ trong ngày, song cũng không ảnh hưởng nhiều đến các dự án kiếm tiền ngoài lề của con giáp này. 

Chuyện tình cảm viên mãn, hạnh phúc. Người độc thân được đào hoa vượng thúc đẩy nhân viên nên dễ tìm được người phù hợp với mình. Người đã lập gia đình có khoảng thời gian êm ấm, hòa thuận trong mối quan hệ hiện tại.

Cận kề ngày Lễ Tình Nhân (14/2/2023), 3 con giáp sự nghiệp thăng tiến như 'cá chép hoá rồng', bội thu tiền bạc, tình duyên viên mãn rực rỡ - Ảnh 3
Vận trình tài lộc của người tuổi Hợi sẽ khởi sắc đáng kể và đón nhiều tin vui trong ngày mai - Ảnh minh họa: Internet

*Bài viết chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.

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