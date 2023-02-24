Cận kề mùng 10/2 âm lịch, 3 con giáp liên tục gặt hái tài lộc, một bước lên tiên, phú quý đề huề, bề trên rải vàng trước ngõ

Tâm linh - Tử vi 24/02/2023 05:47

Tử vi dự đoán, dưới đây sẽ là những con giáp may mắn nhất trong thời gian cận kề mùng 10/2 âm lịch.

Tuổi Mùi

Mùi là con giáp thông minh, cá tính và tài trí hơn người. Nhờ thế, dù sinh ra trong nghèo khó, lớn lên trong cơ hàn con giáp may mắn này vẫn ăn nên làm ra, sở hữu cơ ngơi đáng ngưỡng mộ khi còn khá trẻ. Chẳng cần cậy nhờ ai Mùi vẫn nhà xe có đủ, sung túc hơn người.

Xem tử vi cho thấy, cận kề mùng 10/2 âm lịch, con giáp giàu có tuổi Mùi sẽ như chuột sa chĩnh gạo, đếm tiền sái tay. Tuổi Mùi vượng vận tài lộc, đời sang trang mới chính là phúc phần trời đã an bài cho Mùi.

Cận kề mùng 10/2 âm lịch, 3 con giáp liên tục gặt hái tài lộc, một bước lên tiên, phú quý đề huề, bề trên rải vàng trước ngõ - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Mão

Trời sinh Mão là con giáp sống thiện lương, tử tế và thương người. Dù không khá giả hơn ai nhưng con giáp vẫn sẵn lòng giúp đỡ những người khó khăn hơn mình mà chẳng hề suy tính thiệt hơn, càng không đòi hỏi đáp đền.

Nhờ thế, cận kề mùng 10/2 âm lịch, tuổi Mão tích được nhiều công đức, đời may mắn hanh thông. Nhờ có cát tinh chiếu mệnh nên con giáp may mắn này sẽ bước vào thời hoàng kim của đời mình. Không chỉ có cơ may trúng số phát tài, đổi đời sau một đêm. Tuổi Mão còn vét cạn túi thần tài.

Cận kề mùng 10/2 âm lịch, 3 con giáp liên tục gặt hái tài lộc, một bước lên tiên, phú quý đề huề, bề trên rải vàng trước ngõ - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Thân

Thông minh, bản lĩnh và có gan làm giàu, nỗ lực không ngừng nên người tuổi Thân gặt hái được rất nhiều thành công trong sự nghiệp. Bước sang thời gian cận kề mùng 10/2 âm lịch, tuổi Thân lắm của nhiều tiền, nhà xe có sẵn nên con giáp giàu sang chỉ việc nằm ngửa mà ăn, rung đùi hốt bạc.

Sau cơn bĩ cực đến hồi thái lai, sau những gian truân thì tới Thân sẽ hái trái ngọt đời mình với tình tiền viên mãn, song hỷ lâm môn. Vận tình duyên nở rộ nên Thân sẽ có những tháng ngày ấm êm viên mãn, hạnh phúc nồng nàn.

Cận kề mùng 10/2 âm lịch, 3 con giáp liên tục gặt hái tài lộc, một bước lên tiên, phú quý đề huề, bề trên rải vàng trước ngõ - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

(*) Thông tin mang tính tham khảo, chiêm nghiệm

Cuối tháng 2 tài lộc 'bám chặt không thôi', đầu tháng 3 đổi đời ngoạn mục, 3 con giáp tiền tiêu mãi không hết, phúc lộc tràn trề

Cuối tháng 2 tài lộc 'bám chặt không thôi', đầu tháng 3 đổi đời ngoạn mục, 3 con giáp tiền tiêu mãi không hết, phúc lộc tràn trề

Vận may của 3 con giáp này sẽ ập đến vào cuối tháng 2 kéo dài đến đầu tháng 3 công việc bất ngờ suôn sẻ thuận lợi, tài vận tăng không ngừng.

Xem thêm
Từ khóa:   tử vi mùng 5/2 âm lịch tử vi đầu tháng 2 âm lịch tử vi hôm nay con giap may man tu vi hang ngay tu vi 12 con giap

TIN MỚI NHẤT

3 con giáp được Thần tài mở kho, quý nhân mở đường, hưởng lộc trời cho, ăn tiêu mãi không hết sau ngày 27/9/2026

3 con giáp được Thần tài mở kho, quý nhân mở đường, hưởng lộc trời cho, ăn tiêu mãi không hết sau ngày 27/9/2026

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 8 phút trước
Đúng 12h30 hôm nay, Chủ Nhật 27/9/2026, Thần Tài ban tài lộc, 3 con giáp vận mệnh sáng rực rỡ, tiền vàng dư dôi, tận hưởng vi hoa phú quý khó ai bằng

Đúng 12h30 hôm nay, Chủ Nhật 27/9/2026, Thần Tài ban tài lộc, 3 con giáp vận mệnh sáng rực rỡ, tiền vàng dư dôi, tận hưởng vi hoa phú quý khó ai bằng

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 13 phút trước
Đúng 20h hôm nay, ngày 27/9/2026, 3 con giáp Thần Tài yêu thương, túi tiền ngày càng phình to, tài khoản ngày càng tăng số

Đúng 20h hôm nay, ngày 27/9/2026, 3 con giáp Thần Tài yêu thương, túi tiền ngày càng phình to, tài khoản ngày càng tăng số

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 43 phút trước
3 con giáp trúng số độc đắc 300 tỷ vào đúng ngày 28/9/2026, nắm chắc trong tay 'thời cơ nghìn năm có một', tiền rơi trúng đầu, ra đường gặp được quý nhân

3 con giáp trúng số độc đắc 300 tỷ vào đúng ngày 28/9/2026, nắm chắc trong tay 'thời cơ nghìn năm có một', tiền rơi trúng đầu, ra đường gặp được quý nhân

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 53 phút trước
Đúng ngày mai, thứ Hai 28/9/2026, 3 con giáp cá chép hóa rồng, rũ sạch vận RỦI, vươn mình thành ĐẠI GIA, tiền của kéo đến đầy nhà

Đúng ngày mai, thứ Hai 28/9/2026, 3 con giáp cá chép hóa rồng, rũ sạch vận RỦI, vươn mình thành ĐẠI GIA, tiền của kéo đến đầy nhà

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 43 phút trước
Đúng hôm nay, Chủ Nhật ngày 27/9/2026, 3 con giáp Hồng Quang soi đường, sự nghiệp lên hương, may mắn tứ phương kéo đến, tiền đẻ ra tiền

Đúng hôm nay, Chủ Nhật ngày 27/9/2026, 3 con giáp Hồng Quang soi đường, sự nghiệp lên hương, may mắn tứ phương kéo đến, tiền đẻ ra tiền

Tâm linh - Tử vi 4 giờ 43 phút trước
Đúng hôm nay, Chủ Nhật 27/9/2026, 3 con giáp vận mệnh 'xuôi thuận như nước chảy', công việc kiếm tiền dễ dàng, vận trình ngập tràn hạnh phúc.

Đúng hôm nay, Chủ Nhật 27/9/2026, 3 con giáp vận mệnh 'xuôi thuận như nước chảy', công việc kiếm tiền dễ dàng, vận trình ngập tràn hạnh phúc.

Tâm linh - Tử vi 4 giờ 53 phút trước
Tác dụng thanh nhiệt, mát gan từ loại bông thảo mộc dồi dào dưỡng chất

Tác dụng thanh nhiệt, mát gan từ loại bông thảo mộc dồi dào dưỡng chất

Dinh dưỡng 5 giờ 43 phút trước
Sau hôm nay, Chủ Nhật 27/9/2026, Thần Tài trao vận may hiếm có, 3 con giáp 'đạp trúng mỏ vàng', trúng số đổi vận, sự nghiệp tăng tiến đáng nể

Sau hôm nay, Chủ Nhật 27/9/2026, Thần Tài trao vận may hiếm có, 3 con giáp 'đạp trúng mỏ vàng', trúng số đổi vận, sự nghiệp tăng tiến đáng nể

Tâm linh - Tử vi 5 giờ 58 phút trước
Cuối ngày hôm nay (27/9/2026), 3 con giáp tiền vào như nước, sự nghiệp thành đạt, đại lộc mua nhà tậu xe dễ như trở bàn tay

Cuối ngày hôm nay (27/9/2026), 3 con giáp tiền vào như nước, sự nghiệp thành đạt, đại lộc mua nhà tậu xe dễ như trở bàn tay

Tâm linh - Tử vi 7 giờ 13 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi Chủ Nhật 27/9/2026 của 12 con giáp: Dần - Mùi bội thu tiền bạc, sự nghiệp thăng tiến vượt bậc, Mão - Thân công việc trắc trở, tài lộc ảm đạm không ngờ

Tử vi Chủ Nhật 27/9/2026 của 12 con giáp: Dần - Mùi bội thu tiền bạc, sự nghiệp thăng tiến vượt bậc, Mão - Thân công việc trắc trở, tài lộc ảm đạm không ngờ

Đúng ngày mai, Chủ Nhật 27/9/2026, 3 con giáp trúng số độc đắc, nắm chắc trong tay 'thời cơ nghìn năm có một', tiền rơi trúng đầu, ra đường gặp được quý nhân

Đúng ngày mai, Chủ Nhật 27/9/2026, 3 con giáp trúng số độc đắc, nắm chắc trong tay 'thời cơ nghìn năm có một', tiền rơi trúng đầu, ra đường gặp được quý nhân

Đúng ngày mai, Chủ Nhật 27/9/2026, Thần Tài trải chiếu lộc đón vận may, 3 con giáp tiền vàng ngập lối, sự nghiệp hồng phát, ôm trọn tài lộc của thiên hạ

Đúng ngày mai, Chủ Nhật 27/9/2026, Thần Tài trải chiếu lộc đón vận may, 3 con giáp tiền vàng ngập lối, sự nghiệp hồng phát, ôm trọn tài lộc của thiên hạ

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Thần Tài chiếu mệnh sau ngày 27/9/2026, 3 con giáp tiền vào như nước, sự nghiệp thành đạt, đại lộc mua nhà tậu xe dễ như trở bàn tay

Thần Tài chiếu mệnh sau ngày 27/9/2026, 3 con giáp tiền vào như nước, sự nghiệp thành đạt, đại lộc mua nhà tậu xe dễ như trở bàn tay

3 con giáp được Thần tài mở kho, quý nhân mở đường, hưởng lộc trời cho, ăn tiêu mãi không hết sau ngày 27/9/2026

3 con giáp được Thần tài mở kho, quý nhân mở đường, hưởng lộc trời cho, ăn tiêu mãi không hết sau ngày 27/9/2026

Đúng 12h30 hôm nay, Chủ Nhật 27/9/2026, Thần Tài ban tài lộc, 3 con giáp vận mệnh sáng rực rỡ, tiền vàng dư dôi, tận hưởng vi hoa phú quý khó ai bằng

Đúng 12h30 hôm nay, Chủ Nhật 27/9/2026, Thần Tài ban tài lộc, 3 con giáp vận mệnh sáng rực rỡ, tiền vàng dư dôi, tận hưởng vi hoa phú quý khó ai bằng

Đúng 20h hôm nay, ngày 27/9/2026, 3 con giáp Thần Tài yêu thương, túi tiền ngày càng phình to, tài khoản ngày càng tăng số

Đúng 20h hôm nay, ngày 27/9/2026, 3 con giáp Thần Tài yêu thương, túi tiền ngày càng phình to, tài khoản ngày càng tăng số

3 con giáp trúng số độc đắc 300 tỷ vào đúng ngày 28/9/2026, nắm chắc trong tay 'thời cơ nghìn năm có một', tiền rơi trúng đầu, ra đường gặp được quý nhân

3 con giáp trúng số độc đắc 300 tỷ vào đúng ngày 28/9/2026, nắm chắc trong tay 'thời cơ nghìn năm có một', tiền rơi trúng đầu, ra đường gặp được quý nhân

Đúng ngày mai, thứ Hai 28/9/2026, 3 con giáp cá chép hóa rồng, rũ sạch vận RỦI, vươn mình thành ĐẠI GIA, tiền của kéo đến đầy nhà

Đúng ngày mai, thứ Hai 28/9/2026, 3 con giáp cá chép hóa rồng, rũ sạch vận RỦI, vươn mình thành ĐẠI GIA, tiền của kéo đến đầy nhà