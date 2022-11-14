Cá chép vượt vũ môn hóa rồng: 4 con giáp chuyển bại thành thắng, GIÀU CÓ BẤT THÌNH LÌNH, tài lộc rơi trúng người, tài khoản nhảy số ầm ầm trong hai tháng âm lịch cuối năm Nhâm Dần 2022

Theo tử vi 12 con giáp, người tuổi Tỵ đa phần đều khôn khéo, tài năng lại có tầm nhìn. Tuy vậy, thời gian gần đây, họ không gặp may mắn trong công việc.

Họ nhận được tin vui trong cả cuộc sống lẫn công việc. Trong sự nghiệp, con giáp này có thể có cơ hội đảm nhận một số nhiệm vụ, dự án quan trọng.

Xem tử vi con giáp có thể thấy rằng vận trình tài lộc của người tuổi Tỵ trong khoảng thời điểm cuối năm có chiều hướng đi lên.

Người tuổi này thể hiện tốt có thể được thăng chức, chiếm một vị trí quan trọng trong công ty. Thu nhập của họ nhờ đó cũng tăng lên.

Con giáp tuổi Tỵ cũng có chuyện tình cảm tương đối ngọt ngào trong khoảng thời gian này. Được bạn đời động viên, họ có thêm tinh thần làm việc, đạt thành công như mong đợi.

Thời gian tới, vì công việc vất vả nên họ cần giữ gìn sức khỏe, kiên trì tập thể dục, đặc biệt là những người làm việc ở văn phòng cả ngày.

Tuổi Ngọ

Vào 2 tháng âm lịch cuối năm 2022, 4 con giáp may mắn hết phần thiên hạ, đổi đời trúng số, mua nhà mua đất dễ như lòng bàn tay. Ảnh minh họa: Internet

Thời gian gần đây, tuổi Ngọ đang có sự nghiệp phát triển thuận lợi. Trong 2 tháng âm lịch cuối năm Nhâm Dần, bản mệnh như được tiếp thêm sức mạnh, gặp nhiều may mắn trong công việc cũng như cuộc sống.

Sau nhiều nỗ lực, tuổi Ngọ cũng gặt hái được thành công mà mình mong muốn, tiền bạc rủng rỉnh, tài vận thăng hoa.

Sự nghiệp phát triển mạnh mẽ nhưng tuổi Ngọ vẫn cần phải làm việc chăm chỉ, không ngừng nỗ lực. Vận quý nhân vượng nên bản mệnh có thêm cơ hội kiếm tiến. Nhìn chung, cuộc sống của tuổi Ngọ trong thời gian tới sẽ phất lên như diều gặp gió.

Tuổi Tuất

Trời sinh Tuất là con giáp cực khôn ngoan, cực kỳ có bản lĩnh và có gan làm giàu. Những người tuổi Tuất dù sinh ra trong gia đình nghèo khó, lớn lên trong cơ hàn thì từ ngưỡng 30 trở đi Tuất cũng sẽ vươn lên làm đại gia, giàu nứt đố đổ vách khiến ai cũng vô cùng ngưỡng mộ cuộc sống của bạn.

Tử vi 12 con giáp có nói, vào 2 tháng âm lịch cuối năm 2022, vận may của tuổi Tuất sẽ thay đổi bất ngờ. Cụ thể, những ngày hoàng kim tươi đẹp đang chờ phía trước, chỉ cần tuổi Tuất dũng cảm tiến lên và phát huy mọi thế mạnh của mình thì chắc chắn sẽ gặt hái được thành công ngoài mong đợi, sự nghiệp không những ổn định và tiền bạc cũng dư dả, dự kiến không mua được nhà xe thì ít nhất tài khoản cũng lên đến con số không tưởng.

Tuổi Mùi

4 tuổi này có mệnh giàu sang, định sẵn trước sau gì cũng giàu, tiền đổ đầy nhà vào 2 tháng cuối năm 2022. Ảnh minh họa: Internet

Những người tuổi mùi giỏi nghiên cứu cảm xúc và luôn có thể nhìn thấu mọi thứ. Họ có khả năng phán đoán chính xác và sức mạnh mạnh mẽ. Họ đã và đang phát triển và bạn đã mang lại cho mình cảm giác an toàn.

Những người tuổi Mùi trông có vẻ yếu ớt nhưng thực chất lại vô cùng mạnh mẽ. Tuổi mùi luôn có thể sắp xếp mọi thứ rõ ràng. Tuổi mùi không chủ động làm tổn thương ai, nhưng bạn cũng không cho phép mình bị tổn thương một cách dễ dàng.

Trước khi kết thúc năm 2022, ngôi sao tài lộc sẽ quay trở lại, và người tuổi Mùi sẽ gặp nhiều may mắn. Bạn được dự đoán sẽ tăng tiến tài lộc, tiền bạc rủng rỉnh không ngớt, vô cùng giàu có. Bạn không đặc biệt quan tâm đến danh vọng và tài sản, nhưng bạn luôn có được cả danh và tài. Và bạn sẽ luôn trân trọng tất cả những gì bạn có, và sức mạnh của bạn được định sẵn để ngày càng trở nên mạnh mẽ hơn.

* Thông tin trong bài chỉ mang tính chiêm nghiệm, tham khảo