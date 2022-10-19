Cận kề 3 ngày cuối tháng 9 âm lịch (27, 28, 29/9), 3 con giáp rộng mở tài vận, cá chép hóa rồng, của cải gia tăng đáng kể

Tâm linh - Tử vi 19/10/2022 15:50

Đúng 3 ngày cuối cùng của tháng 9 âm lịch, những con giáp may mắn này được dự báo sẽ thắng lớn trong công việc. Thu nhập của họ cũng nhớ đó mà cải thiện.

Tuổi Mùi

Tuổi Mùi vốn hiền lành, kiên nhẫn, nhờ vậy mà xung quanh luôn có quý nhân chiếu cố nồng hậu. Bước vào một giai đoạn nhất định, tuổi Mùi sẽ công thành danh toại về mọi mặt. Năm 2022 này là một năm có nhiều thay đổi đối với tuổi Mùi.

Thời gian 3 ngày cuối tháng 9 âm lịch tới đây, tuổi Mùi sẽ gặp được nhiều may mắn từ sự nghiệp, tài vận đến đời sống tinh thần đều có chuyển biến tích cực. Công việc tuổi Mùi khởi sắc bất ngờ, đối với những người làm công ăn lương sẽ nhận được hỷ sự, sẽ được cấp trên giao cho nhiều trọng trách đáng mong chờ, tạo điều kiện thăng quan tiến chức, càng làm việc càng sinh lời.

Cận kề 3 ngày cuối tháng 9 âm lịch (27, 28, 29/9), 3 con giáp rộng mở tài vận, cá chép hóa rồng, của cải gia tăng đáng kể - Ảnh 1
Thời gian 3 ngày cuối tháng 9 âm lịch tới đây, tuổi Mùi sẽ gặp được nhiều may mắn từ sự nghiệp, tài vận đến đời sống tinh thần đều có chuyển biến tích cực - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Dần

Năm 2022 này vốn là năm tuổi của tuổi Dần nhưng không có gì đáng lo ngại bởi lẽ tuổi Dần là những người có bản lĩnh hơn người, họ luôn biết tự mình vượt qua mọi thứ, cố gắng thay đổi bản thân để thích hợp với cục diện hiện tại.

Tử vi có nói, sang 3 ngày cuối tháng 9 âm lịch, những người tuổi Dần sẽ gặp được nhiều hỷ sự. Bất kể làm việc gì tuổi Dần cũng gặp được nhiều may mắn. Người làm ăn kinh doanh, đầu tư thì cứ hết mình, có thể sẽ đổi đời trong chớp mắt. Dần cũng nên mở lòng hơn, quyết đoán hơn thì có thể thành công rực rỡ.

Cận kề 3 ngày cuối tháng 9 âm lịch (27, 28, 29/9), 3 con giáp rộng mở tài vận, cá chép hóa rồng, của cải gia tăng đáng kể - Ảnh 2
Tử vi có nói, sang 3 ngày cuối tháng 9 âm lịch, những người tuổi Dần sẽ gặp được nhiều hỷ sự - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Tý

Những người tuổi Tý biết nhìn xa trông rộng, biết tích lũy, họ không chấp nhận phải đối mặt với cuộc sống khó khăn trắc trở. Không như những người khác chạy trốn khi gặp vấn đề khó khăn, tuổi Tý sẽ ra sức tìm cách giải quyết, tìm cách thay đổi mọi thứ để cuộc sống thoải mái hơn. 

Những người tuổi Tý hãy chuẩn bị tinh thần sẽ gặp được nhiều hỷ sự khi bước sang 3 ngày cuối tháng 9 âm lịch. Công việc và tài vận có những chuyển biến tích cực, họ sẽ tìm được phương hướng mới cho kế hoạch sắp tới, thậm chí là đổi đời, phát tài không ngờ, có khả năng mua nhà mua xe.

Cận kề 3 ngày cuối tháng 9 âm lịch (27, 28, 29/9), 3 con giáp rộng mở tài vận, cá chép hóa rồng, của cải gia tăng đáng kể - Ảnh 3
Những người tuổi Tý hãy chuẩn bị tinh thần sẽ gặp được nhiều hỷ sự khi bước sang 3 ngày cuối tháng 9 âm lịch - Ảnh minh họa: Internet

(*) Thông tin mang tính tham khảo, chiêm nghiệm

Cận ngày 25/9 âm lịch, 3 con giáp bước ra cửa hốt vàng đầy tay, quý nhân chờ sẵn trợ giúp, tài lộc trải kín sân nhà

Cận ngày 25/9 âm lịch, 3 con giáp bước ra cửa hốt vàng đầy tay, quý nhân chờ sẵn trợ giúp, tài lộc trải kín sân nhà

Sang thời gian cận kề ngày 25/9 âm lịch sẽ là lúc những con giáp may mắn có sự nghiệp thành công, đường tình duyên cũng suôn sẻ.

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