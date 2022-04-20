Các con giáp dễ bị tiểu nhân HÃM HẠI, bày mưu tính kế, TIỀN MẤT TẬT MANG trong những ngày cuối tháng 4

Công việc của Thìn trong những ngày cuối tháng 4 của năm Nhâm Dần 2022 tuy khởi sắc hơn năm Kỷ Sửu 2021 nhưng do ảnh hưởng của tam tai nên chưa thực sự lý tưởng. Đặc biệt những người làm kinh doanh sẽ gặp không ít khó khăn.

Tử vi dự báo, những người cầm tinh con Rồng năm 2022 sẽ bị sao Hung Tinh chiếu khiến sự nghiệp đi xuống. Nếu không cẩn trọng sẽ hao tiền tốn của và vất vả đủ đường. Nhưng do bản thân rất dũng mãnh và thông minh nên tuổi Thìn có thể lật ngược được tình thế khó khăn.

Tuổi Thìn đừng để cảm xúc lấn át tinh thần, tự tin chiến đấu bởi con đường sự nghiệp còn dài. Trải qua những biến cố này, nhất định bạn sẽ đạt đên đỉnh cao ở tương lai. Ngoài ra, trong năm nên đề phòng tiểu nhân hãm hại, phá quấy, xung đột với cấp trên, đồng nghiệp. Tóm lại, tuổi Thìn khả năng lớn có một năm đầy áp lực nhưng hãy xây dựng lòng tin vững chắc và đừng dễ dàng bị đánh gục bởi tình trạng khó khăn trước mắt.

Tuổi Tuất

Sự kiêu ngạo chính là nguyên nhân khiến người tuổi Tuất dễ đâm đầu vào ngõ cụt, thấy sai cũng không chịu sửa, cuối cùng khiến công việc càng trở nên bế tắc hơn. Khi vấn đề đã xuất hiện, bạn nên học cách thẳng thắn đối diện với thực tế, đừng tìm cách đổ lỗi cho hoàn cảnh hoặc đổ lỗi cho người khác.

Những ngày cuối của tháng 4 dương lịch này, bạn cần hết sức thận trọng khi đánh giá các hạng mục, đừng dễ dàng dao động vì lời nói của người ngoài. Phương diện chi tiêu cũng cần tiết kiệm hơn, tránh được khoản nào thì nên hết sức tránh, nếu không dễ rơi vào cảnh trắng tay mà chưa chắc đã thu về được kết quả như ý.

Đại Hao cho thấy tháng này bản mệnh còn tốn một khoản bộn tiền vào vấn đề cạnh tranh, tranh đấu quyền lực hoặc chi tiêu cho cuộc sống.

Vì thế, hãy luôn nhắc nhở mình tiêu tiền tiết kiệm, tránh được khoản nào thì nên hết sức tránh, nếu không dễ rơi vào cảnh trắng tay mà chưa chắc đã thu về được kết quả như ý.

Tuổi Mão

Cũng nằm trong số các con giáp hiền lành dễ bị tiểu nhân hãm hại này chính là người tuổi Mão. Con giáp này được trời phú cho sự chất phác, thiện lương nhưng cũng chính vì thế mà bạn dễ bị người khác lợi dụng, bắt nạt, chịu những điều thiệt thòi trong cuộc sống.

Con giáp này được trời phú cho sự chất phác, thiện lương nhưng cũng chính vì thế mà dễ bị người khác lợi dụng

Tính tình của những chú Mèo rất tốt bụng, biết quan tâm và sẻ chia song lại luôn lo nghĩ trước người khác trước khi nghĩ cho bản thân mình. Để rồi lợi ích cũng chia hết cho người khác, đến lượt mình thì chẳng còn lại chi.



Có vẻ như sự hy sinh của bạn là vô ích. Ở đời không ai biết được chữ "ngờ", tin tưởng người ta rồi bị đâm sau lưng, cảm giác ấy thật là thất vọng ê chề. Một khi sống với tư tưởng không thông, thì làm việc gì cũng khó mà thuận lợi.

(*)Thông tin trong bài chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm