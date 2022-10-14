Cận ngày 25/9 âm lịch, 3 con giáp bước ra cửa hốt vàng đầy tay, quý nhân chờ sẵn trợ giúp, tài lộc trải kín sân nhà

Tâm linh - Tử vi 14/10/2022 16:46

Sang thời gian cận kề ngày 25/9 âm lịch sẽ là lúc những con giáp may mắn có sự nghiệp thành công, đường tình duyên cũng suôn sẻ.

Tuổi Sửu

Thời gian cận kề ngày 25/9 âm lịch, người tuổi Sửu khỏe mạnh bình an, gặp nhiều may mắn. Cung hôn nhân của họ rất vượng. Người phụ nữ tuổi Sửu độc thân sẽ sớm tìm được người trong mộng. Trong khi đàn ông tuổi Sửu cũng sớm thông báo tin mừng kết hôn, sinh con với mọi người.

Người tuổi này làm ăn phát đạt, sự nghiệp có nhiều bước tiến. Họ nhận được cơ hội tốt để phát huy tài năng, trí tuệ. Người tuổi này kiếm được nhiều tiền hơn thời gian trước lại có thể giúp đỡ những người xung quanh thay đổi cuộc sống của mình.

Cận ngày 25/9 âm lịch, 3 con giáp bước ra cửa hốt vàng đầy tay, quý nhân chờ sẵn trợ giúp, tài lộc trải kín sân nhà - Ảnh 1
Thời gian cận kề ngày 25/9 âm lịch, người tuổi Sửu khỏe mạnh bình an, gặp nhiều may mắn - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Dậu

Tử vi nói rằng, cận ngày 25/9 âm lịch, tài vận của người tuổi Dậu rất tốt. Vận trình sự nghiệp của con giáp này tăng lên không ngừng. Được cấp trên trọng dụng, con giáp này có cơ hội được thăng chức, tăng lương. Người đang muốn chuyển đổi công việc cũng có cơ hội nhận được công việc mới.

Trong khi đó, người làm chăn nuôi, trồng trọt thì mưa thuận gió hòa, hứa hẹn một mùa vụ bội thu. Ngoài ra, người tuổi Tuất có vận đào hoa rất vượng. Chuyện hôn nhân và tình cảm của họ rất đẹp. Người độc thân sẽ được người khác phái để ý. Trong khi những người đã có gia đình thì duyên đôi lứa thêm mặn nồng.

Cận ngày 25/9 âm lịch, 3 con giáp bước ra cửa hốt vàng đầy tay, quý nhân chờ sẵn trợ giúp, tài lộc trải kín sân nhà - Ảnh 2
Tử vi nói rằng, cận ngày 25/9 âm lịch, tài vận của người tuổi Dậu rất tốt - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Tý

Người tuổi Tý thông minh, nhanh nhẹn lại ngay thẳng, thật thà. Họ cũng là con giáp giàu tham vọng và tự lập. Thay vì nhờ cậy đến người khác, con giáp này luôn tự mình làm mọi việc. Họ cũng là người hào phóng, rộng lượng. Khi thấy người khác gặp khó khăn, người tuổi Tý luôn sẵn lòng giúp đỡ mà không toan tính thiệt hơn.

Thời gian cận kề ngày 25/9 âm lịch, người tuổi Tý có tài vận cực thịnh. Họ sẽ đạt tới thành công nhờ nỗ lực hết mình trong công việc. Ngoài ra, con giáp này có vận quý nhân vượng. Quý nhân sẽ giúp họ tháo gỡ khó khăn đồng thời định hướng để họ có thể tiếp tục theo đuổi niềm đam mê của mình. Được sao tốt chiếu mệnh, con giáp này làm đâu thắng đó. Nếu làm kinh doanh, họ sẽ buôn may bán đắt, thu về nguồn lợi đáng kể.

Cận ngày 25/9 âm lịch, 3 con giáp bước ra cửa hốt vàng đầy tay, quý nhân chờ sẵn trợ giúp, tài lộc trải kín sân nhà - Ảnh 3
Thời gian cận kề ngày 25/9 âm lịch, người tuổi Tý có tài vận cực thịnh. Họ sẽ đạt tới thành công nhờ nỗ lực hết mình trong công việc - Ảnh minh họa: Internet

(*) Thông tin mang tính tham khảo, chiêm nghiệm

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