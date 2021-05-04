Cách đốt vía cho trẻ sơ sinh luôn khỏe mạnh và bình an 

Ban đầu chỉ có các thầy mo mới biết cách đốt vía cho trẻ sơ sinh. Do đó mà thường được người dân trong làng kính trọng và mời về hướng dẫn làm lễ tiến hành để xua đuổi vía dữ, tà ma. Sau này, theo phong tục và lời truyền miệng, cộng với việc đốt vía khá đơn giản nên bất kỳ ai cũng có thể làm được.

Đốt vía cho trẻ sơ sinh là quan niệm đã có từ rất lâu đời. Việc này bắt nguồn từ việc đứa trẻ đang ngoan ngoãn, ăn ngon ngủ tốt bỗng thay đổi tâm tính, khóc nhiều không rõ lý do, dỗ dành thế nào cũng không chịu nín. Lúc này ông bà ta cho rằng đứa trẻ bị vía đè và cần phải đốt vía để giải trừ những năng lượng xấu, khí xấu, để tâm tính trở về bình thường.

Vì sợ trẻ gặp phải người có vía dữ nên thời xưa, các nhà có em bé mới sinh, người mẹ thường ở cữ tới 3 tháng 10 ngày. Hầu hết, gia đình không cho bé gặp những người lạ hoặc người được cho rằng có vía dữ vì sợ bé động kinh, mất vía, hoá ra ngớ ngẩn, lúc ngủ hay giật mình. Do đó, nếu trong thời điểm này có ai đó đến nhà chơi mà đêm đó bé khóc thì gia đình thường tiến hành đốt vía cho trẻ, cầu bình an.

Phải vía là một khái niệm trong dân gian, được truyền miệng. Việc bé đang ngoan ngoãn, tự dưng quấy khóc, dỗ mãi không nín là do gặp người lạ có vía dữ… Họ đã truyền năng lượng xấu tới trẻ thông qua việc thông qua việc ôm ấp, cưng nựng. Những năng lượng này khiến năng lượng của trẻ đang yên ổn thành ra bị rối loạn. Lúc này trẻ cảm thấy bất an, sợ hãi và biểu hiện bằng cách gào khóc.

Trẻ khóc, thay đổi tâm tính vì phải vía thì cần đốt vía

Hơn nữa, ngày xưa y học chưa phát triển, người dân còn nghèo, các phong tục xưa ăn sâu vào tiềm thức. Do đó khi thấy trẻ sợ hãi và gào khóc sẽ tự cho rằng bị phải vía do tà ma quấy phá. Thời bấy giờ cách hiệu quả để giải quyết chính là đối vía giải tỏa năng lượng xấu, giúp bé định thần, trở về với bình thường.

Cách nói đốt vía cho trẻ sơ sinh

Một số cách đốt vía mà người xưa thường dùng như là:

Đốt phong long

Đốt phong long là cách đốt vía cho trẻ thường được sử dụng. Theo đó người lớn trong nhà sẽ cầm một tờ giấy đốt lửa rồi hơ khắp phòng và quanh người trẻ. Trong lúc hơ thì sẽ nói “Vía dữ thì đi, vía lành thì ở”. Theo quan niệm dân gian, phong long ám chỉ những điều xui xẻo, đen đủi, rủi ro, không may nói chung. Khi đốt phong long thì mọi điều xui xẻo, ma ám sẽ biến mất.

Đốt phong long

Tuy nhiên, không chỉ dùng để đốt vía cho trẻ mà khái niệm đốt phong long ngày càng biến tướng đi nhiều. Chỉ cần gặp phải chuyện gì không suôn sẻ thuận lợi người ta đều nghĩ đến việc đốt phong long. Họ cho rằng sau khi đốt phong long mọi chuyện sẽ tốt đẹp hơn, thậm chí còn cho rằng đốt phong long là chìa khóa đa vạn năng cho mọi vấn đề.

Treo tỏi trước cửa sổ

Xuất phát từ niềm tin ma là có thật, một số gia đình đã treo tỏi trước cửa sổ đốt vía cho trẻ. Theo quan niệm dân gian ma quỷ rất sợ tỏi. Vì vậy, nhiều người tìm mua tỏi để trừ tà ma, mong muốn đứa con được khỏe mạnh, bình an.

Treo tỏi trừ tà ma

Không chỉ riêng người Việt mà người Trung Quốc thời xưa cũng sử dụng tỏi để trừ tà. Họ treo tỏi quanh nhà để ma quỷ không lại gần, phá phách cuộc sống bình yên, cầu mong cho những đứa con luôn khỏe mạnh khôn lớn. Do đó người mẹ có thể treo 1 chùm tỏi ta ở cửa sổ hoặc ở đầu giường hoặc cũi của bé. Bằng cách này, tà mà sẽ nhanh chóng sợ hãi bỏ đi và bé sẽ được trọn vẹn giấc ngủ ngon.

Để dao kéo đầu giường

Không chỉ có trẻ con, ngay cả người lớn bị yếu bóng vía, ngủ không ngon giấc cũng để dao kéo đầu giường. Việc này có thể tránh những cơn bóng đè. Do dao là một loại vật dụng bằng kim loại, có tính hút âm khí. Khi đặt ở đầu giường sẽ có tác dụng bảo vệ dương khí cho con người, chống bóng đè, vía dữ.

Ngoài ra, việc để dao ở đầu giường còn giúp xua đuổi những giấc mơ, giấc chiêm bao ác mộng như bị truy đuổi, chống cự ác liệt, tâm lý hoang mang, lo sợ. Vì thế việc để dao ở đầu giường giống như là một loại vũ khí trấn an giúp trẻ yên tâm say giấc.

Đặt cành dâu tằm trước cửa phòng

Cũng giống như tỏi, theo quan niệm của người xưa, dâu tằm cũng có tác dụng trị tà ma rất tốt. Do đó với những gia đình có trẻ nhỏ, ông bà thường ngắt một cành dâu tươi treo trước cửa phòng. Việc này có ý nghĩa giữ lại những vía tốt xua đuổi vía dữ và tà ma, bảo vệ trẻ an toàn.

Tùy từng gia đình mà áp dụng cách đốt vía phù hợp cho trẻ

Vì thế khi thấy trẻ khóc đêm nhiều mẹ hãy cầm cành dâu vụt vào không khí xung quanh. Điều này vừa có thể xua đuổi tà ma ra khỏi phòng, lại giúp em bé ngủ ngon, không còn quấy khóc nữa.

Với những hướng dẫn đốt vía cho trẻ sơ sinh ở trên có thể linh hoạt theo quan niệm của từng gia đình.

Khoa học lý giải về việc phải vía ở trẻ sơ sinh

Theo lý giải của khoa học, bé quấy khóc là do vấn đề thiếu canxi, bị vi khuẩn, virus tấn công gây mệt mỏi, hay khóc hoặc bệnh lý. Đặc biệt, việc thiếu Canxi trẻ sẽ làm chậm các quá trình trao đổi chất, khiến trẻ chậm lớn, suy dinh dưỡng thấp còi. Do phần sức khỏe không được đảm bảo cùng với sự trằn trọc khi ngủ sẽ khiến trẻ dễ bị kiệt sức. Hoạt động dẫn truyền thần kinh cũng bị ức chế. Chính điều này khiến trẻ quấy khóc, mệt mỏi, ngủ không sâu giấc, chập chờn.

Trẻ khóc mãi không nín có thể là do thiếu Canxi

Nếu trẻ bị thiếu Canxi kéo dài, rất có thể bị bệnh còi xương, nhẹ thì tăng trưởng kém, chậm mọc răng. Nặng làm trẻ chậm phát triển chiều cao, biến dạng xương, chân vòng kiềng, vừa gây mất thẩm mỹ. Nguy hiểm nhất là gây biến dạng khung xương chậu, bé gái khi lớn lên, việc sinh nở sẽ gặp khó khăn.

Nếu thấy trẻ khóc thét, mặt đỏ, tím, co cứng toàn thân, đặc biệt là khi càng dỗ, càng ru trẻ lại càng khóc. Mỗi lần như vậy trẻ khóc kéo dài vài giờ hoặc thậm chí là suốt đêm có nghĩa là trẻ đang thiếu Canxi.

Để cải thiện tình hình thiếu Canxi ở trẻ sơ sinh thì mẹ cần thay đổi chế độ dinh dưỡng cho con. Bổ sung các thực phẩm giàu Canxi như Phô mai, Sữa chua, Cá mòi và cá hồi đóng hộp… vào trong bữa ăn hàng ngày. Còn với trẻ sơ sinh dưới 6 tháng tuổi thì mẹ cần cải thiện chất lượng bữa ăn của mình để đảm bảo sữa giàu dưỡng chất, tốt cho sự phát triển của con.

Bên cạnh đó, mỗi ngày mẹ cũng hãy tắm nắng cho trẻ khoảng 15 phút trong khung giờ từ 6-8 giờ sáng để cung cấp vitamin D. Việc này sẽ giúp cơ thể trẻ dễ dàng hấp thụ và trao đổi Canxi. Bên cạnh đó, bạn cũng hãy đưa con đi thăm khám định kỳ để bác sĩ chẩn đoán, tìm hiểu nguyên nhân và có cách điều trị khoa học, đúng đắn.

Mẹ cần bổ sung thêm Canxi cho trẻ sơ sinh

Qua đây chúng ta thấy rằng, cách đốt vía cho trẻ sơ sinh là một tín ngưỡng từ xa xưa. Cha mẹ không nên đặt niềm tin tuyệt đối vào những cách này. Tốt nhất khi thấy con có những bất thường gì đó vẫn nên đưa con đến bệnh viện thăm khám thì tốt hơn.