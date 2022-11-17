Bước sang thứ Sáu và thứ Bảy, 3 con giáp này ‘hốt bạc vào nhà’, kiếm tiền kếch xù, Thần Tài phù hộ, cát khí ngập tràn

Tâm linh - Tử vi 17/11/2022 09:39

Trong ngày thứ Sáu và thứ Bảy đem may mắn trải dài đến với cuộc sống của những con giáp này. Đây là thời điểm bạn có thể bứt phá, phát tài ngoạn mục.

Tuổi Tý

Dự đoán trong ngày thứ Sáu và thứ Bảy, vận trình của tuổi Tý khởi sắc hơn hẳn, làm gì cũng thuận lợi, gặt hái được không ít thành quả tốt đẹp. Dù là người buôn bán kinh doanh hay làm công ăn lương cũng có cơ hội phát triển, chỉ cần có mục tiêu rõ ràng và hạ quyết tâm thì thành công sẽ tới. Công việc thuận lợi nên tài lộc cũng tăng lên bất ngờ, đặc biệt là nguồn tài lộc đến từ bên ngoài, công việc tay trái mang lại.

Đường tình duyên của tuổi Tý vượng phát, nhân duyên tốt lành, người độc thân chắc chắn có những trải nghiệm thú vị trong quá trình tìm kiếm tình yêu cho mình. Các cặp đôi mới gặp lần đầu mà như đã quen từ lâu, tình cảm ngày càng phát triển tốt đẹp, đến mức có thể tính chuyện hôn nhân đại sự. Sức khỏe của con giáp này không có gì đáng lo ngại, người mới ốm dậy phục hồi nhanh chóng, người bình thường thì sức khỏe càng dồi dào.

Bước sang thứ Sáu và thứ Bảy, 3 con giáp này ‘hốt bạc vào nhà’, kiếm tiền kếch xù, Thần Tài phù hộ, cát khí ngập tràn - Ảnh 1
Dự đoán trong ngày thứ Sáu và thứ Bảy, vận trình của tuổi Tý khởi sắc hơn hẳn, làm gì cũng thuận lợi, gặt hái được không ít thành quả tốt đẹp - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Mão

Tử vi cho biết, trong ngày thứ Sáu và thứ Bảy, người tuổi Mão sẽ có vận may cực kì tốt, nói đúng hơn phải là vạn sự như ý. Những thành quả bạn đạt được lần này không phải chỉ vì may mắn mà còn do chính bản thân bạn được nhiều người yêu mến. Yêu mến vì tính cách hiền lành, biết nghĩ trước sau và luôn giúp đỡ mọi người, mọi thứ bạn làm đều được mọi người ghi nhận, đáp lại rất nhiệt tình.

May mắn đến mức có thể coi như là bước cuộc sống bước sang 1 trang hoàn toàn mới, tài lộc cứ thể đổ dồn vào nhà. Thậm chí những chuyện xui xẻo cũng bị vận cát xóa tan tất cả, bạn sẽ có 1 khoảng thời gian thoải mái tận hưởng, không phải lo nghĩ gì trong cuộc sống.

Bước sang thứ Sáu và thứ Bảy, 3 con giáp này ‘hốt bạc vào nhà’, kiếm tiền kếch xù, Thần Tài phù hộ, cát khí ngập tràn - Ảnh 2
Tử vi cho biết, trong ngày thứ Sáu và thứ Bảy, người tuổi Mão sẽ có vận may cực kì tốt, nói đúng hơn phải là vạn sự như ý - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Hợi

Tính cách mềm mỏng, dĩ hòa vi quý và không bao giờ tranh quyền đoạt lợi hay bày mưu tính kế hãm hại ai nên hợi đi đến đâu cũng được yêu thương, quý mến. càng khéo léo trong giao tiếp, cẩn trọng trong công việc con giáp bản lĩnh này càng đắc tài đắc lộc, sung túc an nhàn.

Trong ngày thứ Sáu và thứ Bảy nhờ có sao Hồng Loan chiếu mệnh Hợi sẽ thêm phúc thêm phần, tài lộc hiển vinh. Nằm chơi hốt bạc, rung đùi cũng có tiền tỷ trong tay chính là những gì Hợi xứng đáng nhận được.

Bước sang thứ Sáu và thứ Bảy, 3 con giáp này ‘hốt bạc vào nhà’, kiếm tiền kếch xù, Thần Tài phù hộ, cát khí ngập tràn - Ảnh 3
Trong ngày thứ Sáu và thứ Bảy nhờ có sao Hồng Loan chiếu mệnh Hợi sẽ thêm phúc thêm phần, tài lộc hiển vinh - Ảnh minh họa: Internet

* Thông tin bài viết mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.

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