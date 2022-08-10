Con giáp nào tuy kết hôn muộn nhưng hạnh phúc viên mãn, hậu vận sung túc hơn bất kì con giáp nào?

Trong số 12 con giáp, tuổi Ngọ luôn được đánh giá là những người cứng đầu, cá tính mạnh và thậm chí còn ích kỷ, chỉ thích coi mình là trung tâm vũ trụ. Tuổi Ngọ ít quan tâm đến suy nghĩ cũng như cách nhìn của người khác, chính vì thế nếu kết hôn quá sớm, họ sẽ rất dễ làm mất lòng chồng, từ đó khiến cuộc sống gia đình rơi vào bế tắc.

Sau khi kết hôn, hai vợ chồng sẽ hỗ trợ lẫn nhau trong công việc và gia đình. Cuộc sống của họ sẽ luôn tràn ngập niềm vui, may mắn và thịnh vượng.

Do đó, các người tuổi Ngọ không nên vội vàng kết hôn cho dù gia đình, bạn bè có thúc giục nhiều đến mức nào. Tuổi hợp lý kết hôn của nữ tuổi Ngựa là ngoài 30. Đó là lúc họ đã chín chắn và trưởng thành rất nhiều, không còn là cô gái ương ngạnh, vô tâm nữa.

Tuổi Sửu

Những người tuổi Sửu thường rất chăm chỉ, siêng năng, không ngại khó khăn, thử thách và rất tham vọng trong công việc. Do đó, sẽ không mấy ngạc nhiên khi con giáp này ngoài 30 tuổi vẫn phòng đơn gối chiếc. Tuy nhiên, tuổi Sửu kết hôn ở thời điểm này đã có sự nghiệp vững vàng trong tay nên dễ dàng cân bằng được đời sống tình cảm và công việc, từ đó cuộc sống hôn nhân sẽ hài hòa, hạnh phúc.

Ngoài ra, những người phụ nữ tuổi Sửu tuy chăm chỉ, đặt tình cảm và gia đình lên trên hết nhưng lại không khéo giao tiếp, khiến mối quan hệ của họ với gia đình chồng không mấy tốt đẹp.

Bên cạnh đó, tuổi Sửu còn khó giữ được bình tĩnh khi nghe lời không hay về chồng từ người ngoài, khiến vợ chồng lục đục nên đây là con giáp thuộc top 5 con giáp nữ dễ 2 lần đò. Do đó, tốt hơn hết, nữ tuổi Sửu nên kết hôn muộn vì lúc đó suy nghĩ của họ đã chín chắn hơn, đủ tỉnh táo và bình tĩnh khi gặp trục trặc trong hôn nhân.

Tuổi Mão

Nếu bạn thuộc tuổi Mão và bây giờ đã ngoài 30 mà vẫn chưa lập gia đình thì cũng đừng vội buồn nhé vì bạn đang thuộc danh sách những con giáp lấy chồng muộn thì càng hạnh phúc, giàu sang đấy.

Khi ở độ tuổi 20, những người tuổi Mão dường như chỉ tập trung vào việc kiếm tiền mà không màng đến chuyện kết hôn. Vì thế, nhiều người khi bước sang tuổi 30 vẫn cô đơn lẻ bóng trên đường đời, nhưng không phải vậy mà họ vội vàng gật đầu lấy đại một người nào đó.

Tuổi Mão luôn cẩn trọng trong việc chọn bạn đời. Họ có những yêu cầu rất cao nên chắc chắn đối tượng của họ sẽ giỏi giang và đáng được ngưỡng mộ. Khi đã yên bề gia thất ở tuổi ngoài 30, gia đình của cô nàng tuổi Mão sẽ ấm êm hơn, vật chất tiền bạc cũng dồi dào hơn nhiều so với những người cùng tuổi.

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