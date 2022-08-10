Các cặp con giáp sinh ra đã xung khắc, không nên nghĩ đến chuyện kết hôn nếu muốn hậu vận viên mãn

Trong khi đó, tuổi Ngọ đa số là những người nhiệt huyết, kiên định theo đuổi ước mơ và dễ thành công trong cuộc sống. Song họ cũng dễ nổi nóng và không tự nhìn thấy những sai sót của bản thân.

Tuy nhiên, do thẳng tính, lại khá cứng đầu, bướng bỉnh và không khéo léo trong giao tiếp nên người tuổi Tý cũng dễ làm mất lòng người khác và bị nhận xét là chảnh, không nể mặt đối phương.

Cặp con giáp này tương xung, có tính cách quá khác biệt với rất ít điểm chung nên được cho là không nên kết hôn.

Khi người tuổi Tý và tuổi Ngọ lấy nhau, hôn nhân sẽ khó mà hòa hợp bởi cả 2 con giáp này đều có cái tôi quá lớn, lại dễ cáu giận và không chịu nhường nhịn người bạn đời của mình nên thường xuyên cãi vã, khiến cho tình cảm sứt mẻ, vợ chồng không lo làm ăn chỉ lo đấu khẩu hơn thua, cả đời khó yên ổn, hạnh phúc.

Về mặt phong thủy, các chuyên gia tử vi cũng chỉ ra rằng, Ngọ và Tý thuộc địa chi lục xung, còn về tính chất âm dương, cả 2 chi đều thuộc dương (các chi cùng thuộc tính thì xung nhau) và theo tính chất sinh - khắc của ngũ hành, Tý thuộc hành Thủy khắc Ngọ thuộc hành Hỏa.

Sửu và Mùi

Trong khi Mùi mộng mơ, hơi lập dị, thường có tính ỷ lại, dựa dẫm vào người khác thì Sửu lại hết sức thực tế, chăm chỉ làm việc, liên tục phấn đấu để vươn lên và khá đặt nặng vấn đề về tiền bạc. Do đó, hai con giáp luôn tìm thấy những điểm khó chịu của nhau, chẳng hạn như tuổi Mùi cho rằng chính sự bảo thủ và thực tế của tuổi Sửu đã hạn chế khả năng của họ. Trong khi đó, những người tuổi Sửu lại thấy tuổi Mùi sống quá thiên về cảm xúc, ướt át đến mức khó chịu.

Khi yêu nhau, ban đầu hai con giáp có thể rất hút nhau nhưng về lâu về dài, mối quan hệ này sẽ khiến cả hai cảm thấy mệt mỏi. Vì vậy, cặp đôi sẽ nảy sinh rất nhiều mâu thuẫn cả về quan niệm sống lẫn cách thức làm việc và dần dần đường ai nấy đi.

Tỵ và Hợi

Những người tuổi Tỵ có suy nghĩ rất sâu sắc và phức tạp. Họ hài hước, tinh tế, sẽ yêu hết mình nếu tìm được người tri kỷ. Thế nhưng, do yêu thương quá sâu đậm, nhiều khi họ biến thành những kẻ ghen tuông thái quá.Trong khi đó, dù là những người trời sinh hiền lành, tốt tính, nhưng những người tuổi Hợi cũng có nguyên tắc của riêng mình. Họ chúa ghét bị điều khiển, quản lý chặt chẽ mà muốn có một khoảng trời riêng để tự do vùng vẫy.

Nhưng do không hiểu được điều này, Tỵ chỉ muốn quản thúc và nắm giữ Hợi. Chính vì thế, nếu người tuổi Tý và người tuổi Hợi lấy nhau, mối quan hệ của họ sẽ tồn tại khá nhiều sự nghi kỵ, từ đó dễ phát sinh mâu thuẫn, cãi vã và khó mà hòa giải êm thấm.

Người tuổi Hợi luôn thấy rằng mình bị bắt nạt, còn người tuổi Tỵ lại thấy đối phương không thành thật với mình, từ đó càng tăng cường kiểm soát và càng khiến đối phương mệt mỏi, do đó mối quan hệ giữa họ khó mà bền lâu được.

Đứng về mặt phong thủy, Tỵ và Hợi đều có địa chi thuộc âm, Hợi thuộc hành Thủy còn Tỵ thuộc hành Hỏa mà Thủy và Hỏa thì khắc nhau.

*Thông tin chỉ mang tính chất tham khảo