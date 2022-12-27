Bước sang thứ 4 và thứ 5, Cát tinh 'xướng tên' 3 con giáp có vận quý nhân rất vượng, tiền tài phủ ngập lối, chủ động nắm lấy nhân duyên

Tâm linh - Tử vi 27/12/2022 06:27

Tử vi 12 con giáp cho hay, 3 con giáp may mắn dưới đây có vận quý nhân rất vượng, tiền tài ngập lối, chủ động nắm lấy nhân duyên khi sang thứ 4 và thứ 5.

Tuổi Sửu

Sang thứ 4 và thứ 5, con giáp may mắn tuổi Sửu biết khéo léo vận dụng những kỹ năng mình có để đảm bảo rằng mọi chuyện đang đi đúng hướng và được hoàn thành đúng thời hạn, dù có chuyện gì xảy ra đi chăng nữa. Do đó, phương diện tài lộc nhờ thế cũng có phần tốt hơn. Bạn có đồng ra đồng vào để chi tiêu và có thể tích lũy dần một khoản lo cho những ngày lễ tết sắp tới.

Bên cạnh đó, bạn sẽ thăng hoa về tình cảm, đặc biệt vận đào hoa dồi dào không ngừng, có người đang thầm thương trộm nhớ. Đặc biệt, đối với những người đang tìm kiếm ý trung nhân, sau bao nỗ lực sẽ có được hạnh phúc cho riêng mình.

Bước sang thứ 4 và thứ 5, Cát tinh 'xướng tên' 3 con giáp có vận quý nhân rất vượng, tiền tài phủ ngập lối, chủ động nắm lấy nhân duyên - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Mùi

Vận quý nhân của những người cầm tinh con giáp này rất thịnh vượng khi bước sang thứ 4 và thứ 5. Dưới sự dẫn dắt của đối phương, bạn sẽ tìm được phương pháp thích hợp để cải thiện hiệu suất công việc, tiết kiệm được nhiều thời gian và công sức để làm những nhiệm vụ khác.

Vận trình tình cảm của con giáp này có phần hanh thông, suôn sẻ hơn trước. Nhờ vậy mà bản mệnh luôn cảm thấy thoải mái và dễ thở hơn nhiều. Những mâu thuẫn trước đó được tháo gỡ, các cặp vợ chồng vui vẻ, hòa thuận bên nhau.

Bước sang thứ 4 và thứ 5, Cát tinh 'xướng tên' 3 con giáp có vận quý nhân rất vượng, tiền tài phủ ngập lối, chủ động nắm lấy nhân duyên - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Dậu

Con giáp tuổi Dậu có nhiều cơ hội phát tài nhờ có Thiên Tài che chở khi sang thứ 4 và thứ 5. Thu nhập của họ có dấu hiệu tăng nhanh. Chỉ cần bạn biết nắm thời cơ và nỗ lực hết mình thì không phải lo nghĩ gì. Kinh doanh buôn bán cứ giữ đà này thì cuối năm bản mệnh sẽ "ấm no" trong thời gian tới.

Đồng thời, bạn còn có thêm niềm vui đến từ chuyện tình cảm nhờ Thủy sinh Kim. Người có đôi đã tìm lại được sự cân bằng và hòa hợp trong mối quan hệ của mình. Cả hai không còn mâu thuẫn, bất đồng như trước nữa, thay vào đó là nhún nhường và hòa thuận hơn.

Bước sang thứ 4 và thứ 5, Cát tinh 'xướng tên' 3 con giáp có vận quý nhân rất vượng, tiền tài phủ ngập lối, chủ động nắm lấy nhân duyên - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

(*) Thông tin mang tính tham khảo, chiêm nghiệm

Chúc mừng 3 con giáp 'qua cơn bĩ cực', năm 2023 ngủ trên đống tiền, sự nghiệp phất như diều gặp gió, đổi đời phú quý giàu sang

Chúc mừng 3 con giáp 'qua cơn bĩ cực', năm 2023 ngủ trên đống tiền, sự nghiệp phất như diều gặp gió, đổi đời phú quý giàu sang

Tử vi năm 2023 dự đoán, những con giáp này sẽ vô cùng giàu có, vận khí hanh thông, thành công hơn người.

Xem thêm
Từ khóa:   tử vi ngày 27/12/2022 tử vi hôm nay tử vi ngày mai tu vi 2 ngay toi tu vi 12 con giap

TIN MỚI NHẤT

Cuối ngày hôm nay (29/9/2026), 3 con giáp chạy đâu cho thoát số Trời, chính thức hết khổ, sự nghiệp phất lên ầm ầm, tiền tài rủng rỉnh

Cuối ngày hôm nay (29/9/2026), 3 con giáp chạy đâu cho thoát số Trời, chính thức hết khổ, sự nghiệp phất lên ầm ầm, tiền tài rủng rỉnh

Tâm linh - Tử vi 35 phút trước
Hành trình tìm thấy 'nửa kia' và quyết định kết hôn sau 6 tháng của cô gái 28 tuổi

Hành trình tìm thấy 'nửa kia' và quyết định kết hôn sau 6 tháng của cô gái 28 tuổi

Tâm sự tình yêu 1 giờ 20 phút trước
Góc khuất hôn nhân của cô gái kết hôn năm 19 tuổi và biến cố chồng ngoại tình

Góc khuất hôn nhân của cô gái kết hôn năm 19 tuổi và biến cố chồng ngoại tình

Ngoại tình 2 giờ 20 phút trước
Vợ lén đặt camera tìm nguyên nhân hũ gạo mau hết dù nhà chỉ nấu ăn mỗi ngày một bữa

Vợ lén đặt camera tìm nguyên nhân hũ gạo mau hết dù nhà chỉ nấu ăn mỗi ngày một bữa

Tâm sự 3 giờ 20 phút trước
Chỉ vì 500 nghìn vợ tiếc với bố đẻ, tôi đã không kiềm chế được mà vung tay đánh cô ấy

Chỉ vì 500 nghìn vợ tiếc với bố đẻ, tôi đã không kiềm chế được mà vung tay đánh cô ấy

Tâm sự 4 giờ 20 phút trước
Sự thật đằng sau màn từ hôn vội vã của người phụ nữ sắp bước vào cuộc hôn nhân thứ hai

Sự thật đằng sau màn từ hôn vội vã của người phụ nữ sắp bước vào cuộc hôn nhân thứ hai

Tâm sự 4 giờ 50 phút trước
Bắt sống trăn khổng lồ dài 4 mét bò ngoài sân trường khiến học sinh một phen hoảng hốt

Bắt sống trăn khổng lồ dài 4 mét bò ngoài sân trường khiến học sinh một phen hoảng hốt

Video 5 giờ 20 phút trước
Đúng 9h sáng ngày mai, thứ Ba 29/9/2026, 3 con giáp sẽ 'thay da đổi thịt', tiền tài đếm không xuể, nhanh chóng vươn lên thành đại gia

Đúng 9h sáng ngày mai, thứ Ba 29/9/2026, 3 con giáp sẽ 'thay da đổi thịt', tiền tài đếm không xuể, nhanh chóng vươn lên thành đại gia

Tâm linh - Tử vi 5 giờ 20 phút trước
Sự thật đằng sau quyết định ở lại chịu đựng của người vợ sau lời xua đuổi phũ phàng

Sự thật đằng sau quyết định ở lại chịu đựng của người vợ sau lời xua đuổi phũ phàng

Tâm sự 5 giờ 50 phút trước
Ngư dân bất ngờ bị bạch tuộc tấn công trên biển và cái kết

Ngư dân bất ngờ bị bạch tuộc tấn công trên biển và cái kết

Video 6 giờ 20 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi thứ Ba 29/9/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ vận trình hanh thông, túi tiền rủng rỉnh, Mão - Thân sự nghiệp lao dốc, tài lộc ảm đạm

Tử vi thứ Ba 29/9/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ vận trình hanh thông, túi tiền rủng rỉnh, Mão - Thân sự nghiệp lao dốc, tài lộc ảm đạm

Danh tính con trai đổ xăng đốt nhà vì thấy bừa bộn khiến cha tử vong

Danh tính con trai đổ xăng đốt nhà vì thấy bừa bộn khiến cha tử vong

Đúng 7h sáng ngày mai, thứ Ba 29/9/2026, 3 con giáp 'đón mưa may mắn', tiền tài ùa vào nhà, cuộc sống đủ đầy khó ai bì kịp

Đúng 7h sáng ngày mai, thứ Ba 29/9/2026, 3 con giáp 'đón mưa may mắn', tiền tài ùa vào nhà, cuộc sống đủ đầy khó ai bì kịp

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Trúng số độc đắc sau 16h30 chiều nay (29/9/2026), 3 con giáp cầu được ước thấy, vượt mọi nghịch cảnh, thăng quan phát tài, thu nhập 'kếch xù'

Trúng số độc đắc sau 16h30 chiều nay (29/9/2026), 3 con giáp cầu được ước thấy, vượt mọi nghịch cảnh, thăng quan phát tài, thu nhập 'kếch xù'

Cuối ngày hôm nay (29/9/2026), 3 con giáp chạy đâu cho thoát số Trời, chính thức hết khổ, sự nghiệp phất lên ầm ầm, tiền tài rủng rỉnh

Cuối ngày hôm nay (29/9/2026), 3 con giáp chạy đâu cho thoát số Trời, chính thức hết khổ, sự nghiệp phất lên ầm ầm, tiền tài rủng rỉnh

Đúng 9h sáng ngày mai, thứ Ba 29/9/2026, 3 con giáp sẽ 'thay da đổi thịt', tiền tài đếm không xuể, nhanh chóng vươn lên thành đại gia

Đúng 9h sáng ngày mai, thứ Ba 29/9/2026, 3 con giáp sẽ 'thay da đổi thịt', tiền tài đếm không xuể, nhanh chóng vươn lên thành đại gia

Qua đêm nay, Thần Phật phù hộ lại có quý nhân giúp sức, thỉnh tài rước lộc về nhà, cả tiền và tình đều song hành viên mãn

Qua đêm nay, Thần Phật phù hộ lại có quý nhân giúp sức, thỉnh tài rước lộc về nhà, cả tiền và tình đều song hành viên mãn

Đúng 9h30 ngày mai, thứ Ba 29/9/2026, Thần Tài giữ cửa, 3 con giáp sự nghiệp vượng phát, tiền đổ 'ào ào' như mưa, đi đâu cũng gặp quý nhân

Đúng 9h30 ngày mai, thứ Ba 29/9/2026, Thần Tài giữ cửa, 3 con giáp sự nghiệp vượng phát, tiền đổ 'ào ào' như mưa, đi đâu cũng gặp quý nhân

Sau ngày mai, thứ Ba 29/9/2026, 3 con giáp cầu được ước thấy, vượt mọi nghịch cảnh, thăng quan phát tài, thu nhập 'kếch xù'

Sau ngày mai, thứ Ba 29/9/2026, 3 con giáp cầu được ước thấy, vượt mọi nghịch cảnh, thăng quan phát tài, thu nhập 'kếch xù'