Cách chọn đuôi điện thoại cho 12 con giáp để 'tiền vào như nước', mọi điều suôn sẻ

Từ trước đến nay, một khi mua sim điện thoại, mọi người đều muốn chọn một số đuôi đẹp. Đẹp ở đây thứ nhất là dễ nhớ, thứ hai là còn mang ý nghĩa hợp tuổi, phong thủy hay mạng...Sau đây là những thông tin tham khảo để 12 con giáp có thể lựa chọn số đuôi điện thoại sao cho tiền tài nhanh chóng tăng "vù vù", giàu sang phú quý

Tuổi Tý và Hợi hợp với số đuôi điện thoại 1, 2, 7, 8

Nếu đuôi số điện thoại là 1 và 2 thì tiền tài của họ sẽ dồi dào, thân thể cũng khỏe mạnh hơn. Con số 7 hoặc 8 cũng đem đến vận may về tiền bạc cho chủ nhân, dễ giàu sang.

Tuổi Dần và Mão hợp với số đuôi điện thoại 0, 3, 4, 9

Số 3 và 4 mang đến vận đào hoa, chuyện tình cảm tốt đẹp cho chủ nhân. Số 0 và số 9 giúp 2 tuổi này có vận mệnh khởi sắc, tiền tài ngày một nhiều hơn, vận may cũng đến.

Tuổi Tỵ và Ngọ hợp với số đuôi điện thoại 1, 2, 5, 6

Số 1 và 2 đem đến thành công cho chủ nhân. Còn số 5 và 6 sẽ giúp họ có nhiều cơ hội tiền tài, mau chóng giàu có

Tuổi Thân và Dậu hợp với số đuôi điện thoại 0, 5, 6, 9

Số 0 và 9 giúp chủ nhân dễ giàu có trước năm 30 tuổi, cuộc sống sung túc không lo gì. Nếu người tuổi Dậu và Thân có đuôi điện thoại số 5 và 6 thì sẽ luôn có người phò trợ, chuyện tình duyên tốt đẹp, may mắn cũng lũ lượt kéo tới. Dù có gặp chuyện khó khăn gì cũng vượt qua được, cuộc sống về sau phú quý.

Tuổi Sửu và Mùi hợp với số đuôi điện thoại 3, 4, 7, 8

Số 7 và 8 chỉ để dành cho tuổi Sửu và Mùi, đem đến hết thảy những chuyện tốt đẹp cho chủ nhân. Số 3 và 4 sẽ giúp chủ nhân có thân thể khỏe mạnh, tâm hồn cũng sảng khoái, mọi điều tố đẹp, gia đình hạnh phúc đủ đầy.

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