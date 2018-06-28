Cách hóa giải hướng nhà lục sát hiệu quả theo đúng phong thủy

Tâm linh - Tử vi 28/06/2018 09:31

Không ít trường hợp khi xây nhà, vô tình chọn xây phải hướng nhà lục sát dẫn đến đại nạn ập đến khó tránh khỏi. Vậy, hướng nhà lục sát là gì? Cách hóa giải hướng nhà lục sát như thế nào? Tham khảo ngay trong bài viết sau đây!

 1. Lục sát trong hướng nhà là gì?

Cách hóa giải hướng nhà lục sát hiệu quả theo đúng phong thủy - Ảnh 1

Lục sát là 6 thế sát khí đối ngôi nhà. 6 thế này là 6 thế hung -Ảnh: Internet

Phong thủy của một căn nhà đóng vai trò là không gian tốt đẹp, giúp con người có thể phát triển. Nó ảnh hưởng nhiều đến tài vận,  sức khỏe, sự nghiệp, công danh của các thành viên trong gia đình. Theo phong thuỷ, khi xây nhà cần kiêng kỵ gần chùa miếu mạo, giao thông bất tiện, có dòng chảy xộc thẳng tới cổng, cửa… Cần tránh hướng của 1 trong 4 loại phi tinh chiếu (Tuyệt mệnh, Ngũ quỷ, Lục Sát, Hoa Hại).

Lục sát là 6 thế sát khí đối ngôi nhà. 6 thế này là 6 thế hung. Mắc vào một trong những điều gây sát khí sẽ dẫn đến gặp tai ương, bệnh tật triền miên, cảm giác bất an, căng thẳng.

Cách hóa giải hướng nhà lục sát hiệu quả theo đúng phong thủy - Ảnh 2
Thế lục sát  thường gặp với những ngôi nhà chung cư -Ảnh: Internet

Thế lục sát thường gặp với những ngôi nhà ở chung cư vì cửa chính của ngôi nhà được xây đối diện với thang máy. Không ít gia chủ tài vận gặp nhiều trắc trở, tiền bạc tiêu tán, hay đau bệnh, đặc biệt đối với những bệnh về mắt, máu và huyết.

2. Cách hóa giải hướng nhà lục sát

Cách hóa giải hướng nhà lục sát hiệu quả theo đúng phong thủy - Ảnh 3
Hóa giải hướng nhà lục sát sẽ giúp gia đình tránh khỏi tai ương -Ảnh: Internet

 - Sử dụng vật liệu theo ngũ hành sát khí

Bằng cách nắm rõ quy luật Ngũ hành tương khắc, các gia chủ có thể tự  ngăn chặn sát khí không tốt chiếu vào nhà. Đây là cách đơn giản mà hiệu quả cao.

Theo phong thủy, phía Đông nhà có đại lộ thì nghèo, phía Bắc có đại lộ thì hung, phía Nam có đại lộ thì phú quý.

Cách hóa giải hướng nhà lục sát hiệu quả theo đúng phong thủy - Ảnh 4

Gia chủ có thể dùng la bàn để xác định hướng và hành tương ứng rồi đưa ra

giải pháp tốt nhất -Ảnh: Internet

Chu kỳ ngũ hành tương khắc là Kim khắc Mộc; Mộc khắc Thổ; Thổ khắc Thủy; Thủy khắc Hỏa; Hỏa khắc Kim. Gia chủ có thể dùng la bàn để xác định hướng mà hung sát đang chiếu vào cổng, cửa trước. Sau đó xác định hành tương ứng và đưa ra giải pháp tốt nhất.

Cụ thể:

  • Sát khí ở hướng Nam, thuộc hành Hỏa, thì dùng một chiếc hồ nhỏ, đài phun nước để năng lượng Hỏa lệch hướng đi.
  • Sát khí ở hướng Bắc, thuộc hành Thủy, thì có thể làm bức tường bê tông tượng trưng cho năng lượng Thổ hút hết Thủy.
  • Sát khí ở hướng Đông hoặc Đông Nam, thuộc hành Mộc, thì dùng hàng rào sắt để năng lượng Mộc bị lệch hướng đi.
  • Sát khí ở hướng Tây hoặc Tây Bắc, thuộc hành Kim, thì dùng đèn để rọi sáng, khiến năng lượng Kim tan chảy.
  • Sát khí ở hướng Tây Nam hoặc Đông Bắc, thuộc hành Thổ, tạo năng lượng mộc bằng cách dựng hàng rào cây để  bao phủ Thổ.

- Dùng vật phẩm phong thủy

Cách hóa giải hướng nhà lục sát hiệu quả theo đúng phong thủy - Ảnh 5

Vật phẩm phong thủy có hiệu quả giúp thu hút vận tốt, làm giảm sát khí

-Ảnh: Internet

Nếu ngôi nhà phạm phải khai khẩu sát, bạn có thể hóa giải bằng cách sử dụng những vật phẩm phong thủy như: túi gấm đựng tiền bạc và một đôi thiên sư ngậm kiếm trước cửa, đặt tượng sư tử ngậm kiếm.

Những vật phẩm phong thủy có hiệu quả giúp thu hút vận tốt, làm giảm sát khí và những ảnh hưởng của khai khẩu sát đối với nhà ở.

Cách hóa giải hướng nhà lục sát hiệu quả theo đúng phong thủy - Ảnh 6

Tránh phạm lỗi phong thủy khi xây, sửa nhà -Ảnh: Internet

Để tránh hướng lục sát, bạn cần chú ý lựa chọn hướng tốt cho những vị trí: cửa chính, bếp (hướng bếp là hướng lưng người nấu), đầu giường,  bàn thờ, cầu thang…. Chọn các hướng xấu cho các vị trí nhà vệ sinh, hầm tự hoại, sàn giặt….

Với những cách hóa giải hướng nhà lục sát đơn giản vừa chia sẻ trên, hy vọng bạn đọc sẽ có hướng xử lý tốt giúp gia đình tránh khỏi tai ương. Chọn hướng nhà may mắn là cách hỗ trợ sức khỏe và hạnh phúc của bạn cùng gia đình. Tuy nhiên, những phương pháp hóa giải thế lục sát trên chỉ thật sự cần thiết khi gia chủ bắt buộc phải sống trong ngôi nhà này. Cách tốt nhất để đảm bảo một cuộc sống an cư lạc nghiệp là gia chủ nên xem xét và chọn lựa thật kĩ trước khi xây cất hoặc mua nhà.

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Ngoài việc dùng muối giải hạn hay tắm hỗn hợp các loại lá để tẩy uế, chuyên gia phong thủy còn bật mí phương pháp hóa giải vận xui bằng cua.

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