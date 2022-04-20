Các con giáp nữ nên lấy làm vợ sẽ YÊN BỀ GIA THẤT, được mệnh danh là KHO BÁU khó tìm

Tâm linh - Tử vi 20/04/2022 19:40

Cưới được các con giáp này làm vợ chẳng khác nào lấy được báu vật.

Tuổi Tỵ

Nữ tuổi Tỵ là người rất độc lập, tháo vát. Họ có thể chăm lo chu toàn cho các thành viên trong gia đình từ người già đến trẻ nhỏ mà không cần chồng phải bận tâm.

Không chỉ đảm việc nhà, nữ tuổi Tỵ còn có khiếu kinh doanh và có tư duy tài chính rất tốt. Họ luôn biết cách quản lý tiền bạc trong nhà sao cho vẹn tròn, đầy đủ và ngăn nắp nhất. Đương nhiên, nhìn bề ngoài mạnh mẽ vậy thôi chứ thực chất trong lòng họ rất mềm yếu, ai lấy được họ nhất định phải nâng niu, thương yêu họ.

Tuổi Tuất

Nữ tuổi Tuất đức hạnh, tốt bụng lại xinh đẹp, thanh tú. Ngay cả đàn ông tính tình mạnh mẽ, táo bạo khi đứng trước mặt họ cũng không dễ nổi nóng, vì phụ nữ tuổi Tuất là kiểu hết sức dịu ngoan, khiến người ta không đành lòng trách mắng.

Các con giáp nữ nên lấy làm vợ sẽ YÊN BỀ GIA THẤT, được mệnh danh là KHO BÁU khó tìm - Ảnh 1
Phụ nữ tuổi Tuất không màng danh lợi, không hám giàu có, không tôn thờ tiền bạc.

Quan trọng hơn, phụ nữ tuổi Tuất không màng danh lợi, không hám giàu có, không tôn thờ tiền bạc. Họ rất dễ bằng lòng, không thích phàn nàn, than phiền, bị chỉ trích cũng sẽ không để bụng.

Vì vậy, lấy vợ tuổi Tuất gia đình về cơ bản sẽ rất yên ấm, hòa thuận. Gia hòa vạn sự an, cưới được phụ nữ tuổi Tuất làm vợ chẳng khác nào lấy được báu vật, hãy đối xử tốt với họ, đừng để họ bị ấm ức.

Tuổi Mão

Nữ tuổi Mão thích kết bạn và có bản lĩnh rất vững vàng. Trước mặt bạn bè của chồng, họ có thể thoải mái giao tiếp và nắm giữ vai trò chủ nhà. Nhờ tài ăn nói khéo léo, họ không ngại khi giao tiếp, mở rộng mối quan hệ giúp chồng, nhờ thế mà càng tôn lên sự quyến rũ của chính họ.

Bên cạnh đó, họ còn khá mềm lòng. Nếu vợ chồng có cãi nhau, họ sẽ không khăng khăng nhận mình đúng mà sẵn sàng cúi đầu nhận sai trước, giúp không khí gia đình luôn hòa thuận, ấm êm.

(*) Thông tin trong bài chỉ mang tính tham khảo, chiêm nghiệm.

 

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