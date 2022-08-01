Bước vào tuần mới (1/8-7/8/2022), Quan Thế Âm độ trì, 3 con giáp 'mở nắp rương vàng', tài khoản nảy số liên tục, sự nghiệp thành công mỹ mãn

Tâm linh - Tử vi 01/08/2022 05:35

Tử vi 12 con giáp dự đoán 3 con giáp may mắn dưới đây "mở nắp rương vàng", tài khoản nảy số liên tục, sự nghiệp thành công mỹ mãn vào tuần mới.

Tuổi Dần

Bước vào tuần mới (1/8-7/8/2022), con đường công danh sự nghiệp của người tuổi Dần sẽ thăng tiến không ngừng. Vốn dĩ bạn là người kiên trì, có mục tiêu rõ ràng, điều này giúp ích rất nhiều trong công việc, khi mà không phải ai cũng có thể kiên trì đi trên con đường mình đã chọn.

Ngoài ra, duyên phận đến bất ngờ khiến chính bản mệnh cũng không thể tin được, song số mệnh an bài để trái tim hai người hướng về nhau nên hãy thoải mái đón nhận những điều ngọt ngào mà đối phương mang tới nhé.

Bước vào tuần mới (1/8-7/8/2022), Quan Thế Âm độ trì, 3 con giáp 'mở nắp rương vàng', tài khoản nảy số liên tục, sự nghiệp thành công mỹ mãn - Ảnh 1
Ccon đường công danh sự nghiệp của người tuổi Dần sẽ thăng tiến không ngừng - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Thìn

Nhờ có Quan Thế Âm che chở, người tuổi Thìn không còn phải lo lắng quá nhiều về những rắc rối đang gặp phải trong công việc trong thời gian tới. Cát tinh này giúp đầu óc bạn minh mẫn và sáng suốt, từ đó nhìn ra vấn đề nằm ở đâu và giải quyết nhanh chóng.

Đường tình duyên của con giáp may mắn này nở hoa rực rỡ. Bạn hạnh phúc khi dù chuyện gì xảy ra cũng luôn có một người thấu hiểu mình để chia sẻ. Đắm chìm trong hạnh phúc ngọt ngào, bạn dường như quên hết muộn phiền âu lo.

Bước vào tuần mới (1/8-7/8/2022), Quan Thế Âm độ trì, 3 con giáp 'mở nắp rương vàng', tài khoản nảy số liên tục, sự nghiệp thành công mỹ mãn - Ảnh 2
Nhờ có Quan Thế Âm che chở, người tuổi Thìn không còn phải lo lắng quá nhiều về những rắc rối đang gặp phải trong công việc trong thời gian tới - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Hợi

Người tuổi Hợi được cát khí vây quanh, may mắn ngập tràn trong tuần mới. Nhờ sự tài trí của mình mà bản mệnh dễ dàng vượt qua được những thử thách trên bước đường tìm kiếm thành công, không ngừng tiến bước tới mục tiêu mà mình đã lựa chọn từ lâu.

Bên cạnh đó, Thủy sinh Mộc mang tới đào hoa vượng nhưng người độc thân chưa thật sự sẵn sàng nên có thể sẽ bỏ lỡ cơ duyên lần này. Có thể do trái tim bạn còn chưa rung động, cũng có thể vì bạn còn quá lý trí, suy tính đến nhiều điều trước khi đặt tình cảm lên vị trí hàng đầu.

Bước vào tuần mới (1/8-7/8/2022), Quan Thế Âm độ trì, 3 con giáp 'mở nắp rương vàng', tài khoản nảy số liên tục, sự nghiệp thành công mỹ mãn - Ảnh 3
Người tuổi Hợi được cát khí vây quanh, may mắn ngập tràn trong tuần mới - Ảnh minh họa: Internet

*Bài viết chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.

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